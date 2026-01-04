उन्मत्त वर्चस्ववाद

जगाच्या ऊर्जा गरजा भागविण्यासाठी खनिज तेलासारखा अन्य हुकमी आणि सामर्थ्यशाली पर्याय नसल्याचे अधोरेखित झाल्यापासून अमेरिकेने आरंभलेल्या दंडेलशाहीला सहा दशके होतील. पश्चिम आशिया आणि ओपेक देशांच्या उदयापूर्वी जगभरातील खनिज तेलावर नियंत्रण असलेल्या एक्झॉन मोबिल, शेवरॉन, शेल, मोबिल, ब्रिटिश पेट्रोलियम या पूर्वाश्रमीच्या अमेरिकी-युरोपियन सप्तभगिनींचे वर्चस्व निरंतर कायम राखण्यासाठी प्रत्येकवेळी रचलेल्या बनावाचे नेतृत्व सभ्यतेचा आव आणणाऱ्या युरोपियन देशांच्या मूकसंमतीने अमेरिका बेधडकपणे करीत असते. व्हेनेझुएलावरील हल्ला हे अमेरिकेच्या त्याच धूर्त साम्राज्यवादी बनावाची ताजी आवृत्ती आहे. .तेल उत्पादक देशांच्या प्रमुखांनी अमेरिका आणि युरोपचे खनिज तेलावरील वर्चस्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला की त्यांचे आणि त्यांच्या देशाचे अस्तित्वच संकटात आणायचे अशी पटकथा अमेरिकेने तयारच ठेवलेली असते. प्रत्येक दशकात तोच तो बनाव रचून लष्करी बळाच्या जोरावर निर्लज्जपणाने आपले ईप्सित साध्य करायचे. त्याचा युरोपियन देशांनी तोंडदेखला विरोध करायचा. स्वतःला महाशक्ती म्हणविणाऱ्या चीन आणि रशियाने अमेरिकेला शह देण्यासाठी चाली रचत असल्याचा आव आणायचा आणि अन्य देशांनी प्रेक्षक म्हणून बघ्याची भूमिका पत्करायची, अशा या कथानकाची गेल्या काही दशकांमध्ये खनिज तेलउत्पादक देशांच्या बाबतीत वारंवार पुनरावृत्ती होऊन अमेरिकेचा निर्ढावलेपणा शिगेला पोहोचला..\rअमेरिकेच्या अतिघातक मानल्या जाणाऱ्या डेल्टा फोर्सच्या माध्यमातून गुप्त धाडसी मोहीम आखून थेट एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाला पकडण्याची अमेरिकेची खोड अनेक दशके जुनी आहे. पनामाचे हुकमशहा मॅन्युएल नॉरिएगा, त्यानंतर लीबियाचे प्रमुख कर्नल गडाफी आणि इराकचे अध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांचा अशाच पद्धतीने शेवट करण्यात आला. इराणवर अण्वस्त्रे विकसित केल्याचा आळ घेऊन इस्राईल आणि अमेरिकेने विध्वंसक हल्ले चढविले. सौदी अरेबियाचे राजे फैजल यांनी १९७५ मध्ये अमेरिकेचा तेलपुरवठा बंद करताच त्यांचा पुतण्याकरवी काटा काढण्यात आला. तेव्हापासून अमेरिकेचा विरोध करण्याचे सोडून सौदी अरेबियाने जुळवून घेण्याचा सावध पवित्रा स्वीकारला. लोकशाही रक्षणाच्या नावाखाली हुकुमशाहीच्या विरोधात सत्तरीच्या दशकापासून अमेरिकी अध्यक्षांनी स्थापित केलेल्या या जागतिक दंडेलशाहीच्या परंपरेला शिखरावर पोहोचविण्याचे काम केले आहे ते साधनशुचितेची चाड नसलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी. .अमेरिकेची दादागिरी शाबूत राखण्यासाठी त्यांनी जगातील सर्वांत खनिज तेलसंपन्न पण आर्थिकदृष्ट्या गांजलेल्या व्हेनेझुएलाला लक्ष्य केले आहे. त्यासाठी, प्राणघातक ‘फेंटनिल’ची व्हेनेझुएलाकडून अमेरिकेत प्रचंड प्रमाणावर तस्करी केली जात असल्याचा आळ निकोलस मादुरो यांच्यावर घेण्यात आला. मादुरो हे हुकुमशहा आहेत. त्यांच्या राजवटीत व्हेनेझुएलामध्ये लोकशाहीची गळचेपी होत आहे, अशी पद्धतशीर वातावरणनिर्मिती केली गेली. शेवटी, अमेरिकेच्या डेल्टा फोर्सने आखलेली अत्यंत गुप्त योजना पूर्णत्वाला नेत मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला ताब्यात घेत ट्रम्प यांचे मनसुबे पूर्ण केले. विशेष म्हणजे मादुरो यांच्यापर्यंत अमेरिकेचे सैनिक पोहोचेपर्यंत ते चीनच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करण्यात गुंतले होते. तरीही अमेरिकेच्या या गुप्तमोहीमेचा चीनला शेवटपर्यंत सुगावा लागला नाही. चीनची व्हेनेझुएलामध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक आहे. व्हेनेझुएला ‘ताब्यात’ घेतल्यामुळे चीनच्या गुंतवणुकीवर तसेच अमेरिकी निर्बंधांची पर्वा न करता व्हेनेझुएलाने उत्पादित केलेल्या ८५ टक्के कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. चीनच्या कह्यात जाऊन ब्रिक्सकडे झुकलेल्या व्हेनेझुएलाचा काटा काढत चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला अमेरिकेने अनपेक्षित शह दिला आहे. चीनने अमेरिकेच्या अंगणात खेळण्याचा प्रयत्न करू नये, असाही त्यामागचा स्पष्ट उद्देश आहे. ज्यामुळे जगाची व्यवस्था चालते ते नीतिमत्तेचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून ‘बळी तो कानपिळी’ या उक्तीनुसार ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांना ताब्यात घेत दडपशाहीचा परिचय दिला आहे. आपल्या शेजारी राष्ट्रांवर वर्चस्व गाजविण्यासाठी अमेरिका, इस्राईल, चीन आणि रशिया यांना अशी मनमानी करण्याची मुभाच मिळाल्याचे चित्र त्यातून निर्माण झाले आहे..जगातील २० टक्के म्हणजे ३०३ अब्ज बॅरल आणि प्रक्रिया करण्यास अत्यंत सुलभ असे खनिज तेल असलेल्या व्हेनेझुएलाचा कारभार अमेरिकाच चालविणार असल्याचे सांगून ट्रम्प यांनी तेलाचा उपसा करण्यासाठी लागणारी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सप्तभगिनींचे घोडे दामटले आहे. पण व्हेनेझुएलातील तेल उपशाची दुरवस्था लक्षात घेता अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी किमान ७० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आणि पाचपेक्षा जास्त वर्षे लागणार आहेत. तूर्तास जगाच्या केवळ ०.८ टक्के तेल उत्पादन करणारा व्हेनेझुएला देश ‘ताब्यात’ घेतला. एवढेच समाधान ट्रम्प यांच्या वाट्याला आले आहे. पाच वर्षानंतर ते अध्यक्षपदी नसतील आणि त्यावेळी युरोप आणि अमेरिकेचे भवितव्य काय असेल याचे भाकित आताच वर्तविता येणार नाही. लोकशाहीच्या नावाने गळा काढून सुप्त दंडेलशाहीचा वारसा चालवताना अमेरिकी रचित कथानकाचे पितळ उघड झाले आहे, याचे भान ट्रम्प यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांना बाळगावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.