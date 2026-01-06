अग्रलेख - मतदारांना वळसा

महाराष्ट्रात २९ महानगरपालिकांमधील दोन हजार ८६९ नगरसेवकपदांसाठीचा रणसंग्राम सध्या सुरू झाला आहे. या निवडणुकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान आणि १६ तारखेला मतमोजणीपूर्वीच तब्बल ७० नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले. बिनविरोध निवडून आलेले जवळपास सर्वच नगरसेवक हे सत्ताधारी महायुतीचे आहेत. त्यांच्याविरोधातील इतर सर्व पक्षांतील उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने या ७० उमेदवारांचा नगरसेवक बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला. .या प्रक्रियेदरम्यान विरोधकांकडून करण्यात आलेले जाहीर आरोप आणि घडलेल्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटना पाहता निवडणुकीच्या राजकारणात बिनविरोध निवडून येण्याचा हा पायंडा अभूतपूर्व नव्हे तर ही प्रक्रियाच अपारदर्शक आणि लोकशाही प्रक्रियेसाठी धोक्याची घंटा असल्याचे दिसून येते. उमेदवारीअर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी उमेदवारांना घरातून उचलून नेले, धुळ्यामध्ये एका उमेदवारावर चाकूने हल्ला घडविण्यात आला, तर सोलापूरमध्ये मनसेचे कार्यकर्ते बाळासाहेब सरवदे यांची हत्या झाली. पुरोगामी महाराष्ट्र बिहारच्या बाहुबलीच्या रांगेत केव्हा जाऊन बसला? पंधरवड्यापूर्वीच पार पडलेल्या नगरपरिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीतदेखील ‘बिनविरोध’ निवडून येणाऱ्यांची संख्या मोठी होती..तोच पायंडा आता महापालिका निवडणुकीतही दिसतो आहे. राज्यात ७० नगरसेवकांच्या ‘बिनविरोध’ निवडीमुळे त्या-त्या वॉर्डात निवडणूकप्रक्रिया पार पाडण्याचे निवडणूक आयोगाचे कष्ट वाचले असले तरी लोकशाही प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत भलमोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. किंबहुना, लोकशाहीचा गाभा असणाऱ्या घटनेपुढेही आव्हान उभे केले आहे. पुढील काळात लोकसभा आणि विधानसभेतदेखील बिनविरोधाचा हा पायंडा असाच कायम राहिला, तर आश्चर्य वाटायला नको. लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकाच्या मताला मूल्य असते. त्याचमुळे मतपेटीच्या माध्यमातून नवीन सरकारे येतात आणि जातात. .राज्यात मागील दोन वर्षांच्या काळात झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदारांची ही ताकद काय करु शकते, याचा प्रत्यय आला. लोकसभेच्या निकालानंतर धास्तावलेल्या सत्ताधारी महायुतीने मतदारांना गोंजारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांची खैरात वाटल्याचा ताजा इतिहास आहे. मात्र बिनविरोधाच्या पायंड्याचा धोका असा की, या प्रक्रियेत निवडून येणारे नगरसेवक हे मतदारांच्या अमूल्य मताने नव्हे तर रिंगणात उतरून ऐनवेळी माघारी फिरणाऱ्या उमेदवारांच्या कृतीने निवडून येत आहेत. परिणामी बिनविरोध पद्धतीत मतदाराचे मूल्य शून्य होऊन निवडणूक प्रक्रियेतून त्याला बाद करून टाकले गेले आहे..निवडणूक ही राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि मतदार यांच्यातील संवाद असतो; निवडणूक आयोग यात केवळ मध्यस्थाची भूमिका बजावतो. मात्र, सद्यःस्थितीत राजकीय साट्यालोट्यातून मतदारराजालाच डावलले जात असल्याचे चित्र आहे. ज्या प्रभागात उमेदवार बिनविरोध निवडून आला, तिथल्या एकाही मतदाराचे मत विचारात घेतले गेलेले नाही. लोकप्रतिनिधी हा मतदारांना उत्तरदायी असतो. विशेषतः नगरसेवक हा स्थानिक नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांशी जोडलेला असतो. निवडीसाठी स्पर्धाच नसेल, तर तो जनतेसाठी का धावून जाईल? जर ‘बिनविरोध’ निवडून येण्याची क्लृप्तीच प्रभावी ठरणार असेल, तर भविष्यात मतदारसंघांची ‘बोली’ लागल्यास आश्चर्य वाटायला नको. .सत्ताधाऱ्यांनी ‘साम-दाम-दंड-भेद’ नीतीचा वापर करून विरोधकांना माघार घ्यायला लावली, असा आरोप होत आहे. मात्र, केवळ सत्ताधाऱ्यांना दोष देऊन चालणार नाही; विरोधकांनीही शरणागती पत्करून या प्रकाराला मूक संमती दिली आहे. अपक्ष उमेदवार कोणाच्याही प्रभावाखाली येऊ शकतात, पण राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील पक्षांचे उमेदवार जेव्हा अर्ज मागे घेतात, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतो. विरोधकांनीही यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. मुंबईतील मुलुंडचे उदाहरण बोलके आहे. तिथे भाजप उमेदवार नील सोमय्या यांच्या विरोधात ठाकरे गटाने राष्ट्रवादीसाठी (शरद पवार गट) जागा सोडून दिली. .पण त्यांच्या उमेदवाराने अर्ज मागे घेतल्यानंतर तो गायब झाला. काँग्रेसने ही जागा ‘वंचित’ला दिली, पण वंचितने उमेदवारच दिला नाही. शेवटी एका अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देण्याची नामुष्की विरोधकांवर आली. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, जळगाव आणि नागपूरमध्येही ठाकरे गटाच्या उमेदवारांनी माघार घेतली आहे. विरोधकांची तयारी किती भुसभुशीत आहे, याचाच हा पुरावा. एखाद्या पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी वर्षांनुवर्षांची निष्ठा आणि वैचारिक जडणघडण लागते. मात्र, आजच्या राजकारणात सकाळी तिकिटवाटपाच्या बैठकीत असलेली व्यक्ती संध्याकाळी विरोधी पक्षात प्रवेश करते किंवा अर्ज मागे घेते. राजकीय कार्यकर्त्यांमधील या वैचारिक अभावामुळेच ‘बिनविरोधाचे गवत’ फोफावत आहे. निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची वानवा असल्याने लोकशाहीच्या या उत्सवाचा आता केवळ सोपस्कार उरतो की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.