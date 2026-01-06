editorial-articles

अग्रलेख - मतदारांना वळसा

सकाळी तिकिटवाटपाच्या बैठकीत असलेली व्यक्ती संध्याकाळी विरोधी पक्षात प्रवेश करते किंवा अर्ज मागे घेते. राजकीय कार्यकर्त्यांमधील या वैचारिक अभावामुळेच ‘बिनविरोधाचे गवत’ फोफावत आहे.
Growing Trend of Unopposed Victories in Maharashtra Civic Elections

Growing Trend of Unopposed Victories in Maharashtra Civic Elections

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महाराष्ट्रात २९ महानगरपालिकांमधील दोन हजार ८६९ नगरसेवकपदांसाठीचा रणसंग्राम सध्या सुरू झाला आहे. या निवडणुकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान आणि १६ तारखेला मतमोजणीपूर्वीच तब्बल ७० नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले. बिनविरोध निवडून आलेले जवळपास सर्वच नगरसेवक हे सत्ताधारी महायुतीचे आहेत. त्यांच्याविरोधातील इतर सर्व पक्षांतील उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने या ७० उमेदवारांचा नगरसेवक बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

Loading content, please wait...
election
political parties
Maharashtra Politics
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com