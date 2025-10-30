अग्रलेख : ‘अवकाळी’ राजकारण

केवळ सत्ताकेंद्रित राजकारण आणि लोकांचे प्रश्न तोंडी लावण्यापुरते, असेच राज्यातील राजकारणाचे सध्याचे चित्र दिसते.अवकाळी पावसाने कंबरडे मोडल्याने शेतकऱ्यांचा आक्रोश, महिलांविरोधातील गंभीर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटना यांसारख्या ज्वलंत प्रश्नांमुळे सध्या राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. या प्रश्नांना मागे ठेवून सत्ताधारी आणि विरोधकांत मात्र युती-आघाडीची समीकरणे जुळवणे आणि कथित मतचोरी प्रकरणावरून हमरीतुमरी रंगलेली दिसते..राजकीय पक्षांच्या कानात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे जणू असे काही शिरलेत की, राज्यातील सर्वसामान्यांचे प्रश्न त्यांना दिसेनासे झाले आहेत की काय, असे वाटते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा नुकतेच मुंबईत येऊन गेले. ऐन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी शहांच्या ‘महाराष्ट्रात आम्हाला कुबड्यांची गरज नाही’ या जाहीर वक्तव्याने सरकारमध्ये सामील घटक पक्षांचे नेते एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली असेल..देशातील प्रादेशिक पक्षांबाबत भाजपची ‘छुपी’ भूमिका त्यांचे नेते वेळोवेळी बोलून दाखवत असतात. मात्र अमित शहा यांचे वक्तव्य म्हणजे आता एकप्रकारचा इशारा म्हणता येईल. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे उपमुख्यमंत्रिद्वय राज्याच्या राजकारणातील दिग्गज आणि अनुभवी नेते आहेत. त्यामुळे सत्तेला चिकटून राहण्याची कला या दोघांनाही चांगलीच अवगत आहे.त्यातही पवार हे तर प्रदीर्घ काळ आघाडीत सत्ता उपभोगून महायुतीमध्ये आलेत. शिंदे यांनीदेखील त्यांची लवचिकता आणि बहुउपयोगीपणा सिद्ध केला आहे. त्यामुळे कोणीही ‘कुबड्या’ म्हणून हिणवले तरी ते काही फार मनाला लावून घेणारे नाहीत, शिवाय सत्तेपुढे (केंद्रातील) शहाणपणा नसतो हे दोघांनाही पटलेले आहेच..महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या राजकारणालादेखील ‘अवकाळी राजकारण’ म्हणावे लागेल. इनमीन चार ते सात वर्षांचीच यांची जणू ‘रिलेशनशिप’ आहे. नाहीतर इतक्या कमी काळात सतत दरवाजाच्या दिशने बोट कोण दाखवते? भाजपला शिंदे सेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला कडेवर घेऊन पुढे जाणे आता नकोसे झाले आहे. साम-दाम-दंड आपल्या हातात असताना हे ओझे नकोच, असा सूर भाजपने आळवायला सुरुवात केली आहे..तिकडे महाविकास आघाडीत फार आलबेल नाही. नाक वर करुन मिरवणारी शिवसेना आता काँग्रेसच्या डोळ्यात खुपू लागली आहे. काँग्रेसच्या हक्काची दलित- मुस्लिम व्होट बँक त्यांच्या डोळ्यांदेखत उद्धव ठाकरेंनी ‘हायजॅक’ केली, आणि प्रदेश काँग्रेस हात चोळत बसली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी राज ठाकरे यांच्यासोबत वेगळी चूल मांडली, तर काँग्रेसला ते हवेच आहे. या सर्व परिस्थितीत ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार’ पक्षाने स्थितप्रज्ञाची अवस्था अंगीकारलेली दिसते..राज्यात या राजकीय घडामोडींना वेग आलेला असताना महाराष्ट्रातील शेतकरी बिकट परिस्थितीतून जातोय. ‘आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना…’ अशी त्याची अवस्था झाली आहे. चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रूही आटले नसताना पुन्हा अवकाळीने डाव साधला. उरले-सुरले पीक जरा कुठे उन्हाकडे पाहू लागले होते, तेही पावसाने मातीमोल करुन टाकले आहे.विरोधकांनी ‘हंबरडे मोर्चे’ काढले. सरकारने कोट्यवधींच्या पॅकेजची आश्वासने दिली. पण शेतकऱ्यांच्या पदरी काही पडलेले दिसत नाही. दिवाळीपूर्वी प्रत्येक शेतकऱ्याला मदत मिळणार, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन पोकळ ठरले आहे. दिवाळीमुळे सरकारी अधिकारी-कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात रजेवर गेल्याने शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचू शकलेली नाही..मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. पण मुळात ही वेळच का आली? प्रशासनावर हुकमी पकड असल्याचे कौतुक मुख्यमंत्री करुन घेतात. तर मग ही पकड सैल झाली असेच म्हणावे लागेल. राज्यातील लाखो शेतकरी संकटात असताना आठव्या वेतन आयोगाचे वेध लागलेल्या सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून दाखवला गेलेला बेमुर्वतपणा हा नोकरशाहीची कातडी गेंड्याची असल्याचाच पुरावा म्हणावा लागेल.सरकारने जनतेचे प्रश्न वाऱ्यावर सोडल्यावर विरोधी पक्षाची जबाबदारी अधिक वाढते. विधिमंडळात विरोधी पक्षनेता नसला तरी जनतेच्या प्रश्नांसाठी मैदानात उतरण्यासाठी मानाच्या खुर्च्या हव्या कशाला? मतदारयाद्यांमध्ये असलेल्या घोळाविषयी विरोधकांनी सध्या रान उठवले आहे. या प्रश्नावर याच आठवड्यात विरोधी पक्षांनी मुंबईत मोर्चा आयोजित केला आहे..पण राज्याच्या ज्वलंत प्रश्नांवर विरोधी पक्ष कधी एकवटणार? मुंबईच्या रस्त्यावर एका तरुणीची एकतर्फी प्रेमातून दिवसाढवळ्या हत्या होते, फलटणमध्ये पोलिस, प्रशासनाच्या दबावापोटी एका डॉक्टर तरुणीवर आत्महत्या करण्याची वेळ येते. राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याची जबाबदारी ही विरोधी पक्षांची आहे. त्याचे भान त्यांना आहे, असे दिसत नाही. सरकारला आणि विरोधकांनाही जनतेच्या प्रश्नांना भिडूनच काम करावे लागेल…बाकी ‘अवकाळी’ युत्या आणि आघाड्या होतच राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.