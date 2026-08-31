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मानव तस्करीविरुद्ध नव्या लढ्याची गरज

Human Trafficking: जागतिक मानव तस्करीविरोधी दिनानिमित्त, भारतातील मानव तस्करीचे बदलते स्वरूप, कायदेशीर चौकट आणि प्रतिबंधासाठी आवश्यक असलेल्या समन्वित दृष्टिकोनाचा वेध....
Human Trafficking

Human Trafficking

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मानव तस्करीची सुरुवात गरिबी, असुरक्षितता आणि चांगल्या आयुष्याच्या खोट्या आश्वासनानंतरच होते. प्रश्न केवळ पीडितांची सुटका करण्याचा नाही; तर तस्कर त्या मुलांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच त्यांना सुरक्षित ठेवणारी प्रभावी व्यवस्था उभी करण्याचा आहे.

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