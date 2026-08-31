मानव तस्करीविरुद्ध नव्या लढ्याची गरज

मानव तस्करीची सुरुवात गरिबी, असुरक्षितता आणि चांगल्या आयुष्याच्या खोट्या आश्वासनानंतरच होते. प्रश्न केवळ पीडितांची सुटका करण्याचा नाही; तर तस्कर त्या मुलांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच त्यांना सुरक्षित ठेवणारी प्रभावी व्यवस्था उभी करण्याचा आहे..भुवन रिभूयंदाच्या एप्रिलमध्ये देविका (नाव बदललेले आहे) हिला बिहारमधील एका लहानशा, कोंदट खोलीतून मुक्त करण्यात आले. ती अशा अनेक मुलींपैकी एक होती, ज्यांना दररोज रात्री बारमधील ऑर्केस्ट्रा पथकांसोबत नाचण्यास भाग पाडले जात होते. मद्यधुंद पुरुष तिचे चित्रीकरण करत, तिच्याशी अश्लील वर्तन करत आणि तेच व्हिडिओ दाखवून तिने विरोध करू नये म्हणून तिच्यावर दबाव टाकत. एका तस्कराने तिला नोकरी मिळेल, पगार मिळेल आणि आपल्या कुटुंबाला आर्थिक मदत करता येईल, असे प्रलोभन दाखवून पश्चिम बंगालमधील तिच्या घरातून बाहेर नेले; पण तिथे कोणतीही नोकरी नव्हती. तिच्यासाठी होती ती फक्त ती कोंदट खोली....मी या खोट्या गोष्टी आणि खोट्या आश्वासनांच्या कथा इतक्या वेळा ऐकल्या आहेत, की त्यांची गणती करणेही अशक्य आहे; पण त्यांपैकी एक घटना आजही माझ्या मनातून गेलेली नाही. २०१३ मध्ये, निर्भया प्रकरणानंतर भारतातील महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती वर्मा समितीसमोर मानव तस्करीतून वाचलेल्या केवळ एका मुलीची साक्ष नोंदवण्यात आली होती. ती मुलगी समितीसमोर मी स्वतः उपस्थित केली होती. ती देशाच्या पूर्वेकडील भागातील एका गरीब कुटुंबातील होती. शिक्षणामुळे तिच्यासमोर नव्या संधी खुल्या होतील, या विश्वासाने ती शाळेत जात होती. तिच्या कुटुंबाच्या ओळखीतील एका व्यक्तीने तिला दिल्लीत नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. तिला रेल्वेने दिल्लीला पाठवण्यात आले, एका प्लेसमेंट एजन्सीकडे विकण्यात आले आणि तिच्यावर वारंवार बलात्कार करण्यात आला. तिच्यावर हिंसाचार करण्यात आला, तिला धमकावण्यात आले आणि तिला बंदिस्त करून ठेवण्यात आले. तिथून सुटका करणे अशक्य होते. समितीला अस्वस्थ करणारी गोष्ट ही त्या अत्याचारांची क्रूरता नव्हती; तर या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक टप्प्यावर किती सामान्य वाटत होत्या, ही होती. त्यामुळे - समितीचा असा ठाम निष्कर्ष झाला, की आपल्या समाजातील अल्पवयीन मुलींची तस्करी ही बलात्काराच्या सर्वांत मोठ्या आणि सर्वाधिक लपून राहिलेल्या स्वरूपांपैकी एक आहे..ढिंग टांग : डीजे : शाप की वरदान..!.देविका आणि ती मुलगी कधीच एकमेकींना भेटल्या नाहीत. त्यांच्या आयुष्यात दहा वर्षांहून अधिक काळाचे अंतर आहे. तस्कर वेगवेगळे, राज्ये वेगवेगळी; पण कहाणी मात्र तीच - कुटुंबाची गरिबी, अनोळखी व्यक्तीने दाखवलेली खोटी आश्वासने आणि सुटकेचा कोणताही मार्ग नसलेली एक खोली. या गुन्ह्याचे स्वरूप आजही बदललेले नाही. बदल झाला आहे, तो फक्त त्याच्या पद्धतींमध्ये. त्या आता अधिक संघटित, अधिक अदृश्य आणि अधिक प्रभावी झाल्या आहेत..कायद्याच्या दृष्टीने मानव तस्करी ही एखादी एकच कृती नसून ती अनेक टप्प्यांची साखळी आहे. एखाद्या व्यक्तीचे शोषण करण्याच्या उद्देशाने तिची भरती करणे, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेणे, तिला लपवून ठेवणे किंवा ताब्यात घेणे आणि हे सर्व बळाचा वापर करून, फसवणूक करून किंवा त्या व्यक्तीच्या असुरक्षित परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन करणे, यालाच 'मानव तस्करी' म्हणतात. या शोषणामध्ये लैंगिक शोषण, सक्तीची मजुरी, गुलामगिरीसारखी वागणूक, सक्तीचा विवाह किंवा भीक मागण्यास भाग पाडणे यांचा समावेश होतो. भारतात मानव तस्करीकडे नेहमीच अशा दृष्टीने पाहिले गेले, असे नाही. २०११ मध्ये मी लढलेल्या एका प्रकरणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मानव तस्करीची व्याख्या तिच्याविरोधातील संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रोटोकॉलनुसार निश्चित केली. याच व्याख्येच्या आधारावर पुढे आपल्या फौजदारी कायद्यात या गुन्ह्याची व्याख्या समाविष्ट करण्यात आली. हे आज स्पष्टपणे सांगणे महत्त्वाचे आहे, कारण देविकाची कहाणी आणि २०१३ मधील त्या मुलीची साक्ष या दोन्हींच्या मुळाशी हीच व्याख्या दडलेली आहे..मानव तस्करीच्या संकटाचे चित्र भयावहदरवर्षी ३० जुलै रोजी जगभरात मानव तस्करीविरोधी जागतिक दिन पाळला जातो. या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध झालेल्या २०२५ यूएस ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स अहवालानुसार, केवळ २०२४ मध्ये जगभरातील सरकारांनी १,०२,०२७ मानव तस्करीच्या पीडितांची ओळख पटवली; मात्र त्यापैकी केवळ ७,९७५ प्रकरणांत दोषी ठरविण्यात आले. म्हणजेच, ओळख पटलेल्या प्रत्येक १३ पीडितांमागे अवघ्या एका प्रकरणातच दोषसिद्धी झाली. भारतातील राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये मानव तस्करीची २,१३५ प्रकरणे नोंदवली गेली. या प्रकरणांमध्ये ६,०१८ पीडितांचा समावेश होता, त्यापैकी २,२९७ मुले होती; मात्र ही केवळ मानव तस्करी म्हणून नोंद झालेली प्रकरणे आहेत. याशिवाय अनेक प्रकरणे बेपत्ता व्यक्तींच्या नोंदींमध्ये, बालमजुरीतून मुक्त केलेल्या मुलांच्या प्रकरणांमध्ये, सक्तीच्या विवाहांमध्ये आणि इतर कायद्यांअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये दडलेली आहेत. बाल तस्करी हा अंधारात लपून राहणारा गुन्हा नाही. ती आपल्या डोळ्यांसमोर उघडपणे सुरू असलेली, संघटित गुन्हेगारीवर आधारित एक अर्थव्यवस्था आहे..समस्या कायद्यात नाहीभारतात मानव तस्करीच्या गुन्ह्याला आळा घालण्यासाठी राज्यघटना, भारतीय न्याय संहिता, पोक्सो कायदा, किशोर न्याय कायदा आणि इतर अनेक कायद्यांमधील तरतुदींचा आधार घेतला जातो. प्रत्येक कायदा आपापल्या पातळीवर भूमिका बजावतो; मात्र प्रतिबंध, संरक्षण, गुन्ह्याचा तपास व खटला चालवणे आणि पीडितांच्या पुनर्वसनापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी एकाच संस्थेकडे नाही. या विखुरलेल्या व्यवस्थेमुळे जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया कमकुवत होते आणि उत्तरदायित्व हळूहळू नाहीसे होते. भारताला अशा एका सर्वसमावेशक कायद्याची गरज आहे, जो प्रतिबंध, संरक्षण आणि गुन्ह्याचा तपास व खटला चालवण्याची व्यवस्था एकाच चौकटीत आणेल. हा कायदा तस्करांना रोखण्यासाठी पुरेसा प्रभावी असावा आणि तस्करीतून मुक्त झालेल्या व्यक्तींना पुनर्वसनापासून समाजात पुन्हा सन्मानाने सामावून घेण्यापर्यंत संपूर्ण साथ देणारा असावा..सर्वोच्च न्यायालयानेही दोन महत्त्वाच्या निर्णयांद्वारे ही व्यवस्था अधिक बळकट केली आहे. पिंकी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या प्रकरणात न्यायालयाने मानव तस्करीशी संबंधित खटल्यांची जलदगतीने सुनावणी करण्याचे, तस्करीतून मुक्त करण्यात आलेल्या मुलांना पुन्हा शाळेत प्रवेश देण्याचे आणि पीडितांना त्यांचा हक्क म्हणून नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले. प्रज्वला विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणात न्यायालयाने यापेक्षाही पुढे जात पीडित संरक्षण आराखडा तयार करण्याचे बंधनकारक केले. या आराखड्यात पुनर्वसन आणि समाजात पुन्हा सन्मानाने सामावून घेण्याला न्यायप्रक्रियेचा अविभाज्य भाग मानण्यात आले आहे; केवळ सुटका झाल्यानंतरची दुय्यम प्रक्रिया म्हणून नाही..संघर्षमय व्यवस्थेकडे जगाची वाटचाल.संघटित गुन्हेगारीला संघटित उत्तरमानव तस्करीला एकटी कोणतीही संस्था रोखू शकत नाही. त्यासाठी संपूर्ण शासन यंत्रणेने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. पोलिस, कामगार प्रशासन, रेल्वे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि न्यायव्यवस्था यांनी एकाच व्यवस्थेचा भाग म्हणून समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर संपूर्ण समाजानेही या लढ्यात सहभागी होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) मधील कलम ३३ नुसार, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) मधील कलम १४० ते १४४ अंतर्गत येणाऱ्या मानव तस्करीच्या गुन्ह्याची माहिती असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने याची माहिती जवळच्या दंडाधिकाऱ्याला किंवा पोलिस ठाण्यात देणे बंधनकारक आहे. बीएनएसएसमधील कलम ३४ ही जबाबदारी पुढे ग्रामपंचायतीचे सदस्य आणि गावातील रहिवाशांवरही टाकते. त्यांच्या गावात किंवा गावाजवळ मानव तस्करीसह कोणताही अजामीनपात्र गुन्हा घडल्यास त्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे त्यांच्यासाठी कायदेशीर बंधनकारक आहे. ही केवळ धोरणात्मक शिफारस नाही. हे कायद्याने घालून दिलेले कायमस्वरूपी कर्तव्य आहे; मात्र बहुतेक गावांना अशी जबाबदारी आपल्यावर आहे, याचीच माहिती नसते आणि प्रत्यक्षातही या कर्तव्याची अंमलबजावणी होत असल्याचे फार क्वचितच दिसून येते. शाळांनी विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती बेपत्ता होण्यामध्ये बदलण्यापूर्वीच त्याची नोंद संबंधित यंत्रणांना दिली पाहिजे. गरिबीमुळे कुटुंबांनी तस्करांच्या खोट्या आश्वासनांना बळी पडण्याची वेळ येण्यापूर्वीच त्यांच्यापर्यंत सरकारी कल्याणकारी योजनांचे लाभ पोहोचले पाहिजेत..प्रतिबंधात्मक उपाय अपयशी ठरले, तरी राज्याची जबाबदारी केवळ पीडिताची सुटका करण्यापुरती मर्यादित असू शकत नाही. शोषणाच्या विळख्यातून बाहेर काढलेल्या; पण संरक्षण न मिळालेल्या मुलाचे किंवा मुलीचे त्या तस्करीच्या जाळ्यांपासूनचे असुरक्षितपण पूर्वीइतकेच कायम राहते. अशा मुलांकडे अनेकदा शारीरिक जखमा आणि मानसिक आघात दोन्ही असतात. त्यामुळे बालकल्याण समित्यांनी तातडीने पुढाकार घेत आवश्यक वैद्यकीय उपचार, मानसिक आघात लक्षात घेऊन समुपदेशन, कायदेशीर मदत आणि कायद्यानुसार त्यांना मिळणारी नुकसानभरपाई यांची त्वरित व्यवस्था केली पाहिजे..पुनर्वसनाचा पाया तीन महत्त्वाच्या घटकांवर उभा आहे शाळा, कौशल्य आणि शासकीय योजना. मुलांनी पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात परतले पाहिजे, त्यांना उपजीविका आणि कौशल्य विकासासाठी आवश्यक मदत मिळाली पाहिजे, तसेच तस्कर ज्यांचा गैरफायदा घेतात, अशा असुरक्षितता कमी करणाऱ्या शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे; मात्र जोपर्यंत तस्कर मोकाट फिरत आहेत तोपर्यंत हे सर्व प्रयत्न अपुरे ठरतील. जलदगती न्यायालयांनी ठरावीक कालमयदित या प्रकरणांचा निकाल लावला पाहिजे. कारण प्रत्येक विलंबामुळे पीडितांचा मानसिक आघात अधिक वाढतो, तस्करीतून मुक्त झालेल्या व्यक्ती आणि साक्षीदारांना धमक्यांचा सामना करावा लागतो आणि संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांना कोणत्याही भीतीशिवाय आपले काम सुरू ठेवण्याची संधी मिळते. न्यायालयीन उत्तरदायित्व ही फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिसादापासून वेगळी गोष्ट नाही; उलट तेच या प्रतिसादाचे मूलभूत अंग आहे..गेल्या केवळ तीन वर्षांत भारतात स्वयंसेवी संस्था आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी मानव तस्करीच्या विळख्यातून १,५०,००० हून अधिक मुलांची सुटका केली आहे; मात्र यापैकी बहुतांश मुले अजूनही त्यांच्या खटल्यांची सुनावणी सुरू होण्याची, कायद्यानुसार मिळायला हवी असलेल्या नुकसानभरपाईची आणि पुन्हा सन्मानाने आयुष्य उभे करण्याची वाट पाहत आहेत. तरीही, या तस्करीच्या जाळ्यांचे प्रत्यक्ष कामकाज कसे चालते, याची सर्वांत स्पष्ट आणि विश्वासार्ह माहिती याच मुलांकडे आहे..मानव तस्करी हा सीमांच्या पलीकडे जाणारा गुन्हा आहे आणि त्याचा मुकाबलाही तितक्याच व्यापक अन् समन्वित पद्धतीने केला गेला पाहिजे. यासाठी गुप्त माहितीची देवाणघेवाण, संयुक्त तपास, आरोपींचे प्रत्यार्पण, परस्पर कायदेशीर सहकार्य आणि पैशाचा मागोवा घेत सीमा ओलांडून आर्थिक तपास करणे आवश्यक आहे. यासोबतच, मानव तस्करीच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तींची आंतरराष्ट्रीय नोंदणी व्यवस्था असली पाहिजे, जेणेकरून एखाद्या देशात मुलाची तस्करी करणारी व्यक्ती केवळ दुसऱ्या देशात जाऊन पुन्हा तोच गुन्हा सहजपणे करू शकणार नाही.लेखक हे बालहक्क कार्यकर्ते आणि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेनचे संस्थापक.व्यवस्था विस्कळित करून प्रतिबंधमानव तस्करी हा मुळात आर्थिक फायद्यासाठी केला जाणारा गुन्हा आहे. प्रत्येक संघटित तस्करीचे जाळे टिकून राहते, कारण त्यातून कोणाचा तरी आर्थिक फायदा होतो आणि त्यासाठी पैसे मोजणारेही असतात. मुलांचे व्यावसायिक लैंगिक शोषण सुरू राहते, कारण अशा शोषणासाठी पैसे देणारे ग्राहक असतात. सक्तीची मजुरी सुरू राहते, कारण अशा शोषणाचा फायदा घेण्यास तयार असलेले नियोक्ते असतात. या साखळीतील एकही घटक निरपराध नाही. ग्राहकही या गुन्ह्याचा भाग आहे. डोळेझाक करणारा नियोक्ताही या गुन्ह्याचाच भाग आहे. विकसित भारताची ओळख केवळ आर्थिक प्रगती, तांत्रिक नवकल्पना किंवा जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांमुळे ठरणार नाही. प्रत्येक मूल कायद्याच्या संरक्षणाखाली सुरक्षित वातावरणात वाढते का आणि संघटित गुन्हेगारी त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्या संस्था पुढे येतात का, यावरच विकसित भारताचे खरे मोजमाप होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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