तरुणाईची ललकारी

अनेकदा विविध राजकीय घडामोडींचे वरकरणी स्वरूप वेगळे असते आणि त्या त्या समाजाच्या तळाशी काही वेगळेच खदखदत असते. नीट निरखले तर त्या अस्वस्थतेची लक्षणे निवडणुकांमधून दिसू शकतात. त्याची दखल घेतली नाही, तर मात्र त्या अस्वस्थेतेचे उद्रेक होतात आणि त्याची किंमत सर्वांनाच मोजावी लागते. नुकत्याच झालेल्या बांगलादेश आणि नेपाळच्या निवडणूकनिकालाचे इतरही अनेक पैलू असले तरी 'जेन झी'ने ठळकपणे दाखवून दिलेले अस्तित्व हा दोन्ही निवडणुकांतील एक समान मुद्दा आहे. या तरुणाईच्या आकांक्षांची दखल न घेणे आता कोणत्याही राजकीय नेत्यांना परवडणारे नाही. नेपाळमध्ये सप्टेंबर २०२५मध्ये उठाव झाला. या आंदोलनात प्रामुख्याने 'झेन-झी'चा सहभाग होता. .आता काय होईल, याबाबत चिंता वाढली होती. पण परिस्थिती नियंत्रणात आली. पश्चिम आशिया पेटलेला असताना नेपाळमध्ये निवडणुका होऊन लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर येणे ही नेपाळसाठीच नव्हे तर भारतासाठीही दिलासा देणारी घटना आहे. तेथे राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने (आरएसपी) जोरदार मुसंडी मारली मारली आहे. बालेन शाह यांनी 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ'चे अध्यक्ष के. पी. शर्मा ओली यांचा ५० हजारांपेक्षा जास्त मतांच्या फरकाने पराभव केला. पारंपरिक राजकीय पक्षांना पराभवाचा मोठा धक्का बसला. संतुलित परराष्ट्र धोरणावर भर देत चीनपासून सावध अंतर राखण्याची बालेन शहा यांची भूमिका भारतासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. गेल्या महिन्याभरात बांगला देश आणि नेपाळमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांअंती नवी लोकनियुक्त सरकारे सत्तेत आल्यामुळे भारताच्या शेजारातील चिंता बऱ्याच अंशी कमी होऊ शकतील..सुमारे पावणेनऊ अब्ज डॉलरचा व्यापार करणारा भारत नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. पोलाद, वाहन, इंधन, पेट्रोलियम पदार्थ, यंत्रसामुग्री, धान्य, दैनंदिन उपभोगाच्या वस्तूंची निर्यात करणाऱ्या भारताचा नेपाळच्या एकूण आयातीमध्ये ६३ टक्के वाटा आहे. त्यानंतर १३ टक्के निर्यात करणाऱ्या चीनचा क्रमांक लागतो. अकरा वर्षांपूर्वी नेपाळची राज्यघटना बदलल्यानंतर पंतप्रधान झालेले आणि नेहमीच भारताच्या विरोधात भूमिका घेणारे चीनधार्जिणे के.पी.शर्मा ओली यांचा या निवडणुकीत धुव्वा उडणे ही भारताच्या दृष्टीने दिलासा देणारी बाब.बांगला देशाप्रमाणेच हिंसाचार आणि राजकीय अस्थैर्याने ग्रासलेल्या नेपाळमध्ये एका पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळून लोकशाही भक्कमपणे पुनर्स्थापित झाली. बांगला देशचे पंतप्रधान आणि 'बांगला देश नॅशनलिस्ट पार्टी'चे प्रमुख तारीक रहमान ५८ वर्षांचे, तर नेपाळचे पंतप्रधान चार वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे नेते बालेन शहा अवघ्या ३५ वर्षांचे. चार वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षामध्ये बालेन शहा हे चार महिन्यांपूर्वी सामील झाले आणि पक्षाने त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित करुन निवडणूक लढविली..नेपाळच्या मंत्र्यांपेक्षाही महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या राजधानी काठमांडूच्या महापौरपदाची निवडणूक २०२२ मध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून लढवून अनेक दिग्गजांना पराभूत करीत विजयी झालेल्या बालेन शहांनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले होते. आपल्या 'रॅप संगीता'त समाजातील दारिद्र्य, विषमता, मागासलेपणा आणि भ्रष्टाचारावर बोट ठेवत बालेन शहा यांनी नेपाळच्या तरुणाईचे कल्पनाविश्व व्यापून टाकले आणि ते 'जेन झी'चा चेहरा बनले. नेपाळमध्ये अभियांत्रिकीतील पदवी संपादन केल्यानंतर शहा यांनी बेळगावच्या 'विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल विद्यापीठा'त एम.टेक. केले. गेल्या काही सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये नेपाळी काँग्रेस आणि नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यातच सत्तेसाठी लढत व्हायची. पण 'जेन झी'च्या वावटळीत हे दोन्ही पक्ष नेस्तनाबूत झाले. तीन दशकांमध्ये ३२ वेळा सत्तांतर अनुभवणाऱ्या अस्थिर नेपाळमध्ये तब्बल ३६ वर्षानंतर एका पक्षाची सत्ता आली आहे. भ्रष्टाचाराविषयी असंतोष, नातेसंबंधांधारित राजकारणाविषयी, जुन्या चेहेऱ्यांविषयी तिडिक नेपाळमधील कौलातून व्यक्त झाली. तेथे आता स्थिरता यावी, अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नेपाळमधील नवनिर्वाचित सरकारचे अभिनंदन केले आहे. अर्थात हा सोपस्कार नसून नेपाळबरोबरची मैत्री आणखी दृढ व्हावी, ही त्यामागची भावना आहे. .भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध अत्यंत जुने आणि बहुआयामी आहेत. दोन्ही देशांमध्ये खुली सीमा आहे, ज्यामुळे लोकांचे येणे-जाणे, व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण सुलभ होते. नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेत भारताचा मोठा वाटा आहे. व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा प्रकल्प, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण या क्षेत्रांत भारत नेपाळला सहकार्य करत असतो. तरी काही वेळा सीमावाद, राजकीय बदल किंवा परराष्ट्र धोरणातील मतभेदांमुळे दोन्ही देशांमध्ये तणावही निर्माण झालेला आहे. तरीसुद्धा संवाद आणि सहकार्याच्या माध्यमातून हे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न दोन्ही देश करतात. भारतासाठी नेपाळ हा सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश आहे, तर नेपाळसाठी भारत हा प्रमुख व्यापार भागीदार आणि विकास सहकारी आहे. एकूणच पाहता, नेपाळमधील निवडणुका त्या देशाच्या राजकीय स्थैर्यावर तसेच भारतासोबतच्या संबंधांवर प्रभाव टाकणाऱ्या आहेत. स्थिर सरकार आणि परस्पर सहकार्य यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध अधिक दृढ होऊ शकतील, ही आशा या निवडणुकांमुळे बळावली आहे.