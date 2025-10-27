संपादकीय

अवकाश संशोधनाचे अध्वर्यू

भारतीय अवकाश संशोधनाचे अध्वर्यू डॉ. एकनाथ चिटणीस यांनी ‘इस्त्रो’च्या स्थापनेपासून सॅटेलाइट टेलिमेट्री स्टेशनपर्यंत मोठं योगदान दिलं. त्यांच्या वैज्ञानिक प्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.
उदय कुलकर्णी
भारतीय अवकाश संशोधन क्षेत्राचा पाया रचणारे शास्त्रज्ञ डॉ. एकनाथ चिटणीस यांचे नुकतेच पुण्यात निधन झाले. आयुष्याची शतकी वाटचाल यशस्वीरितीने करणारे डॉ. चिटणीस यांचे कार्य व त्यांची बहुमोल कारकीर्द यांना उजाळा देणाऱ्या काही आठवणी. डॉ. एकनाथ चिटणीस हे डॉ. विक्रम साराभाई यांचे सहकारी. त्यांनी डॉ. साराभाई यांच्याप्रमाणंच भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या उभारणीत सिंहाचा वाटा उचलला. त्यांच्या निधनाने संशोधन क्षेत्रातील एक अध्याय समाप्त झाला.

