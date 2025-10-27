अवकाश संशोधनाचे अध्वर्यू

भारतीय अवकाश संशोधन क्षेत्राचा पाया रचणारे शास्त्रज्ञ डॉ. एकनाथ चिटणीस यांचे नुकतेच पुण्यात निधन झाले. आयुष्याची शतकी वाटचाल यशस्वीरितीने करणारे डॉ. चिटणीस यांचे कार्य व त्यांची बहुमोल कारकीर्द यांना उजाळा देणाऱ्या काही आठवणी. डॉ. एकनाथ चिटणीस हे डॉ. विक्रम साराभाई यांचे सहकारी. त्यांनी डॉ. साराभाई यांच्याप्रमाणंच भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या उभारणीत सिंहाचा वाटा उचलला. त्यांच्या निधनाने संशोधन क्षेत्रातील एक अध्याय समाप्त झाला..डॉ. चिटणीस यांचा जन्म कोल्हापुरातला. अहमदाबाद येथील फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी ही डॉ. विक्रम साराभाई यांनी स्थापन केलेली संस्था. ‘इस्त्रो’चा पाळणा याच संस्थेमुळं हलला. आकाशवाणी केंद्रातील अभियंता म्हणून पाचशे रूपये पगाराची नोकरी मिळू शकत असताना पदार्थविज्ञान क्षेत्रात संशोधन करता यावं यासाठी डॉ. चिटणीस यांनी याच ‘फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी’मध्ये (पी.आर.एल.) केवळ शंभर रूपये दरमहाची शिष्यवृत्ती स्वीकारून डॉ. रामनाथन् व डॉ. साराभाई या दोन विख्यात शास्त्रज्ञांसमवेत काम करणं मान्य केलं. ते त्या दोघांना गुरूस्थानी मानत. पी.आर.एल.मधील दिनक्रमाविषयी डॉ. चिटणीस सांगत, ‘सकाळी सगळं आवरून सकाळी नऊ वाजता लॅबमध्ये गेलो की, घरी परतायला रात्रीचे तीन वाजत. त्या काळात वैश्विक किरणांचं संशोधन करण्यात आम्ही रंगून जात असू. अर्थात् माझा दैनंदिन दिनक्रम निवृत्तीपर्यंत बराचसा हाच होता. रजा एखाद दुसऱ्या दिवसापलीकडं मी संपूर्ण हयातीत कधी घेतली नाही, त्यामुळं बहुतेक रजा निवृत्तीच्या वेळी शिल्लकच होती!’ ते कोल्हापुरात आले असताना आम्ही पन्हाळा तालुक्यातील बोरगाव येथे ‘गोकुळ’चे माजी अध्यक्ष अरूण नरके यांच्या शेतावर एक छान गप्पांची मैफल जमवली होती. प्रा. चिटणीस यांच्या तोंडून त्यावेळी ‘इस्त्रो’च्या स्थापनेचा सगळा इतिहास ऐकता आला होता हे माझं भाग्य!.Paduka Darshan 2025: पैठणवरुन एकनाथ महाराजांच्या पादुकांचं प्रस्थान.अवकाशातील घडामोडींची नोंद१९६०मध्ये अहमदाबादमध्ये ‘सॅटेलाईट टेलिमेट्री स्टेशन’ सुरू करण्यात आलं त्याविषयी विचारलं तर डॉ. चिटणीस म्हणाले होते, ‘रशियानं ‘स्पुटनिक’ हा कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित केला. त्यातून अमेरिका व रशिया यांच्यात अवकाश संशोधनाबाबत स्पर्धा सुरू झाली. याचा फायदा आम्हाला मिळाला. अमेरिकेनं त्या काळात ‘सोलर एक्स-रे’चा शोध घेण्यासाठी तसेच अवकाशातील ‘गॅमा रेज’वर संशोधन करण्यासाठी आपले उपग्रह धाडले. अमेरिकेची अडचण अशी होती की, हे उपग्रह पृथ्वीच्या दुसऱ्या बाजूला असतील तेव्हा त्यांना उपग्रहांकडून प्रक्षेपित होणारा डाटा संकलित करता येत नव्हता. भारत हा पृथ्वीवर अमेरिकेच्या बरोबर विरूद्ध बाजूला असल्यानं भारतातून हा डाटा संकलित करता येणं शक्य होतं. आम्ही ती जबाबदारी स्वीकारली आणि त्याच अनुषंगानं पी.आर.एल.च्या माध्यमातून अहमदाबादला ‘सॅटेलाईट टेलिमेट्री स्टेशन’ सुरू करण्यात आलं.’.ऑर्थर क्लार्क यांची संकल्पनाडॉ. चिटणीस यांनी १९४५मध्ये ऑर्थर क्लार्क यांच्या एका संशोधननिबंधाचा उल्लेख केला. उपग्रहांच्या माध्यमातून जगभरात संपर्क व संवादाचं जाळं कसं तयार करता येईल, याबाबतची संकल्पना क्लार्क यांनी मांडली होती, तीच त्यानंतर १२ वर्षांनी मार्गी लागली. ‘कम्युनिकेशन सॅटेलाईट’चं युग सुरू झालं. याच दरम्यान आणखी एक अडचण अशी होती की, पृथ्वीभोवतीच्या अवकाशाचा अभ्यास करताना बलूनमधून उपकरणं पाठवून पृथ्वीपासून ४० किलोमीटर उंचीपर्यंतच्या हालचाली संशोधनातून टिपता येत. कृत्रिम उपग्रह पाठवून अभ्यास करायचा तर ते १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक उंचीवर पाठवावे लागत..उपग्रहाची पृथ्वीपासूनची उंची जितकी जास्त तितकं त्या उपग्रहाचं कार्यक्षम आयुष्य जास्त! साहजिकच उपग्रहाची उंची आणि बलूनची उंची यादरम्यानच्या पृथ्वीभोवतालच्या वातावरणाचा आणि विविध स्तरांचा अभ्यास करायचा तर कसा करणार? याच्यावर शोधला गेलेला उपाय होता तो म्हणजे साऊंडिंग रॉकेटचा!-भारताकडं हे तंत्रज्ञान यायला अजून अवकाश होता, पण ‘एक्स रे’ व ‘गॅमा रे’ डेटा कलेक्शन प्रकरणात पी.आर.एल.मधील शास्त्रज्ञांनी अमेरिकेला जे सहकार्य केलं त्यातून अमेरिकेनं भारताला संशोधनासाठी साऊंडिंग रॉकेटस् देण्याची तयारी दाखवली. ही रॉकेटस् प्रक्षेपित केली की पाच-सात मिनिटात पुन्हा जमिनीवर येत, पण दरम्यानच्या काळात या रॉकेटमधील उपकरणांनी बलूनची उंची ते उपग्रहांची उंची यादरम्यानच्या अवकाशातील घडामोडींची नोंद घेतलेली असे..डॉ. चिटणीस म्हणाले होते, ‘‘अमेरिकेनं साऊंडिंग रॉकेटस् देण्याची तयारी दर्शविली खरी; पण ती प्रक्षेपित करण्यासाठी तळ कुठं होता? अशा वेळी पंडित नेहरूंच्या संमतीनं ‘इन्कोस्पार’ म्हणजे भारतीय अंवकाश संशोधन परिषदेची स्थापना करण्यात आली. डॉ. साराभाई अध्यक्ष होते आणि मी या ‘इन्कोस्पार’चा सदस्यसचिव होतो. डॉ. साराभाई चाणाक्ष होते. जगभरातील शास्त्रज्ञांनी भारतातील अवकाश संशोधनाला मदत करायची किंवा त्यासाठी भारतात यायचं तर रॉकेट प्रक्षेपणासाठी अचूक जागा शोधणं भाग होतं. त्यावेळी दक्षिण किंवा उत्तर ध्रुवाच्या भागातून अन्य देश उपग्रह प्रक्षेपण करत असत, पण विषुववृत्तावरील जागा शोधून त्यावरून संपर्क उपग्रह पाठवण्याचे प्रयोग कुणी केलेले नव्हते. पृथ्वीच्या चुंबकीय विषुववृत्ताचा भाग दक्षिण भारतातून जातो, याचा अंदाज असल्यानं डॉ. साराभाईंनी योग्य जागा निवडण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली आणि मी थुंबा व श्रीहरीकोटा या जागा सुचवल्या. आज त्याच जागांवरून उपग्रह रॉकेटस् प्रक्षेपित करून अवकाश संशोधन मोहिमा राबवल्या जात आहेत.’’.संवाद सेवेचा विस्तारभारतात दूरचित्रवाणी सुरू होण्यालाही ‘इस्त्रो’चा ‘साईट’सारखा प्रकल्प कारणीभूत ठरला आणि त्याचं नेतृत्व प्रा. डॉ. चिटणीस यांच्याकडं होतं. ‘‘चीननं भारतावर १९६२ मध्ये आक्रमण केलं. त्यावेळी भारतातील संपर्कसंवादयंत्रणा इतकी कमकुवत होती की, युद्ध झाल्यानंतर तीन महिन्यांनीसुद्धा देशातील फक्त २० टक्के जनतेला युद्धाविषयीची माहिती होती. पंडित नेहरूंच्या ही बाब जशी आम्ही लक्षात आणून दिली, त्याचप्रमाणं उपग्रहाचा उपयोग करून ८० खेड्यांमध्ये कृषीदर्शनसारखा कार्यक्रम प्रक्षेपित करून त्याची उपयुक्तता स्पष्ट केली. पुढे श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आम्हाला संपूर्ण पाठिंबा दिला. सॅटेलाईट टीव्हीसाठी आवश्यक ‘अर्थ स्टेशन’ उभारण्यासाठी त्या काळात ‘युएनडीपी’नं आम्हाला १० लाख डॉलर निधी उपलब्ध करून दिला. विकसनशील देशातील लोकांनाही आम्ही याबाबतीत आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्याची तयारी दाखवली, म्हणून इतका निधी आम्हाला दिला गेला होता. देशभरात उपग्रहाद्वारे दूरचित्रवाणी म्हणजेच टीव्ही प्रक्षेपण सुरू होण्याची सुरुवात ही अशी झाली होती.!’.Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष या नात्यानं त्यांनी केलेली कामगिरी, निवृत्तीनंतर ‘फिल्म अॅन्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’मध्ये केलेलं अध्यापन, संयुक्त राष्ट्रांत वेळोवेळी केलेली मांडणी अशा अनेक कामांत चिटणीस यांनी ठसठशीत मुद्रा उमटवली.एका घरातील दोघे ‘पद्म’ सन्मानित‘पद्मभूषण’ सन्मानाचे १९८५ मध्ये मानकरी ठरलेले प्रा. डॉ. एकनाथ वसंत चिटणीस यांचा चेतन हा मुलगा. गेल्याच महिन्यात भारत सरकारनं डॉ. चेतन चिटणीस यांना ‘पद्मश्री’ने सन्मानित केले. डॉ. चेतन पॅरिसमध्ये मलेरियावरील संशोधन संस्थेमधील प्रमुख असणारे भारतीय शास्त्रज्ञ आहेत. वडील आणि मुलगा दोघेहीजण ‘पद्म’ पुरस्काराचे मानकरी ठरले. अशी मोजकीच घराणी महाराष्ट्रात आहेत. त्यामध्ये चिटणीस घराण्याचा समावेश होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 