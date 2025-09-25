निवडणूक आयोगाचे उत्तरदायित्व

श्रीकांत ठाकूरआपल्या देशातली लोकशाही ही राज्यघटनेच्या भक्कम पायावर उभारलेली आहे. या लोकशाहीचा गाभा म्हणजे मतदारांचा विश्वास. परंतु अलीकडच्या काळात मतदार याद्यांतील गोंधळ, दुहेरी नावे, मृत व्यक्तींची नोंद कायम ठेवली जाणे, अपूर्ण पत्ते, तसेच अचानक मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळणे वा समावेश यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची शुचिता आणि निवडणूक आयोगावरील विश्वास यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यात भर म्हणून मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फुटेज व व्हिडिओतल्या नोंदी केवळ पंचेचाळीस दिवसांसाठीच संग्रहित करण्याचा नियम, पारदर्शकतेवर आळा घालणारा ठरत आहे. .लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत, ज्यामुळे केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर तसेच निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे, ‘मत चोरी व मतदार याद्यातील फेरफार’ या गंभीर विषयावरील प्रश्न हा केवळ एखाद्या पक्षापुरता मर्यादित मुद्दा नाही, तर संपूर्ण लोकशाहीच्या अस्तित्व व पवित्रतेशी निगडित आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत स्थापन झालेला निवडणूक आयोग हा लोकशाहीच्या पवित्र उत्सवाचा प्रमुख असला, तरी त्याच्यावर ठोस जबाबदारी निश्चित करणारी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसल्याने उत्तरदायित्व शून्य असल्याचे दिसते..Pune Crime : अपहरण झालेली तीन वर्षांची चिमुरडी सुखरूप परत; विमानतळ पोलिसांची कारवाई, कल्याण रेल्वे स्थानकातून आरोपी ताब्यात.लोकप्रतिनिधित्वाचा १९५० चा कायदा निवडणूक व्यवस्थेचा कणा मानला जातो, परंतु तो डिजिटल युगाच्या बदलत्या वास्तवाशी सुसंगत नाही. १९५० च्या दशकात तयार झालेला हा कायदा तत्कालीन परिस्थितीत अनुरूप होता; मात्र आजच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन आणि बायोमेट्रिक युगात, मतदार नोंदींची अचूकता आणि निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी या कायद्यात मूलभूत सुधारणा अपरिहार्य आहेत. जसे की, कायद्यातील व्याख्यांची पुनर्रचना, नवीन व्याख्यान चा समावेश, जुनी काही कलम अद्ययावत करणे, नवीन कलमांचा समावेश, सर्वात महत्त्वाची बाब मतदान हे एकाच दिवशी व बॅलेट पेपरवर घेतले जावे ही काळाची मागणी आहे. .निवडणूक संदर्भातील इतर नियम व कायदे या संदर्भात संसदेत संशोधन विधेयक सादर करून केवळ निवडणूक प्रक्रियेची तांत्रिक सुधारणा नव्हे तर निवडणूक आयोग व त्याचे अधिकारी यांच्यावर स्पष्ट कायदेशीर उत्तरदायित्वाची जबाबदारी निश्चित केली जावी, प्रश्न फक्त कायद्याच्या अद्ययावतपणाचा नाही; प्रश्न आहे जबाबादारी कुणाची हा. निवडणूक आयोगावर जर कुठलीही जबाबदारी निश्चितच केली जाणार नसेल, तर ‘लोकशाहीचा उत्सव’ हा फक्त दिखावा ठरेल. निवडणूक ही केवळ मतमोजणीची प्रक्रिया नाही; प्रत्येक निवडणूक ही भारताच्या लोकशाहीला समृद्धीकडे नेणारी पायरी आहे, पण जर तिच्या मुळावरच घाव घातला, तर जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणवून घेण्यात अर्थ काय?.निवडणूक कायद्यातील कलम १७ व १८ हे एका मतदाराची दुहेरी नोंदणी होऊ नये असे स्पष्टपणे सांगतात. आश्चर्य म्हणजे जर दुहेरी नोंद झालीच तर त्या संदर्भात कलम ३१ व ३२ मधील तरतुदी आज परिणामकारक ठरत नाहीत व त्यासाठी ठोस दंडात्मक तरतूद आवश्यक ठरते. मग ही मनाई केवळ कागदावरची औपचारिकता म्हणावी का? निवडणूक आयोगाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा नेमकेपणाने वापर केला तर बोगस मतदानाचा प्रश्नच शिल्लक राहणार नाही. निवडणूक प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर करून काटेकोरपणा आणणे अत्यावश्यक आहे, पण त्याचवेळी नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण ही अटही दुर्लक्षित करता येणार नाही. मतदारांचा बायोमेट्रिक डेटा हा कोणत्याही संस्थेची मालमत्ता नसून, तो व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याशी आणि खासगीपणाच्या हक्काशी निगडित आहे. म्हणूनच या माहितीचा वापर केवळ मतदार पडताळणी व मतदानापुरताच मर्यादित असणे ही प्राथमिक अट असली पाहिजे. परंतु याचा अर्थ असा नाही की ‘गोपनीयता’ या नावाखाली निवडणूक आयोगाने पारदर्शकतेवर गंडांतर आणावे किंवा विरोधकांना न्यायप्रक्रियेतून वंचित ठेवावे..आज CCTV फुटेज किंवा व्हिडिओ केवळ पंचेचाळीस दिवसांसाठी जतन केला जातो. पण जर एखाद्या निवडणुकीवर न्यायालयीन वाद सुरू झाला, तर पुराव्याशिवाय पारदर्शकता कशी सिद्ध होणार? म्हणूनच किमान १८० दिवस डेटा संग्रहित करणे, आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असेपर्यंत तो सुरक्षित ठेवणे, हे कायद्यात बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. विरोधातील राजकीय पक्षांनीच नव्हे तर सत्ताधाऱ्यातील अत्यंत प्रतिष्ठित व विश्वासार्ह वरिष्ठ नेत्यांनी देखील मतदार याद्यांतील गोंधळ उघडपणे मांडला आहे; ही बाब अत्यंत गंभीर व दखलपात्र आहे, भारताच्या इतिहासात काही आर्थिक घोटाळ्यांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था पोखरली मात्र जेव्हा निवडणूक आयोग पोखरला जातो व त्यातील अधिकारी यांनी राबवलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात तेव्हा मात्र संपूर्ण देशाचा घटनात्मक पाया खिळखिळा होतोच शिवाय, देशाची सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक दिवाळखोरीला सुरुवात होते व ही बाब जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्राला परवडणारी नाही .(लेखक कायद्याचे पदवीधर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.