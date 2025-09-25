संपादकीय

निवडणूक आयोगाचे उत्तरदायित्व

निवडणूक आयोगाचे काम केवळ निवडणूक घेणे आणि मतदानप्रक्रिया राबविणे याच बाबींपुरते मर्यादित नसते. लोकशाही बळकटीकरणासाठी ही व्यवस्थाच पूर्ण निर्दोष असणे आणि मतदारयादी अचूक असेल, ही जबाबदारी आयोगाचीच आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा वेध घेऊन या व्यवस्थेत आवश्‍यक बदल करण्याची गरज आहे.
Election Commission

Election Commission

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीकांत ठाकूर

आपल्या देशातली लोकशाही ही राज्यघटनेच्या भक्कम पायावर उभारलेली आहे. या लोकशाहीचा गाभा म्हणजे मतदारांचा विश्वास. परंतु अलीकडच्या काळात मतदार याद्यांतील गोंधळ, दुहेरी नावे, मृत व्यक्तींची नोंद कायम ठेवली जाणे, अपूर्ण पत्ते, तसेच अचानक मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळणे वा समावेश यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची शुचिता आणि निवडणूक आयोगावरील विश्वास यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यात भर म्हणून मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फुटेज व व्हिडिओतल्या नोंदी केवळ पंचेचाळीस दिवसांसाठीच संग्रहित करण्याचा नियम, पारदर्शकतेवर आळा घालणारा ठरत आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
political
election
Election Commision Of india

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com