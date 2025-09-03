Eye Donation
नेत्रदान : प्रकाश पेरणारे कार्य

नेत्रदानाच्या जागृतीसाठी देशात २५ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबर या कालावधीत विविध उपक्रम राबविले जातात. नेत्रदानाच्या एका छोट्या कृतीने अनेकांच्या जीवनात प्रकाश आणता येईल. श्रीलंकेसारख्या छोट्या देशाने यात आघाडी घेतली आहे. आपल्याकडेही हे घडू शकते. त्यासाठी गरज आहे ती इच्छाशक्तीची. नेत्रदानाला सगळ्यांनीच प्राधान्य दिले तर अनेकांचे आयुष्य सुकर होईल.
मनोज दिसले

देशात २५ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबर हा कालावधी नेत्रदान पंधरवडा म्हणून पाळला जातो. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८६ मध्ये २५ ऑगस्टला नेत्रदानाचा अर्ज भरला होता. त्यामुळे हा नेत्रदान पंधरवडा साजरा केला जातो. या १५ दिवसात देशात सर्वत्र नेत्रदानाबद्दल जनजागृतीचे काम केले जाते. गैरसमजुती आणि नेत्रदानाविषयी अनास्था यामुळे अजूनही आपल्याकडे नेत्रदानाचे प्रमाण कमी आहे. आपलेच लाखो अंध बांधव नेत्रदानाकडे डोळे लावून बसले आहेत. आपणच त्यांच्या आयुष्यात प्रकाशाचा किरण देऊ शकता.

