तटस्थ; तरीही खेळकर !

अरविंद रेणापूरकरमैदानातील पंच हा तटस्थ, शांत, अचूक निर्णय देणारा आणि खेळकर स्वभावाचा असणे अपेक्षित असते. ब्रिटनचे हेरॉल्ड डेनिस बर्ड अर्थात डिकी बर्ड याच पठडीतील. १९७० ते १९९० च्या दशकांत क्रिकेटविश्वात लोकप्रिय आणि खेळकर पंच म्हणून डिकी बर्ड यांनी नावलौकिक मिळवला. क्रिकेट इतिेहासातील सर्वात लोकप्रिय पंचांपैकी एक असणारे हेरॉल्ड डिकी बर्ड यांचे वयाच्या ९२ व्या वर्षी निधन झाले. महान फलंदाज सुनील गावसकर यांनी प्रतिक्रिया देताना क्रिकेटने थोर अद्वितीय व्यक्तिमत्त्व गमावले, अशा शब्दांत भावना व्यक्त केली. विशेष म्हणजे डिकी बर्ड यांनी निवृत्ती स्वीकारुन बराच काळ लोटला असला तरी त्यांची आठवण आजही काढली जाते ती निर्दोष निर्णयाबाबत. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ६६ कसोटी आणि ६९ दिवसीय सामन्यांत पंचगिरी केली. एकुणातच त्यांनी २६ वर्षांत ३८१ सामन्यांत पंच म्हणून भूमिका बजावली. १९ एप्रिल १९३३ मध्ये जन्मलेले बर्ड करियरच्या शेवटच्या टप्प्यात लिसेस्टरशायरसाठीदेखील मैदानात उतरले होते. .त्यांनी १९५६ मध्ये आघाडीचा फलंदाज म्हणून करियरला सुरुवात केली.मात्र जायबंदी झाल्याने वयाच्या ३२ व्या वर्षीच क्रिकेटमधील करियर थांबले. अर्थात त्यांनी याबाबत खंतही व्यक्त केली होती. बर्ड यांनी ९३ प्रथम श्रेणी सामन्यात २०.७१ च्या सरासरीने धावा केल्या. त्यात दोन शतके अणि चौदा अर्धशतकाच्या मदतीने ३३१४ धावा केल्या होत्या.ते यॉर्कशायरचे अध्यक्ष म्हणूनही राहिले. मात्र क्रिकेटवरचे प्रेम त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हते. त्यांनी पंचगिरीचा मार्ग निवडला. त्यांनी १९७० पासून पंचगिरीला सुरुवात केली. खेळाडूंशी त्यांची मैत्री जमे. त्याचे एक उदाहरण. डोळ्यावर केस येत असल्याने खेळाडूला फलंदाजी करताना त्रास होत होता..Pune Crime : मासेविक्रेत्यांकडून २० कोटींची खंडणी उकळल्याप्रकरणी आंदेकर टोळीविरुद्ध गुन्हा.याची जाणीव झाल्यानंतर संबंधित फलंदाजाने डिकी बर्ड यांना केस कापण्याची विनंती केली आणि त्यांनी लगेच खिशातील कात्री काढून सरासरा चालवली. तो फलंदाज दुसरा तिसरा नसून महान फलंदाज सुनील गावसकर होय. इंग्लंडविरुद्धचा कसोटी सामना १९७४ मध्ये ओल्ड ट्रॅफर्डच्या मैदानावर खेळला जात असताना गावसकर यांची एकाग्रता भंग होत होती. त्यामुळे डिकी बर्ड यांनी गावसकर यांचे डोळ्यावर येणारे केस कापले. सामना संपल्यानंतर डिकी बर्ड यांनी पंचांना मैदानावर काय काय करावे लागते, अशा मिश्कील शब्दांत हा अनुभव सांगितला. पूर्वी चेंडूचे दोरे बाहेर निघल्यास ते कापण्यासाठी पंच खिशात कात्री ठेवत, तिचा त्यांना उपयोग झाला..डिकी बर्ड यांनी ‘माय आटोबायोग्राी विथ कीथ लाॅज’ आणि ‘द व्हाइट कॅप अँड बेल्स’ हे पुस्तकही लिहिले आहे. मैदानावरचे दिग्गज खेळाडूं डिकी बर्ड यांच्या निर्णयाचा आदर आणि सन्मान करत. गॅरी सोबर्स, रिचर्डस, डेनिस लिली, इयान बाेथम यांसारख्या महान खेळाडूंनी बर्ड यांच्या पंचगिरीचे नेहमीच कौतुक केले. डिकी बर्ड अविवाहित होते. त्यांनी काही चांगले मित्र जोडले होते. यात दिवंगत राणी एलिझाबेथ यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. महाराणी एलिझाबेथ यांच्याकडे चहापानासाठी ते जात असत. शिवाय लेखक स्टिफन किंग आणि जॉन मेजरसारखे ब्रिटिश पंतप्रधानही त्यांचे चांगले मित्र होते.डिकी बर्ड यांचे भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्याशी विशेष सख्य होते. वेस्ट इंडिजने १९७५ आणि १९७९ मध्ये विश्वकरंडक जिंकला तेव्हा बर्ड पंच होते. त्याचवेळी १९८३ मध्ये भारतीय संघाने विश्वकरंडकावर मोहोर उमटविली तेव्हादेखील बर्डच पंच होते. लीड्समध्ये इंग्लंड आणि न्यूझीलंड कसोटी सामन्यात १९७३ मध्ये ते पहिल्यांदा पंच म्हणून जगासमोर आले. जून १९९६ मधील लॉर्ड्सवर भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील कसोटी सामन्यात शेवटची पंचगिरी केली. यावेळी खेळाडूंनी त्यांना मानवंदना दिली. ते मैदानाबाहेर आले तेव्हा प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवत त्यांच्या कारकिर्दीला सलाम केला..पंच म्हटले की बर्डक्रिकेटच्या मैदानावर १९७० ते १९९० च्या दशकांत खेळाडूंप्रमाणेच पंचांची देखील हुकुमत आणि दबदबा होता. डिकी बर्ड यांचे समकालीन पंच स्टीव्ह बकनर, डेव्हिड शेफर्ड, भारताचे व्यंकटराघवन, डॅरल हेअर यासारख्या पंचांनी अचूक निर्णयातून क्रिकेटमध्ये पारदर्शकता ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आज मात्र पंचांनी निर्णय घेतला तरी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्यांची पडताळणी केली जाते. पंच हा निर्णय देणारा नसतो तर खेळाडूंना शिस्त लावणारा आणि प्रसंगी समज देणाराही असतो. पण आता खेळात पंचांपेक्षा खेळाडू आणि संघटना वरचढ झाल्याने मैदानावरच्या पंचांचे महत्त्व आपसूक कमी झाले आहे. .एकप्रकारे ती औपचारिकता राहिली आहे. अन्यथा आजच्या स्थितीत टी-२०, एकदिवसीय आणि कसोटी सामन्यांचे वेळापत्रक भरगच्च असताना एकाही पंचाचे नाव समोर येत नाही, किंवा लक्षात राहत नाही. मात्र डिकी बर्ड असो किंवा डेव्हिड शेफर्ड असोत; या मंडळींनी निवृत्ती स्वीकारून दोन-अडीच दशकं झाली असली तरी पंच म्हटले की त्यांचेच नाव डोळ्यासमोर येते. क्रिकेटचे वाढते बाजारीकरण पाहता हा खेळ व्यवसायाचे केंद्र म्हणून रूप धारण करत आहे. त्यातही पंचांची भूमिका नगण्य होत असताना डिकी बर्ड यांचे जाणे क्रिकेटरुपी अभेद्य भिंतीचा एक चिरा कोसळण्यासारखे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.