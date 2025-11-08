कर्जमाफी हे समस्यांवरील औषध नव्हे!

ॲड. वसंत मनकरयापूर्वी केंद्र व राज्य सत्तेतील सरकारांनी शेतकऱ्यांची अनेकवेळा कर्जमाफी केली. मग शेतकऱ्यांचे प्रश्न का संपले नाहीत? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का रोखता आल्या नाहीत? कर्जमाफी हे शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील औषध नाही, हे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्याला सक्षम बनविण्यासाठी ठोस धोरणांची गरज आहे..शेतकरी नेत्यांनी नागपूर येथील शेतकरी आंदोलनाद्वारे शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी या मागणीवरून युती सरकारची कोंडी करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. राज्य सरकारनेही काही शब्द देऊन आंदोलन तूर्तास शांत केले आहे. परंतु, यातून पुन्हा एकदा हाच प्रश्न निर्माण होतो, की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कर्जमाफी हेच उत्तर आहे का? शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार ही पालकांची कधीच मागणी नव्हती. पालकांची मागणी होती आपल्या पाल्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे. शासनाने आपल्या आर्थिक सोयीसाठी ती पालकांवर लादली. .कर्जमाफी ही देखील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची कधीच मागणी नव्हती. राजकीय पक्ष, शेतकरी नेते यांनी सवंग लोकप्रियतेसाठी शॉर्टकट हाणला आणि ही मागणी शेतकऱ्यांची आहे, असे दाखवून शेतकऱ्यांवर ती लादली. शेतकऱ्यांची खरी आणि मूळ मागणी शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव ही होती आणि आहे. शेतकरी नेते शरद जोशी यांची आक्रमकपणे मागणी होती, की भीक नको, हवे हक्काचे दाम. हक्काचे दाम म्हणजे शेतकऱ्यांना परवडेल, असा शेतीमालास हमीभाव. मात्र सर्वांनी सवंग आणि जलद लोकप्रियतेसाठी हमीभाव हा विषय मागे टाकला आणि कर्जमाफी हा विषय पुढे काढला. यापूर्वी शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी झाली नाही का, तर झाली! केंद्र व राज्य सत्तेतील सरकारांनी शेतकऱ्यांची अनेकवेळा कर्जमाफी केली. मग शेतकऱ्यांचे प्रश्न का संपले नाहीत? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का नाही रोखता आल्या? कर्जमाफी हे शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील औषध नाही. हे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे..पेशंट संपूर्ण बरा झाला, तर तो पुन्हा आपल्या दारात येणार नाही, ही भावना मनात ठेवून डॉक्टर इलाज करतो. तेव्हा पेशंट मरत नाही आणि बराही होत नाही. शेतकऱ्यांचे मूलभूत प्रश्न सोडवण्याची मानसिकता शासन व शेतकरी नेते यांची दिसत नाही. कारण रस्त्यावरील लढाईचे भांडवल शेतकरी नेत्यांचे शेतकरी हेच आहे. शेतकरी नेते शरद जोशी म्हणावयाचे कर्जमाफी नको, कर्जमुक्ती हवी. याचा अर्थच असा होता की शेतकरी पुन्हा पुन्हा का कर्जबाजारी व थकीत होत आहे. त्याचे कारण शेतकऱ्याला त्याची शेती परवडतच नाही. खते, बी-बियाणे, औषध, मजुरी प्रचंड वाढली आहे, की कर्ज घेण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे शेतीतून काही शिल्लकच राहत नाही..शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडेल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरील उत्तर आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना शेतीमालाला हमीभाव देण्याचे धोरण तयार केले, त्यात मूलभूत बदल झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित व त्यात शेतकऱ्यांचा किमान वीस टक्के नफा समाविष्ट करून हमीभाव ठरवला गेला पाहिजे. तरच शेतकऱ्यांना शासनाकडे भीक मागण्याची वेळच येणार नाही. मात्र, शेतकरी कायम याचक होऊन शासन आणि नेत्यांच्या दारात उभा राहतो. म्हणूनच की काय, हमीभावाची मागणी दूर गेली आणि कर्जमाफी, सबसिडी, शेती अवजारांचे वाटप या उपकारांच्या संकल्पना पुढे आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना निसर्ग, व्यापारी, ग्राहक यांच्या भरोशावर सोडून देऊन शेतकरी सुखी होऊ शकत नाही. कृषिमालांच्या आधारभूत किमती ठरवण्याचे सध्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आणि पद्धत सदोष व अन्यायकारक आहे. त्यामध्ये आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे..औद्योगिक उत्पादनाच्या किमती ठरविताना व विक्री करताना जे धोरण वा पद्धत स्वीकारण्यात येत आहे, तीच पद्धत जशीच्या तशी कृषी उत्पादनाच्या किमती ठरवण्यासाठी देखील अवलंबण्यात यावी. याचा अर्थच असा की शेती उत्पादनाच्या प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित ही किंमत असावी. ग्राहकांना सवलत द्यायची झाल्यास त्यासाठी स्वतंत्र अनुदानाची तरतूद करण्यात यावी. शेतीसाठी किमान उत्पन्नाची हमी देणारी सर्वंकष पीकविमा योजना यासाठी आग्रही असली पाहिजे. आजची पीकविमा योजना म्हणजे शेतकऱ्यांकडून फक्त घेणे, त्यांना देणे काहीच नाही अशा स्वरूपाची आहे. शेतकऱ्यांसाठी उत्पादन खर्चावर आधारित अशी पीकवार आणि दर एकरी किमान उत्पादन आणि किंमत-उत्पन्न याची हमी देणारी सर्वंकष पीकविमा योजना तयार करावी. ती देशभर सर्वत्र व सर्व शेतकऱ्यांसाठी अमलात आणण्यात यावी, यासाठी एक स्वतंत्र कृषी पीकविमा महामंडळ अथवा शासकीय कंपनी स्थापन करावी..देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७८ -७९ वर्षे होऊन गेल्यानंतर देखील आपल्या देशात क्रॉप पॅटर्न राबविण्यात आला नाही. त्यामुळेच मागणीपेक्षा पुरवठा जादा होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे भाव सतत ढासळत असतात. याबाबत गंभीर्याने निर्णय घ्यावे लागतील. कृषी क्षेत्रासाठी आजही मूलभूत पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला आणि त्यानुसार शेतीसाठी लागणाऱ्या सोयी सुविधा, उदाहरणार्थ पाटपाणी, विहीर, जमीन सपाटीकरण, शेततळे, कोल्ड स्टोअरेज, पीक संरक्षण योजना, वेळेवर पुरेसा विद्युत पुरवठा, कृषी सेवा केंद्र व मार्गदर्शन हे शासकीय खर्चाने दिले पाहिजे..Bacchu Kadu: आत्महत्या करण्यापेक्षा एखाद्या आमदाराला कापून टाक; बुलढाण्यात बच्चू कडू यांचा संताप.शेतीसाठी केवळ पीककर्ज नव्हे; शेतीच्या विकासासाठी शून्य टक्के व्याजदराने पुरेसा कर्जपुरवठा शेतकऱ्यांना झाला, तर शेतकरी खासगी सावकारांच्या दारात उभा राहणार नाही. आजची शेती ही शेतकरी स्वतःसाठी करतच नाही. खते, बी-बियाणे, औषधे विक्रेत्यांसाठी आणि दलालांसाठी करीत आहे. शेतीतला टर्नओव्हर वाढला; पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नाही. यासाठी 'शेती कमी खर्चाची आणि जादा उत्पन्नाची' या तत्त्व प्रणालीकडे जाण्यासाठी शासनाला सेंद्रिय शेती, विषमुक्त अन्नधान्य या संकल्पनेसाठी आग्रह धरून काम करावे लागेल. गावोगावी कृषी मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या व्यवसायांना शासनाला पुढाकार घेऊन प्रोत्साहन द्यावे लागेल. त्यातून शेतीमालाला आणि शेतकऱ्यांना समाधानकारक पैसेही मिळतील आणि ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचेही निर्मूलन होईल. आजही गाववार कृषिमाल साठवणूक सुविधा आणि मालतारण कर्जपुरवठ्याची उपलब्धता होत नाही. याकडे शासनाला लक्ष द्यावेच लागेल. शेतकरी नेत्यांची आंदोलने यासाठी असली पाहिजेत. यातच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दडली आहेत.. 