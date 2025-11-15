संपादकीय

फटाकेबाजीची दिवाळखोरी!

प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिक दोन्हीही कसे घसरत चाललेले आहेत, याचे उत्तम उदाहरण दिल्लीतील संपूर्ण फटाके प्रकरणांमध्ये दिसून आलेले आहे. त्यावरची ही टिप्पणी.
डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे
या एकंदरीतच फटाके प्रकरणात भारतीय माणूस आणि प्रशासन या दोघांच्या वृत्ती-प्रवृत्तींचे फार सुंदर दर्शन घडते. अर्थातच सुंदर हा शब्द वापरावा तर याबाबतीत सुंदर असं काही नाही. दर्शन म्हणावं तर पाहावं असे या फटाक्यांच्या मध्ये काही राहिलेले नाही. फाटक्या मानसिकतेचे दर्शन मात्र घडते. मानसिक दिवाळखोरीच म्हणू फार तर.

