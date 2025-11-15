फटाकेबाजीची दिवाळखोरी!

या एकंदरीतच फटाके प्रकरणात भारतीय माणूस आणि प्रशासन या दोघांच्या वृत्ती-प्रवृत्तींचे फार सुंदर दर्शन घडते. अर्थातच सुंदर हा शब्द वापरावा तर याबाबतीत सुंदर असं काही नाही. दर्शन म्हणावं तर पाहावं असे या फटाक्यांच्या मध्ये काही राहिलेले नाही. फाटक्या मानसिकतेचे दर्शन मात्र घडते. मानसिक दिवाळखोरीच म्हणू फार तर..मागच्या वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांच्यामुळे दिल्लीत होत असलेल्या विक्रमी प्रदूषणामुळे दिवाळीच्या किंवा अन्य कोणत्याही सणांमध्ये फटाके फोडले जाऊ नयेत, असा आदेश दिला होता. तरी ही मागच्या वर्षी फटाके फोडले गेले आणि त्यानंतरचे काही दिवस हे धुरामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी अक्षरशः घुसमटत काढले. या चार-पाच दिवसातील प्रदूषण हे सर्व प्रकारच्या निर्देशांकांना तोडून फोडून टाकणारे होते. अर्थातच हे सर्व फटाके आणि त्यांचे फोडणे हे फक्त चुकीचच नव्हतं तर ते बेकायदा सुद्धा होते..असो मागच्या वर्षी जे झाले ते झाले ,यावर्षी आम्ही काय केलं? हिंदी मध्ये ‘पुढच्यास ठेच आणि मागचा शहाणा’अशी म्हण बहुतेक नसावी. याचा अर्थ या शहरातल्या एका मोठ्या जनसंख्येला फटाक्यांच्या उपद्रवापासून सर्वांनाच होणारा त्रास व त्यातून उद्भवणाऱ्या अनेक समस्या यांना समर्थन आहे असे मुळीच नाही. पण नेहमीप्रमाणे कारण नसताना समाजातल्या एका छोट्या वर्गाला खुश करण्याच्या प्रशासनाच्या धोरणामुळे जे टळू शकले असते ते टाळले गेले नाही. यावर्षीच्या फटाक्यांच्या धुमधडाक्याने आजपर्यंतचे सगळे विक्रम विक्रमी उपसर्ग निर्माण करत तोडले गेले. या उपद्रवी विक्रमाला कायदेशीर आणि पर्यावरणीय मित्रत्वाची छत्री तयार करण्यासाठी ‘ग्रीन क्रॅकर्स’ ( हरित फटाके) चालवण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेतली गेली. कोर्टाने ती का व कशी दिली, कोणत्या निकषावर दिली याचे स्पष्टीकरण फारसे कुठे दिसले नाही. इतके वाचनात आले की अशा प्रकारचे हरित फटाके रात्री आठ ते दहा असे दोन तास उडवले जाऊ शकतात..Pune Crime : व्यापाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी चार पोलिस निलंबित.अर्थातच जे व्हायचे तेच झाले. दिवाळीच्या रात्री आकाश भेदून टाकणाऱ्या कर्णकर्कश अशा फटाक्यांनी संपूर्ण शहराला त्रस्त करून टाकले. संपूर्ण शहर असे म्हणताना त्यातून ज्यांनी हे फटाके उडवले त्यांना वगळावे लागेल. त्यांचा उद्देश महानच होता! त्यांनी फक्त फटाके उडवले, हेही आपल्याला मान्य करावे लागेल आणि जरी रात्रभर फटाके फोडले गेले, तरी ते केवळ दोनच तास फोडले गेले होते, हेही आपल्याच मान्य करावे लागेल. दुसऱ्या दिवशी सकाळी दिल्लीतील प्रदूषणसुद्धा कल्पनेच्याबाहेरचे होते. प्रदूषणमापन उपकरणे प्रदूषणाची मोजणी करू शकले नाहीत. याचे कारण त्यांच्या क्षमतेच्या अनेकपट प्रदूषण होते हे लहान मूलही सांगू शकले असते. पण या ध्वनी आणि हवेच्या प्रदूषणामुळे ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर स्त्रिया, हॉस्पिटलमधील आजारी व्यक्ती, परीक्षार्थी विद्यार्थी आणि काही महिन्यांची अर्भके यांचे नेमके काय झाले असेल, याचा अभ्यास करण्याचा विचार कुणाच्या मनात येणे शक्य नाही. आपल्याच समाजातील आणि देशातील नागरिकांना अशाप्रकारे त्रस्त करून नेमका कुणाचा कसा फायदा होतो?.फटाके उडवण्याची ही स्पर्धा माणसाच्या उत्थानाची किंवा सभ्यतेची निदर्शक अजिबात नाही. या फटाकेबाजीत अनेक नागरिक जीव गमावतात, अनेक जण कायमचे जायबंदी होतात. काहीचे डोळे तर काहींचे हातपाय जातात. लहान मुलेही निरागस असल्याने बळी पडतात. मोठ्ठा आवाज याचा अर्थ मोठ्ठा आनंद असे काहींनी केलेल्या समीकरणामुळे तारतम्य राहिले नाही. यातच अनेकजण धर्म आणण्याचा प्रयत्न करतात. मग विवेकाधिष्ठित बोलायला वाव रहात नाही.या सगळ्या प्रकरणातून आपले प्रशासन,आपलेच नागरिक आणि आपलीच न्यायालये यांच्याविषयी नेमके काय मत बनवावे ? आपला समाज ही दिशाहीनता इतक्या सहज कसा स्वीकारतो? सर्वच बाबतीत समतोल ढळला तर आपण प्रगती तरी कशी करणार? इथे लक्षात कोण घेतो ?( लेखक साहित्यिक व माजी राजदूत आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.