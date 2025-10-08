अस्थिरतेच्या गर्तेतील फ्रान्स

फ्रान्सच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर २७ दिवसांतच सेबॅस्टियन लेकॉर्नू यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि हे पद सोडावे लागलेले मागील काही महिन्यांतील ते तिसरे नेते आहेत, यातच फ्रान्समधील अस्थिर राजकीय स्थितीचे चित्र पुरेसे स्पष्ट होते. युरोपमधील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या या देशातील ही स्थिती संपूर्ण युरोपसाठीही चिंताजनक आहे. .लोकप्रतिनिधीगृहाचा विश्वास संपादन न करता आल्याने फ्रान्स्वा बायरो यांच्या सरकारला मागील महिन्यात राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर देशाचे अध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी देशाचे माजी संरक्षणमंत्री सेबॅस्टियन लेकॉर्नू यांची पंतप्रधान म्हणून निवड केली. लेकॉर्नू यांनी दोन दिवसांपूर्वीच आपल्या मंत्रिमंडळाची घोषणा केली होती..मात्र, आधीच्याच मंत्रिमंडळातील अनेकांना कायम ठेवल्याने त्यांच्यावर टीका झाली आणि त्यांनी काही तासांतच राजीनामा दिला. त्याचा २७ दिवसांचा कार्यकाळ हा आधुनिक फ्रान्सच्या इतिहासातील पंतप्रधानपदाचा सर्वांत कमी कालावधी ठरला आहे. लेकॉर्नू यांच्यावर जनतेचा राग नाही, मात्र आर्थिक कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी आधीच्या सरकारने ४४ अब्ज युरो इतक्या खर्चाच्या कपातीची योजना आखली आहे, त्याला लोकांचा विरोध आहे..सार्वजनिक खर्च कमी करणे, सरकारी सुविधा घटविणे आणि सुट्या रद्द करणे, असे उपायही सरकारने केले आहेत. या प्रस्तावाला सर्वच विरोधकांनी विरोध केल्याने आधीच अल्पमतात असलेल्या सरकारला विश्वास गमवावा लागला. त्यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या लेकॉर्नू यांनाही कर्जाचे आणि अपेक्षांचे ओझे पेलवले नाही..फ्रान्स हा देश सध्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. या देशावरील सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण ‘जीडीपी’च्या ११४ टक्क्यांवर गेले आहे. युरोपमध्ये अर्थसंकल्पी तुटीची मर्यादा साधारणपणे तीन टक्के आहे. मात्र, फ्रान्सने ही पातळीही ओलांडली असून या देशात हे प्रमाण ५.८ टक्क्यांवर गेले आहे. हा तुटवडा कमी करण्यासाठीच सरकारने खर्चकपातीचा निर्णय घेतला होता..मात्र, त्याला विरोध झाला. कर्जाचा डोंगर वाढत असल्याने आर्थिक सुधारणा करणे दिवसेंदिवस अवघड जात आहे. ही सुधारणा आवश्यक असताना विरोधकही राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मॅक्रॉन यांनी आपले अध्यक्षीय अधिकार वापरून सलग तीन अर्थसंकल्प संसदेत चर्चेविनाच मंजूर केल्याचा राग विरोधकांना आहे. त्यामुळे आता देशात नव्याने निवडणूक घेण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे..काही महिन्यांतच तीन पंतप्रधान बदलल्याने जनतेमधूनही निवडणूक घेण्याची मागणी वाढत आहे. मागील निवडणुकीत विजयाची अपेक्षा असलेल्या ‘नॅशनल रॅली’ पक्षाने या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता वाढत असून तत्काळ निवडणूक हाच एकमेव पर्याय असल्याचे या पक्षाचे म्हणणे आहे.सत्तेची सूत्रे हाती असलेल्या मॅक्रॉन यांचा मात्र निवडणूक घेण्यास विरोध आहे. विरोधात असलेले जनमत हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे. मागील वर्षी झालेल्या संसदीय निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते..आता निवडणूक झाली तर जनमत विरोधी पक्षांकडे झुकू शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. सत्ताधारी पक्ष संसदेत अल्पमतात असल्याने विरोधकांची साथ मिळाल्याशिवाय त्यांना कोणत्याही धोरणाची अंमलबजावणीच करता येणे अशक्य झाले आहे.फ्रान्समध्ये स्थलांतरितांचे प्रमाण मोठे आहे. पॅलेस्टाईनला मान्यता देणाऱ्या देशांमध्ये फ्रान्स आघाडीवर आहे. येथे इस्राईलविरोधात तीव्र आंदोलने होत आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत अस्थिरतेवर या आंदोलनांचा परिणाम होऊन फ्रान्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन उसळू शकते, अशी शक्यताही वर्तविली जात आहे..त्यामुळे जनतेच्या असंतोषाला वाट करून देण्यासाठी निवडणूक घेणेच सरकारला सोईस्कर असल्याचे चित्र आहे. कर्जाचे प्रमाण प्रचंड असल्याने गुंतवणूकदारांचाही दबाव वाढत आहे. त्यामुळे मॅक्रॉन यांनी विरोधकांशी चर्चा करून काही तातडीचे धोरणात्मक निर्णय घेऊन आर्थिक उपाययोजना राबवाला हव्यात. निवडणुकीला सामोरे जाणेही आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.