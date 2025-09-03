मानवी चातुर्याची सर ‘एआय’ला नाही!

अनिल राजवंशी‘गुगल’, ‘याहू’, ‘बिंग’ ही सर्च इंजिने वापरून माहितीजालावरील जवळपास काहीही शोधता येते. रोजच्या आयुष्यात आपल्या कामापुरती लागणारी माहिती, एखाद्या विषयाचे आकलन, नवीन काही जाणून घेणे, या कामांसाठी हा साधा शोध पुरतो. अगदी संशोधकही हीच शोधसाधने वापरून शोधपत्रिका आणि ‘पेटंट’विषयक माहिती मिळवतात. तरीही कोणत्याही विषयात आणखी खोलवर जाता येते आणि मिळणारी उत्तरे अगदी विस्मयकारक असतात, हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (एआय) आपल्याला दाखवून दिले आहे. .एरवी केल्या जाणाऱ्या इंटरनेट शोधाच्या तुलनेत ‘गुगल जेमिनी’, ‘चॅट जीपीटी’ आणि इतरही ‘एआय’ साधने वेगाने माहिती देतात. मी माझ्या अभ्यासासाठी केलेल्या माहितीशोधाचे उदाहरण देतो. मी माणसाचे विचार कसे निर्माण होतात, याविषयी लेखन केले आहे. माझ्या प्रमेयानुसार मेंदूतील पेशींद्वारे जणू प्रकाशकण निर्माण होतात आणि त्यातून एखादा ‘होलोग्राम’ काढला जावा, तसा विचार तयार होतो. आता असे समजूया, की मानवी विचारांचे हे ‘होलोग्राम’ कमी ऊर्जेच्या विद्युतचुंबकीय लहरी आहेत आणि त्यांचा भौतिक अवकाश व काळाशी संबंध येतो. आइनस्टाईनच्या सापेक्षता सिद्धांतानुसार गुरुत्वाकर्षण म्हणजे फक्त वस्तू खाली ओढली जाणे नसून, मोठ्या वस्तू (उदा. सूर्य) आपल्याभोवतीच्या अवकाश-कालाला (space-time) वाकवतात. .हे लक्षात घेता, माणसाचे विचार आणि गुरुत्वाकर्षण यांतही देवाणघेवाण शक्य आहे, असा अंदाज बांधता येतो. विचारांच्या या दिशेस पुष्टी देणारी काही संशोधने उपलब्ध आहेत. केवळ गूगलवर या संकल्पना टाकून मला ती शोधता आली, परंतु अर्थातच त्याला थोडा वेळ लागला. तसेच मला अपेक्षित सर्व माहिती त्यात आली आहे का, याबद्दल खात्री नव्हती. त्यानंतर मी ‘गूगल जेमिनी डीप सर्च’ वापरून पाहिले. केवळ ५ ते १० मिनिटांत मला सापेक्षतेच्या सिद्धांताबद्दल ३२ पानांची पत्रिकाच लिहून मिळाली. या विषयावर आतापर्यंत झालेले सर्व संशोधन या पत्रिकेत आले होते. ते खूपच माहितीपूर्ण होते. माझ्या प्रमेयाशी मिळताजुळता विचार मिळाला याचा मला आनंदच झाला. ‘एआय’द्वारे खोलवर जाऊन कोणतीही उत्तरे मिळवणे खूपच सोईचे झाले आहे. जसजसा काळ पुढे जाईल, तसतशी त्यात आणखी सुधारणा होत जाईल. त्यामुळे कोणतेही संशोधन सुरू करताना ‘एआय’चा वापर उपयोगी ठरेल.आताआतापर्यंत माहितीशोधास सुरूवात करताना ‘विकिपिडिया’चा वापर होत होता. पण विकिपिडियावरील माहिती विश्वासार्ह असेलच असे नाही. त्यामुळे येत्या काळात ‘एआय’ साधने जास्तीत जास्त विश्वासार्ह उत्तरे देऊ शकतील. एक मात्र लक्षात घ्यायला हवे, की ‘एआय’ साधने आपल्याला देत असलेली उत्तरे इंटरनेटवर प्रकाशित झालेल्या उपलब्ध माहितीच्या आधारे दिलेली असतात. ‘एआय’ काही प्रयोगशाळांमध्ये जाऊ शकत नाही, लोकांशी बोलू शकत नाही किंवा सध्या कुठे काय काम चालले आहे, याची माहिती घेऊ शकत नाही. त्यामुळे संशोधन सुरू करण्यापलीकडे त्याचा उपयोग नाही. ‘एआय’नेच शोधलेले उत्तर तेच अंतिम सत्य, असे संशोधक मानू लागले, तर ते मात्र खूपच धोकादायक ठरेल. त्यामुळेच ‘एआय’ शोधाने दिलेली उत्तरे सारासार विचार, बुद्धी आणि शास्त्रीय साधनांनी पडताळून पाहावी लागेल..‘एआय’चे पुरस्कर्ते आणि ‘एआय’ वापरणारे म्हणतात, की येत्या काही वर्षांत ही साधने मानवी विचारशक्तीस व्यापून टाकतील आणि आतापर्यंत कधी ऐकले नाहीत असे शोध लागतील. माझ्या मते मात्र हे खूप मर्यादित स्वरूपात घडेल.कोणत्याही विषयाबद्दल सध्या काय ज्ञान उपलब्ध आहे, यावरच त्याबद्दलची माहिती अवलंबून असते. त्यामुळे ‘एआय’ची शक्ती कितीही असली, तरी ते उपलब्ध ज्ञानावर आणि ते ज्ञान निर्माण करणाऱ्यांवर अवलंबून राहील. माझ्या मते न्यूटनचे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण व गतीविषयक नियम किंवा आईनस्टाइनचा गुरुत्वाकर्षणाबद्दलचा सिद्धांत असे जग बदलून टाकणारे ज्ञान निर्माण होते, तेव्हा त्या व्यक्तींचे ‘वैश्विक ज्ञाना’शीही नाते जडलेले असते. .ही एक आध्यात्मिक प्रक्रिया आहे. त्याचप्रमाणे कला-संगीतातील उत्तम कामगिरी केवळ आहे त्या माहितीत सुधारणा करून साधणार नाही, तर त्यासाठी विश्वाशी तादात्म्य पावावे लागेल. हे माणसेच करू शकतात. ‘एआय’ला त्याची नक्कल करू शकणार नाही. भीती, आश्चर्य, प्रेम आणि ज्ञानप्राप्तीची भावना, या भावनांनी जिवंत माणूस आणि निर्जीव वस्तूत फरक केला जातो, त्याप्रमाणे मानवाच्या अस्तित्वाचा आध्यात्मिक पैलू ‘एआय’ला साध्या करता येणार नाही.‘एआय’ व एकूणच तंत्रज्ञानातील प्रचंड सुधारणांमुळे उत्तम आकडेमोड करणारे, मानवी शक्तीबाहेरची काही कामे करू शकणारे ‘ह्युमनॉइड रोबॉट्स’ तयार केले जातील. पण काहीही झाले तरी ती ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’च असेल; खरी नाही!(अनुवादः संपदा सोवनी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.