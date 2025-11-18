रोजगारांचे ‘बदलते’ भविष्य

डॉ. दिनेश अमळनेरकरआपण २०२५-३०च्या निर्णायक टप्प्यात पाऊल ठेवताना जागतिक कामगार बाजारपेठेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत. ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या ‘रोजगारांचे भविष्य २०२५’ अहवालानुसार तांत्रिक आधुनिकता, व्यवसायांचे हरित परिवर्तन (ग्रीन ट्रान्झिशन), लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि आर्थिक दबाव या सर्व गोष्टींचा बाजारपेठेवर परिणाम दिसेल. या अहवालात ५५ क्षेत्रांतील १००० व्यवसाय/कंपन्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. .या कंपन्या १ कोटी ४० लाख कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्त्व करतात. माणूस, यंत्रे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तायुक्त (एआय) कार्यप्रणाली (अल्गोरिदम) यांच्यातील परस्परसंबंध विविध क्षेत्रांतील नोकऱ्यांचे स्वरूप नव्याने ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. भविष्यातील नोकऱ्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती प्रक्रिया, रोबोटिक्स व स्वयंचलन, ऊर्जानिर्मिती, साठवणूक व वितरण आणि निष्कार्बनीकरण (डीकार्बोनायझेशन) अशा तांत्रिक गोष्टींशी निगडित असतील. रसायने, उच्च कार्यक्षमता असलेले धातू व पदार्थ यांच्या उत्पादनाच्या सर्व पातळ्यांवर ही तंत्रज्ञाने मोठ्या प्रमाणावर वापरली जातील..Premium| India Defense Technology: अमेरिकेतील टेक कंपन्या लष्करासोबत काम का करत आहेत, भारताची भूमिका काय?.पाच मोठे व दीर्घकालीन कल१) तंत्रज्ञानात्मक आधुनिकताएआय व माहिती प्रक्रिया तंत्रज्ञान हे सगळ्यांत प्रभावी कल (ट्रेंड्स) आहेत. त्यांमुळे व्यवसाय प्रारुपे व कामाच्या पद्धतींमध्ये लक्षणीय बदल येतील. २०३० पर्यंत एक तृतीयांश कामे माणसे करतील, एक तृतीयांश कामे यंत्रे करतील, तर एक तृतीयांश कामे मानव व यंत्र यांच्या सहकार्यातून चालतील. एआय व स्वयंचलनामुळे काही नोकऱ्या माणसांना गमवाव्या लागत आहेत. परंतु त्याच वेळी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास, माहिती विज्ञान (डेटा सायन्स) व तंत्रज्ञान व्यवस्थापनातील विशेष कौशल्यांवर आधारित नवीन नोकऱ्या तयारही होत आहेत..२) लोकसंख्याशास्त्रीय बदलविकसित देशांतील (जास्त मिळकत असलेल्या अर्थव्यवस्था) वृद्ध होत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे आरोग्य सेवा व वृद्ध/ रुग्णसेवा करणाऱ्यांची मोठी मागणी तयार होईल. त्याच वेळी विकसनशील देशांत कार्यक्षम वयातील लोकसंखेची संख्या वाढती आहे. यांमुळे नोकरीक्षम गटाची (ग्लोबल टॅलेंट पूल) वेगळ्या प्रकारे मांडणी करावी लागेल. (उदा. प्रशिक्षक व टॅलेंट व्यवस्थापक).३) हरित-बदल (ग्रीन ट्रान्झिशन)हवामानबदलामुळे आलेली बंधने व त्यांप्रमाणे जुळवून घ्यावे लागणे, यांमुळे हरित अर्थव्यवस्थेशी निगडित नोकऱ्या व कौशल्यांना मागणी येत आहे. विशेषत: पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जा, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी व इलेक्ट्रिक वाहनांचे व्यवस्थापन या क्षेत्रांत मागणी निर्माण होत आहे. ही हरित-कौशल्ये सध्या कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. वर्षभरात जवळपास २२ टक्क्यांहून अधिक नोकरीच्या जागा या कौशल्यांशी संबंधित असतात. पर्यावरणीय देखरेख व देखभाल (एनव्हायर्नमेंटल स्टुअर्डशिप) हे प्रथमच महत्त्वाचे कौशल्य म्हणून ओळखले जात आहे. उद्योगांमध्ये शाश्वतता-विषयक तज्ज्ञांचे वाढते महत्त्व यातून दिसते..४) आर्थिक दबावमंदावलेल्या आर्थिक विकासामुळे जागतिक स्तरावर १६ लाख नोकऱ्या गेल्या आहेत. चलनवाढीचे असंतुलित परिणाम कमी उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांना जास्त भेडसावू शकतात.५) भौगोलिक-आर्थिक विभागीकरणव्यापारविषयक बंधने, अनुदाने व भू-राजकीय संघर्ष यांचा एक तृतीयांश कंपन्यांवर परिणाम होऊ शकतो. पुरवठा-साखळ्यांची पुनर्रचना झाल्यामुळे सुरक्षाविषयक नोकऱ्या व सायबर-सुरक्षा कौशल्यांची मागणी वाढेल..नोकऱ्यांमधील विशिष्ट कल (ट्रेंड्स) वाढत्या नोकऱ्याएआय व मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेअर व ॲप्लिकेशन डेव्हलपर्स, ‘फिनटेक’ (वित्त सेवांना लागणारे तंत्रज्ञान जाणणारे) अभियंते, पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जा अभियंते, तसेच इलेक्ट्रिक व स्वयंचलित वाहनांमधील स्पेशलिस्ट्स.ग्राहकांशी थेट संपर्क असणाऱ्या नोकऱ्याशेतमजूर, डिलिव्हरी ड्रायव्हर्स, बांधकाम कामगार, विक्री कर्मचारी, अन्न-निर्मिती क्षेत्रातील कामगार, शुश्रुषा क्षेत्रातील नोकऱ्यांत वाढ अपेक्षित.घटत्या नोकऱ्याग्राफिक डिझायनर्स, प्रशासकीय सहकारी (ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह असिस्टंट) आणि इतर स्वयंचलन-प्रवण क्षेत्रांतील नोकऱ्यांत घट अपेक्षित.अधिक उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांतील कर्मचारी उतारवयाकडे झुकलेले असतील आणि या ठिकाणी स्वयंचलन व आरोग्य सेवांतील नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणावर असतील. तर विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढतील तरूण लोकसंख्या, शिक्षण, शेती व डिजिटल सेवा, यांचा प्रभाव दिसेल. कारकुनी व प्रशासन सेवांतील नोकऱ्यांत सर्व उद्योगांत मोठी घट होल..भविष्य : धोरणे व व्यवसायांवरील परिणाम‘रोजगारांचे भविष्य २०२५’ अहवालात सावध केले आहेच, परंतु काही सूचनाही आहेत. सरकार, उद्योग व शैक्षणिक संस्थांनी काही बाबतींत एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. (उदा. ‘रिस्किलिंग’मधील गुंतवणूक, ‘एआय’चा विचारपूर्वक अंतर्भाव करण्यासाठीची धोरणे, सर्वसमावेशक विकासाचा दृष्टिकोन, हरित-कौशल्ये वाढवणे.)या अहवालाचे निष्कर्ष आशादायी आहेत, तसेच इशारा देणारेही आहेत. लाखो नवीन नोकऱ्या तयार होतील, तशाच लाखो नोकऱ्या भविष्यात जातीलही. २०३० पर्यंत आजची जवळपास ४० टक्के कौशल्ये कालबाह्य ठरतील. ‘री-स्किलिंग’ व ‘अप-स्किलिंग’ हे पर्यायात्मक नाही, तर गरजेचेच आहे असे हा अहवाल सांगतो. कामगार, मालक व धोरणकर्ते या सर्वांनाच वेगाने व सक्रियतेने कौशल्यांची उजळणी करावी लागेल व या बदलांशी जुळवून घ्यावे लागेल. नाहीतर ते मागे पडण्याची भीती आहे..भारतावरील संभाव्य परिणामभविष्यात लागतील अशा ‘एआय’ व डिजिटल तंत्रज्ञानातील कौशल्यांसाठी तयार असलेला भारत हा अमेरिकेनंतर जगातील दुसरा देश आहे. मागणी पाहून भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी सज्ज राहणे यातून दिसते. भारताने कौशल्य विकसनावर (अप-स्किलिंग व री-स्किलिंग) भर द्यावा आणि आपल्या मनुष्यबळास भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी तयार करावे, असे हा अहवाल अधोरेखित करतो. भारतीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाने भविष्यातील रोजगारांविषयी घेतलेल्या परिषदेतून देशाचा बदलत्या नोकरी-बाजारपेठेकडे पाहण्याचा सक्रिय दृष्टिकोन दिसून येतो.‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’चा हा अहवाल २०३०पर्यंत जगात ७ कोटी ८० लाख नोकऱ्या वाढणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करतो. या नोकऱ्या तंत्रज्ञानात्मक आधुनिकता, संख्याशास्त्रीय बदल व हरित-परिवर्तनावर अवलंबून असतील. १७ कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण होणार असतानाच ९ कोटी २० लाख नोकऱ्या कमी होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. रोजगार क्षेत्रातील लक्षणीय बदल यातून दिसतो. नोकऱ्यांच्या बाजारपेठेच्या नवीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी अप-स्किलिंग व री-स्किलिंगची मोठी आवश्यकता आहे, हेच यातून अधोरेखित होते.(लेखक ‘पिंपरी-चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग’ व ‘पिंपरी-चिंचवड विद्यापीठ’ येथे संशोधन व आंतरराष्ट्रीय शिक्षण विषयांतील सल्लागार आहेत.)अनुवाद : संपदा सोवनी.डॅश नव्हे, ‘स्मार्ट’ बोर्ड.नोकऱ्यांतील वाढ व घट (२०२५-३०)क्षेत्र अपेक्षित बदल कशाचा परिणाम?शेतमजूर +३,५०,००,००० हरित-परिवर्तन, अन्नसुरक्षाडिलिव्हरी ड्रायव्हर्स +२,००,००,००० ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स (दळणवळण) विस्तारसॉफ्टवेअर व ॲप्लिकेशन्स डेव्हलपर्स +१,५०,००,००० डिजिटलीकरण, ‘एआय’चा स्वीकारनर्सिंग व्यावसायिक +१,२०,००,००० वयस्कर लोकसंख्येतील वाढविद्यापीठीय वा उच्च शिक्षणातील प्राध्यापक +१,००,००,००० कार्यक्षम लोकसंख्येतील वाढ‘एआय’ व मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट्स +८०,००,००० तंत्रज्ञान- नाविन्यीकरणपुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जा अभियंते +६०,००,००० कार्बन उत्सर्जनविषयक ‘नेट झीरो टार्गेट्स’कॅशियर, तिकीट कारकून -१,५०,००,००० स्वयंचलीकरण, डिजिटल पेमेंट्स‘डेटा एन्ट्री’ कारकून -१,४०,००,००० एआय व डिजिटल उपलब्धतारोखपाल (बँक टेलर्स) -१,२०,००,००० फिन-टेक सुविधांची वाढप्रशासकीय सहकारी -१,००,००,००० कार्यालयांचे डिजिटायझेशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 