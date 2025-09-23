संपादकीय

संशोधक, गुरू नि मित्र

गजानन भास्कर मेहेंदळे यांनी शिवचरित्र लेखन, युद्धशास्त्र आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या दृष्टिकोनाचा सखोल अभ्यास करून इतिहासलेखनाचा मानदंड निर्माण केला. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण कार्याने अनेक संशोधकांना प्रेरणा आणि मार्गदर्शन मिळाले.
Gajanan Bhaskar Mehendale

Gajanan Bhaskar Mehendale

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोरेश्वर जोशी

इतिहासलेखनात शिवचरित्रलेखनाचे अवघड शिवधनुष्य पेलण्याबरोबरच इतिहासलेखनाचा स्वतंत्र मानदंड निर्माण करणारे गजानन भास्कर मेहेंदळे यांचे १७ सप्टेंबर रोजी हृदयविकाराने निधन झाले. त्यांच्या लेखनाला शिवधनुष्य म्हणण्याचे कारण असे की, गेल्या दीडशे वर्षांत अनेकांना प्रयत्न करूनही हा विषय पूर्ण करता आला नव्हता.

Loading content, please wait...
Marathi Literature
writers
History
Research

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com