संशोधक, गुरू नि मित्र

मोरेश्वर जोशी इतिहासलेखनात शिवचरित्रलेखनाचे अवघड शिवधनुष्य पेलण्याबरोबरच इतिहासलेखनाचा स्वतंत्र मानदंड निर्माण करणारे गजानन भास्कर मेहेंदळे यांचे १७ सप्टेंबर रोजी हृदयविकाराने निधन झाले. त्यांच्या लेखनाला शिवधनुष्य म्हणण्याचे कारण असे की, गेल्या दीडशे वर्षांत अनेकांना प्रयत्न करूनही हा विषय पूर्ण करता आला नव्हता. .अनेक प्रतिभावंत आणि ऋषितुल्य अशा लोकांनी आयुष्य पणाला लावून या विषयाच्या लेखनाला प्रारंभ केला. पण शिवचरित्र हा विषयच असा आहे की, ते पूर्ण करण्यास एक आयुष्य हाच मर्यादित काळ आहे. मेहेंदळे यांनी घेतलेले व्रत म्हणूनच महत्त्वाचे होते. अतिशय विस्तृत अशी संदर्भसूची, आधारटीपांसह त्यांनी लिहिलेले शिवचरित्र म्हणजे या लेखनातील एक मानदंडच म्हणावा लागेल..शिवाजी महाराजांच्या राष्ट्रनिर्माणाच्या दृष्टिकोनाबाबतचे अगदी एकविसाव्या शतकाला मार्गदर्शक ठरतील, असे अनेक विषयही त्यांनी हाताळले. शिवचरित्र लेखनासाठी त्यांनी स्वत:चा परिवार थाटला नाही की, उपजीविकेचे कांही साधन निर्माण केले नाही. एरंडवण्यातील 'तपस्वी आश्रम' सारख्या एक इमारतीतील कॉटबेसिसवरील जागेवरच त्यांनी पहिली पंचवीस वर्षे काम केले. त्यांच्या त्या खोलीतील अन्य 'कॉटधारकां'ना त्यांचा पुस्तकांचे, कागदपत्रांचे ढिगारे हे त्रास न वाटता अभिमानाचे वाटले, हे विशेष..स्वातंत्र्योत्तर काळात शिवचरित्र लेखनासाठी खरे तर सरकारही उत्सुक होते. तरीही ते शिवचरित्र लिहिण्यासाठी जो व्यापक दृष्टिकोन हवा, त्याचाच अभाव होता. इतिहास संशोधनाच्या बाबतीत काटेकोर असण्याचा आग्रह असलेले, स्वतंत्र वृत्तीचे आणि बाण्याचे मेहेंदळे त्यांच्या कलाने काम करणे अशक्य होते. त्यांनी स्वतंत्रपणेच हे काम केले. पुराव्याशिवाय एकही शब्द लिहिणार नाही, अशी प्रतिज्ञा घेऊनच या लेखनाला त्यांनी हात घातला..इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे, ग. ह. खरे, अशा ऋषितुल्य मंडळींनी शिवचरित्र लेखनासाठीची साधने संकलित केली. बरेच लेखनही केले. इतिहासलेखनाची साधने संकलित करण्याचे शास्त्र निर्माण केले. त्या मार्गावरून वाटचाल करताना त्या शास्त्राशी अविचल निष्ठा ठेवून मेहेंदळे यांनी काम केले. अद्यापही बरीच साधने संकलित होणे बाकी आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी करून ठेवली आहे. एवढे प्रचंड काम करूनही अद्याप केवढी मजल मारायची आहे, याची जाणीव त्यांना होता..त्यांचे संशोधनकार्य, लेखन आणि त्याची प्रसिद्धी यांसाठी सर्वतोपरी मदत करणारे माजी खासदार व भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप रावत म्हणाले ते अगदी खरे आहे. ते म्हणाले, मेहेंदळे यांनी संशोधनाला वाहून घेतले होते; परंतु अशी माणसे एकांडे शिलेदार होण्याचा संभव असतो. त्यांनी अनेक तरुण अभ्यासकांना मार्गदर्शन केले. अनेक छोट्या-मोठ्या बाबींमध्ये मदत केली. संस्था पुढे गेली पाहिजे, याचाही ध्यास घेतला..युद्धशास्त्राची आवडवास्तविक गजानन मेहेंदळे यांची आणि माझी मैत्री पंचावन्न वर्षापासूनची. एकमेकाला 'अहो-जाहो' म्हणत नसू. तो आम्हा सर्वापेक्षा लहान असूनही त्याचे मोठेपण, जिद्दी स्वभाव आणि अभ्यासाची बैठक हे वाखाणण्यासारखे होते. गजाननला युद्धशास्त्राची फार आवड होती. त्यांने काही वर्षे सैन्यात काढली होती. तेथून येऊन त्याने त्वरित त्यावेळच्या पुणे विद्यापीठात संरक्षणशास्त्रातील पदवीसाठी नाव नोंदवले. तेंव्हा हा विषय दोन वरिष्ठ सेनाधिकारी शिकवत व विद्यार्थी फक्त गजाननच होता. त्याच काळात त्याचे एम.ए.ही झाले. तो काळ सत्तरच्या दशकाच्या प्रारंभ होता. बांगलादेशनिर्मिती आकार घेत होती..एकदा सहज बोलताना मला म्हणाला, ''याचवेळी युद्ध बघायला मिळाले पाहिजे आणि त्यात भागही घेता आला पाहिजे.'' माझ्याही डोक्यात तो विषय दोन-तीन दिवस घोळत होता. त्यावेळी मी 'तरुण भारत'मध्ये काम करत होतो. तेथे मी हा विषय काढताच तत्कालिन वृत्तसंपादक वसंतराव गीत यांनी हा विषय उचलून धरला आणि वार्तांकनासाठी मेहेंदळे यांना तिकडे पाठवण्याची तयारी सुरू झाली. इतरही अनेकांची मदत आणि प्रोत्साहन मिळाले. तो प्रतिसाद पाहून गजाजन कमालीचा भारावून गेला आणि त्याचे डोळे पाणावले, हा प्रसंग आजही डोळ्यासमोर आहे. याचे कारण करारी स्वभावाच्या गजाननचे हळवे रूप त्यावेळी दिसले. तो ढाक्यापर्यंत जाऊन आला. अशा युद्धजन्य परिस्थितीत कसे वावरायचे, याचे कौशल्य त्याच्याकडे होते. याचे कारण तोही तीन वर्षे सैन्यातील प्रशिक्षित होता. बांगला देशच्या पहिल्या मुजिबूर रहिमान मंत्रिमंडळाचा शपथविधी अज्ञातस्थळी झाला होता.त्याची बातमी त्याने तत्परतेने पाठवली. त्याची वार्तापत्रे गाजली..इतिहासातील ज्ञानयोगी.गजानन एक अभ्यासक म्हणून आणि एक व्यक्ती म्हणूनही मोठा माणूस होता. लग्न न करता लेखनकार्याला वाहून घेतले. मिताहारी होता. पण अभ्यासासाठी पुस्तके व इतर सामग्री फार लागत असे. त्याचा मित्रपरिवार असा होता की, त्याच्या तोंडून शब्द बाहेर पडायचा अवकाश की, मदतीला तयार असत. गजाननशी मैत्री करणे ही सामान्य बाब नसे. तो रागावला की, त्याला आवरणे फार कठीण असे. पण रागावलेला असताना त्याला ऐकणे ही वेगळीच गोष्ट असे. त्याचे त्यावेळचे एखादे वाक्य कदाचित झोंबणारे असले तरी दीर्घकाळासाठी अंतर्मुख करून जात असे. काही ना काही शिकवून जात असे..