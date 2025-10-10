गाझासाठी ‘अमन का पैगाम’

‘आधी तुम्ही शस्त्रे टाका अन् सर्व अपह्रतांची पुढील ४८ तासांमध्ये सुटका करा, हे केल्यास तुम्ही जिवंत राहाल अन्यथा इस्राईल तुमची शिकार करेल. हमासने ७ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या हल्ल्यानंतर आता जेरुसलेमपासून काही मैलांवर स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मंजुरी देणे म्हणजे ९-११ च्या हल्ल्यानंतर अल-कायदाला न्यूयॉर्कपासून एक मैलाच्या अंतरावर वेगळ्या देशासाठी परवानगी देण्यासारखे आहे.’.संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे हे बोल. इस्राईल अन् हमास यांच्यातील दोन वर्षांतील संघर्षामुळे गाझापट्टी अक्षरशः रणभूमी बनली. हमासच्या हल्ल्यानंतर सुडाने पेटलेल्या नेतान्याहू यांनी दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाईच्या नावाखाली गाझात सुनियोजितपणे वंशसंहार घडवून आणला.येथील ६६ हजारांपेक्षाही अधिक नागरिकांचा बळी घेतल्यानंतर देखील हा संघर्ष थांबायची चिन्हे नाहीत. किंबहुना तो अधिक कसा लांबवता येईल अन् गाझाचा लचका कसा तोडता येईल यासाठीच नेतान्याहू यांची धडपड सुरू आहे. त्यामुळे नेतान्याहू यांचे ‘यूएन’च्या सभागृहामध्ये आगमन होताच पन्नास देशांचे राजनैतिक अधिकारी निघून गेले..गाझाच्या रणभूमीवर जे आधी घडलं अन् जे उद्या घडेल ते सगळं अमेरिकेच्या साक्षीनं होतंय हे वास्तव आहे. किंबहुना गाझातील संघर्ष हा अमेरिकापुरस्कृत आहे, असे म्हटले तर ते अतिशोयक्ती ठरणार नाही. जगातील प्रत्येक युद्धामध्ये हस्तक्षेप करत ‘शांतिपुरुष’ व्हायला निघालेल्या ट्रम्प यांनी या संघर्षातही तसा प्रस्ताव मांडला अन् दोन्ही बाजू त्यासाठी सहमत झाल्याचे जाहीर करण्यात आलं.अर्थात सहमती म्हणजे माघार नसते. त्यामुळे या संघर्षाला पूर्णविराम लागला, असा निष्कर्ष कुणीही काढू शकत नाही. या शांतता प्रस्तावाच्या निमित्तानं हमास त्यांच्याकडील ओलिस इस्रायली नागरिकांची सुटका करणार असून इस्राईलही काही कैद्यांची सुटका करायला तयार झाला आहे..शस्त्रसंधीचा हा पहिलाच टप्पा असल्यानं तो निर्णायक पातळीवर पोचेपर्यंत गाझातील नागरिकांचे काय होणार? गाझावासियांच्या व्यथा अन् वेदना सगळ्या जगानं पाहिल्या, विविध मानवतावादी संघटनांनी त्यावर आवाज उठविला. अमेरिकेत अगदी हॉर्वर्डच्या कॅम्पसपासून ते टाइम्स स्क्वेअरपर्यंत ‘पॅलेस्टाईन जिंदाबाद’चे नारे बुलंद करण्यात आले.या आंदोलकांची गळचेपी करणारे हे ट्रम्प प्रशासनच होते, हे वास्तव आहे. त्यामुळे आता शांतीचे कबुतरे उडवू पाहणारे नोबेलभुकेले डोनाल्ड ट्रम्प हेदेखील या रक्तरंजित संघर्षाच्या पापाचे तितकेच वाटेकरी आहेत, हे विसरून चालणार नाही. द्विराष्ट्र फॉर्म्युल्याच्या माध्यमातून या संघर्षावर तोडगा काढता येऊ शकतो..ब्रिटन, फ्रान्स, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि अन्य देशांनी त्यासाठीच पुढाकार घेत पॅलेस्टाईनच्या स्वतंत्र अस्तित्वावर शिक्कामोर्तब केलंय; पण नेतान्याहू यांना तेही मान्य नाही. कारण युद्धज्वर संपला तर स्वतःचं राजकीय करिअरच धोक्यात येऊ शकतं, हे त्यांनी पुरतं ओळखलंय त्यामुळे बंदुका अन् तोफगोळ्यांच्या आवाजात ते इस्रायली जनतेचा आक्रोश दाबू पाहात आहेत.ज्यांचा दहशतवादाशी काडीमात्र संबंध नव्हता, अशा निरपराध नागरिकांना नेतान्याहू यांनी गोळ्या घातल्या. या हतबलांच्या मदतीसाठी जेव्हा जगभरातून मदतीचे हात पुढे आले तेव्हा त्यात अडथळे आणणारे इस्रायली लष्करच होते..महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशीच या निष्पांपाच्या मदतीसाठी धावून आलेली पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग आणि तिच्या सहकाऱ्यांना रोखणाऱ्या इस्रायली लष्कराचा जगभर धिक्कार झाला. गाझातील वंशसंहाराच्या या कहाण्या जागतिक इतिहासात काळ्या शाईनं लिहिल्या जातील.पश्चिम आशियामध्ये शांतता निर्माण होण्यासाठी इस्राईल- हमास संघर्ष थांबणं गरजेचं आहे, कारण जागतिक अर्थकारणाच्या नाड्या येथील वाळवंटी तेलसाठ्यामध्ये दडल्या आहेत. या संघर्षाची व्याप्ती वाढली तर त्याचे परिणाम साऱ्या जगाला भोगावे लागू शकतात. तसेही इराणने इस्राईलशी खुले शत्रुत्व स्वीकारले आहेच..नुकत्याच झालेल्या अरब- इस्लामी संमेलनामध्ये मुस्लिम राष्ट्राच्या ऐक्याची हाक देण्यात आली. इराणप्रमाणेच अन्य इस्लामी देशांनी क्षेपणास्त्रांना हात घातला असता तर हा संघर्ष आणखी बिकट झाला असता. आता मध्यस्थीसाठी अमेरिका, कतार आणि इजिप्त या देशांनी पुढाकार घेतला आहे.कदाचित उद्या युद्ध थांबेलही; पण मनात पेटलेल्या सुडाग्नीचे काय? दोन्ही बाजू जोवर परस्परांचे सहअस्तित्व मान्य करत नाहीत, तोपर्यंत हा ‘अमन का पैगाम’ फलद्रुप होण्याची चिन्हे तशीच धुसरच आहे. भविष्यात उद्ध्वस्त झालेल्या गाझाच्या राखेतून दहशतवादाचा भस्मासूर निर्माण झाला तर त्याला जबाबदार नेतान्याहू अन् ट्रम्प हेच असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.