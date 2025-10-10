संपादकीय

गाझासाठी ‘अमन का पैगाम’

‘आधी तुम्ही शस्त्रे टाका अन् सर्व अपह्रतांची पुढील ४८ तासांमध्ये सुटका करा, हे केल्यास तुम्ही जिवंत राहाल अन्यथा इस्राईल तुमची शिकार करेल.
गोपाळ कुलकर्णी
‘आधी तुम्ही शस्त्रे टाका अन् सर्व अपह्रतांची पुढील ४८ तासांमध्ये सुटका करा, हे केल्यास तुम्ही जिवंत राहाल अन्यथा इस्राईल तुमची शिकार करेल. हमासने ७ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या हल्ल्यानंतर आता जेरुसलेमपासून काही मैलांवर स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मंजुरी देणे म्हणजे ९-११ च्या हल्ल्यानंतर अल-कायदाला न्यूयॉर्कपासून एक मैलाच्या अंतरावर वेगळ्या देशासाठी परवानगी देण्यासारखे आहे.’

