संपादकीय

गाझातील शांतता आणि आव्हाने

सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. अमिताभ सिंग

ऑक्टोबर महिन्यात शर्म अल शेखमध्ये झालेल्या करारानुसार गाझा परिसरात दीर्घकालीन शांतता राहण्यात अनेक महत्त्वाची आव्हाने आहेत. अगदी सुरुवातीला इस्राईल-हमासने ओलिस ठेवलेल्या बंदिवानांची मुक्तता, युद्धबंदी टिकणे ही प्राथमिक कारणे आहेत आणि त्यानंतर या परिसराची सुरक्षितता, पुनर्बांधणी, प्रशासन आणि त्याची राजकीय वैधता हे प्रमुख मुद्दे आहेत. हमास संघटनेचे नि:शस्त्रीकरण हे सर्वात प्रमुख आव्हान आहे. गाझा आता आतंकवादमुक्त राहावयास हवा आणि त्या परिसरापासून शेजारी प्रदेशांना कोणताही धोका नसावा, असे करारात म्हटले आहे.

