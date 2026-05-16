हौस ऑफ बांबू : जावे गझलांच्या गावा…!

नमस्कार! आदाब…सध्या किनई मला गजलेचा छंद जडला आहे. त्यामुळे नाचीज, कश्मकश, आरजू, विसाल, फलक, अश्क, इश्क वगैरे शब्द गोळा करत रानोमाळ हिंडत्ये आहे. सुरवातीला वाटलं, नुसतं सर्दीपडसं असेल. उन्हाळ्यात होतो काही लोकांना त्रास! पण गजलेचा तापही वाढत चालला आहे. उद्या-रविवारी, पुण्यातील डेक्कन जिमखाना परिसरातील सावरकर अध्यासन केंद्राच्या सभागृहात दिवसभराचं 'गजलविधा संमेलन' पार पडणार आहे. मी यावेळी पंजाबी आणि लखनवी ड्रेस काढून ठेवला आहे. .रविवारच्या गजल संमेलनाला मी जाणार म्हंजे जाणार. सक्काळी साडेनवाच्या सुमारास गजलविधा संमेलनाची 'शम्मअ' (तसंच असतं ते…) जलाकर सुरवात होईल. संगीत दिग्दर्शकांमध्ये चांगले लेखककवी म्हणून लौकिक मिळवलेले आणि कवीलेखकांमध्ये संगीतकार म्हणून प्रसिद्ध असलेले कौशल इनामदार या संमेलनाला अध्यक्ष म्हणून लाभले आहेत.ज्येष्ठ गजलकार डॉ. कैलास गायकवाड हे स्वागताध्यक्ष असतील. 'त्यांचा उल्लेख मुळी न करणे, बरे दिसत नाही!' गेला बाजार, 'लाभले अम्हांस भाग्य..' या चालीवर मी एखादे स्वागत-कम-अभिमान गीत सुचतेय का, ते पाहात होते. बघू! कविता कळणारा संगीतकार असला की खऱ्या अर्थानं जगण्याचं गाणं होतं. कवितेचा कान आणि सुरांचं भान असलेली ही सगळी मंडळी!.गजलचं आणि माझं नातं फार जुनं. म्हणजे अगदी गुरुवर्य प्रदीपजी निफाडकर भेटले, त्याच्याही आधीपासूनचं. मला गजल झाली की मी निफाडकरजींना नेऊन दाखवत असे. ते मोडकी छत्री रिपेर करावी, तशी माझ्या गजलेची दुरुस्ती करुन देत असत. गजल दुरुस्त करतानाही 'चिमटा नाही बसला पाहिजे', 'तार सटकली आहे', 'पोत विरलाय' टाइपच्या सूचना करत. एकदा त्यांनी माझी गजल वाचून हाय खाल्ली.पुढे पुढे ते मला बहुधा इतके कंटाळून टाळू लागले की थेट महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीलाच नाइलाजाने उभे राहिले. बरं निवडणुकीला उभे राहिले ते राहिले, पण आपण चक्क निवडून आलोय, हे त्यांचं त्यांनाच अनेक महिने उमजलं नव्हतं. परवा टिळक़ रोडला भेटले. त्यांना विचारलं, 'सध्या काय करताय? तर म्हणाले, 'शौकत थानवी म्हणून ऊर्दू विनोदकार आहेत, त्यांच्यावर लिहितोय!'.'अहो, पण तुम्ही आता 'मसाप'चे खजिनदार ना? विनोद कसले करताय?.' मी म्हणाले. त्यावर 'अरेच्चा हो की, विसरलोच' असं म्हणून ते मसापच्या कचेरीकडे घाईघाईनं निघून गेले. कुणाचं काय तर कुणाचं काय!गझलविधा संमेलनाला येणार्का? असं मी मराठीतल्या अनेक नामचीन गजलकारांना विचारलं. प्रत्येकाने उत्तरादाखल एकेक गूढ शेर पढला! जो तो आपला ह्यात…अर्थात गेल्या मार्च महिन्यापासून महाराष्ट्रात सर्वत्र गजलांचा महापूर आलाय, हे खरंय. १४ मार्च रोजी कविवर्य सुरेश भटांची पुण्यतिथी होती. ३० मार्चला गजलनवाज भीमराव पांचाळे यांची पंचाहत्तरी पार पडली. त्यांच्या अमृतमहोत्सवाला मी स्वत: गज्जलांजली वाहून अभीष्ट चिंतलं होतं….त्यानंतर गावोगाव गजलांच्या मुशायऱ्यांचं पीक आलं. महाराष्ट्रात इतके गजलकार राहतात, हे ठाऊकच नव्हतं हो मला! एकंदरीत, मराठी गजलांचा असाच गतिमान विकास सुरु राहिला तर एक दिवस गजलक्षेत्रातही महाराष्ट्र नंबर वन झाल्याचं ऐकायला मिळेल.कविश्रेष्ठ मोरोपंत, माधव ज्युलियन आदींपासून सुरु झालेला मराठी गजलांचा हा प्रवाह रुंदावतोय, हा खयाल दिल को खुश रखने के लिए अच्छा है!.अर्ज किया है-भेटलो नाही सख्या रे मी फुले माळू कशीनाव घेणे जीवघेणे, आसवे ढाळू कशीआणि तेव्हा नेमके येते निमंत्रण गज्जलेचेमग मनाची हाक माझ्या, मी अशी टाळू कशी?