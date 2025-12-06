हौस ऑफ बांबू : पुणे आणि गाणे..!

नअस्कार! अर्ज किया है-काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः।वसंतसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः॥ …मराठी तर्जुमा पेश है : कावळा काळा, कोकिळही काळा, मग कसा ओळखावा बाळा? वसंत (ऋतु) येता खरे सांगेल, ज्याचा त्याचा गळा!.सध्या काही वसंत ऋतु चालू नाही. चांगला मार्गशीर्ष चालू आहे. वसंत कुठला? पण तरीही पुण्याच्या परिसरात गाणं फुटू लागलं आहे. हे पुणेकरांचे गाणे ऐकण्याचे, बोलण्याचे दिवस आहेत…हिवाळ्यात थंडी पडू लागली की पुणेकरांचे ओठ आणि गाणं फुटायला लागतं. बंडी, स्वेटर, मफलर, कानटोपी, शाली बाहेर पडायला लागतात. पुण्यात गाणं हे ऐकण्याइतकंच दुसऱ्या दिवशी ‘रुपाली’ किंवा तत्सम कट्ट्यावर बोलण्याची चीज असते. काल रात्रीचं गाणं कसं रंगलं किंवा कसं रंगलं नाही, यावर चर्चा झाली की मगच ती मैफल पूर्ण होते. गायकांना, आयोजकांना नावे ठेवणं हा त्याच मैफलीचा भाग असतो..मी हे उत्साहात लिहितेय कारण माझाही स्वेटर (तोच तो लक्ष्मी रोडवर नेपाळी विक्रेत्याकडून विकत घेतलेला) बाहेर आलाय. गेल्या वर्षी आलेली एक शालही काढून ठेवली आहे. कारण उघड आहे, येत्या बुधवारपासून मुकुंदनगरच्या कटारिया शाळेच्या पटांगणात सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव सुरु होतोय. चार दिवस गाणंच गाणं! दिग्गजही गाणार आणि नवोदितही गाणार! गवय्या गाणार, गवय्याच्या मागे तंबोरा घेऊन बसलेले चेलेही गाणार..हेच चेले पुढे मोठे होऊन तारखा देताना डायरी बघतात. ‘चक चक’ असा आवाज काढून मान खाली घालतात. मग हनुवटी खाजवून, ‘चौदा तारीख नाही का चालणार? अकराला माझा बेळगावीला कार्यक्रम आहे..’ असं सांगतात. आयोजक घट्ट राहतात. मग थोड्या वेळानं ‘‘ठीकंय, गुरुजींसाठी थोडी ढकलाढकली करायला लागली तरी करु!’’ हे वाक्य उच्चारलं जातं. इथून महोत्सवाची सुरवात होते…‘सवाई’साठी मोठमोठे गवय्ये आणि बजवय्ये खास तयारी करतात. ठेवणीतली चीज काढतात. तसंच रसिकांचंही असतं. यावेळी आपण ‘सवाई’ ऐकताना नेमकं कुठं, कसं आणि का बसायचं याचं प्लानिंग करावं लागतं. पूर्वी सोफे, खुर्च्यावाल्याकडे भारतीय बैठकवाले असूयेनं बघायचे. आणि सोफेवाले भा. बै. वाल्यांच्या स्वातंत्र्याकडे बघून झुरायचे! आता जमाना बदललाय….यंदा सवाई गंधर्व महोत्सवाची रंगीत तालीम पुणेकरांना व्हावी, म्हणून वीकेण्डला धरुन बरेच सांगीतिक कार्यक्रम होतायत. पं. उल्हास कशाळकरांपासून सुनिधी चौहानपर्यंत विविध स्वरुपाचं संगीत पुणेकरांना ऐकायला मिळणार आहे. ज्याने त्याने आपापल्या मगदूराप्रमाणे गाणं निवडावं.पूर्वी सवाई गंधर्व महोत्सव रमणबागेत व्हायचा. तेव्हा काही गानलुब्ध नारायण पेठेतील बटाटेवड्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या नजीकच्या एका ‘विश्रांतीगृहा’त गर्दी करायचे. (बडा ख्याल ऐकण्यापूर्वी वडा खाल? काय हे?) गाण्यापेक्षा ते वडेच जास्त खपतात, अशी शंका आल्यामुळे बहुधा ‘सवाई’चं स्थळ बदललं. खरं खोटं देव जाणे..सवाई गंधर्व महोत्सवाचं आयोजन आर्य संगीत प्रसारक मंडळाकडून केलं जातं. यंदाचं ७१ वं वर्ष आहे. जगप्रसिद्ध सॅक्सोफोन वादक जॉर्ज ब्रुक्स हे सुद्धा यंदा आपली कला सादर करणार आहेत. आय जस्ट काण्ट वेट!पं. भीमसेनजींच्या नंतर त्यांचे सुपुत्र आणि शिष्य श्रीनिवास जोशी हे आयोजनाचा डोंगर पेलतात. पुणेकरांना त्याचं कौतुकही आहे. त्यांनी श्रीनिवासबुवांचं नाव ‘अचानक गंधर्व’ असं लाडानं उगीच नाही ठेवलं!! पुणेकरांनी कुणाला नावं ठेवली नाहीत? जाऊ दे.…पुढला आठवडाभर साहित्यसेवा थोडी बाजूला ठेवून संगीताकडे लक्ष देणार आहे. कोकीळ कोण आणि कावळा कोण याचा फैसला होईल तेव्हा होईल!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.