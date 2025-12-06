संपादकीय

हौस ऑफ बांबू : पुणे आणि गाणे..!

हिवाळ्यात थंडी पडू लागली की पुणेकरांचे ओठ आणि गाणं फुटायला लागतं.
sawai gandharv mahotsav pune

sawai gandharv mahotsav pune

sakal

कु. सरोज चंदनवाले
Updated on

नअस्कार! अर्ज किया है-

काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः।

वसंतसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः॥

…मराठी तर्जुमा पेश है : कावळा काळा, कोकिळही काळा, मग कसा ओळखावा बाळा? वसंत (ऋतु) येता खरे सांगेल, ज्याचा त्याचा गळा!

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
marathi
Saroj Chandanwale
Program

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com