हौस ऑफ बांबू : नानी नहीं, नीना..!

नअस्कार! दसऱ्याचं श्रीखंड पुरतं उतरलं नाही, तेवढ्यात सांगलीच्या दिशेनं दौडत, लहरत एक गोऽऽड बातमी कानावर आली, आणि फ्रीजमध्ये ठेवलेलं श्रीखंडाचं पातेलं मला शुक्रवारी पुन्हा एकदा बाहेर काढावं लागलं. तोंड गोड करणं भागच होतं. (विशेष खुलासा : मी दही टांगून चक्का लावत्ये आणि घरीच चक्का घोटून श्रीखंड करत्ये. वेलची, जायफळ सगळं साग्रसंगीत. कळलं?.उगीच ब्रँडचं भांडण उकरु नका!!) आमच्या नीनाताई कुळकर्णींना, यंदाचं मानाचं विष्णुदास भावे पदक जाहीर झालं. नीनाताईंचा रंगभूमीवरचा, छोट्या-मोठ्या पडद्यावरचा लोभस वावर बघत बघतच आमची पिढी वाढली. त्यांना विष्णुदास भावे पुरस्कार मिळणं हा श्रीखंडपुरी योगच म्हणायचा.काही महिन्यापूर्वीच त्यांना नाट्य परिषदेचा जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर झाला होता, तेव्हा मी काका हलवायाकडून एक किलो जिलेबी आणून तीन दिवस खाल्ली होती. (वि. खु. : जिलेबी घरी करता येणं अशक्य आहे. एकदा प्रयत्न केला होता. पण पाकात घोळलेली भजी बरी लागत नाहीत, असा अनुभव आला..! असो.).नीनाताईंना मी त्यांच्या आणि माझ्या बालपणापासून पाहात्ये आहे. १९७४ मधली गोष्ट असेल, नसेल! नीनाताई कॉलेजमध्ये असतानाची गोष्ट. आम्ही साऱ्या सुंदर मुलीमुली कँटिनमध्ये गप्पा मारत बसलो होतो. अगदी सहज! (वि. खु. : तो काळ बेलबॉटमचा होता. बॉबकट, बेलबॉटम इन थिंग होतं. मी तर त्या काळी इतकी सुंदर…जाऊ दे!) तेव्हा एक फोटोग्राफर आला आणि नीनाताईंना म्हणाला, 'फोटो घेऊ का, प्लीज!' एका सुंदर युवतीला कुणी कॅमेरावाला फोटो काढू का, असं विचारु लागला तर काय होणार?.नीनाताईंनी तात्काळ हनुवटीच्या खाली निमुळत्या बोटांचा स्टँड लावून पोज दिली. दुसऱ्या दिवशी ढॅणटढॅऽऽण! 'क्लिअरसिल'च्या जाहिरातीत तो गोड नितळ चेहरा झळकला होता. सोबत इंग्लिशमध्ये (नीना)'ताईचा सल्ला' : You're a teenager only once in your life, so don't let pimples spoil it!वॉव! तेव्हापासून मी दररोज दही, काकडी, बेसन, मध, हे पदार्थ चेहऱ्याला लावत्ये आहे. (संदर्भ : रुप निखरा है गुणकारी हल्दी और चंदन से, जिसे आयुर्वेद ने औषधीयों के रुप में अपनाया…वगैरे.) आणि हो, क्लिअरसिलही वापरत्ये आहे..डिस्क्लेमर : वर घडलेला प्रसंग खरा आहे, पण त्यात मी स्वत:ला इमॅजिन केलंय, हे चाणाक्ष (ऊर्फ पुणेकर) वाचकांनी ओळखलं असेलच. त्यानंतर नीनाताईंनी मागे वळून पाहिलं नाही. मॉडेलिंग, अभिनय, दिग्दर्शन, लेखन अशा कितीतरी क्षेत्रात त्यांनी आपली छाप सोडली.'हमीदाबाईची कोठी' मध्ये विजयाबाई मेहतांनी त्यांची अचूक निवड केली होती. ही सुंदर युवती प्रगल्भ अभिनेत्री आहे, हे त्यांनी पहिल्यांदा ओळखलं. पुढे आम्ही नीनाताईंना 'गरीबांच्या विजयाबाई' असं (पाठीमागे) म्हणायला लागलो….पाहता पाहता नीनाताईंनी सत्तरी गाठली, पण विश्वास ठेवणं अशक्य होतं. (आता कळलं? वर डिस्क्लेमर का दिला ते?) नीनाताईंच्या चोखंदळ भूमिका, त्यांचा समांतर आणि व्यावसायिक रंगभूमीवरचा समंजस वावर, टीव्ही मालिका, चित्रपटांमधला अप्रतिम अभिनय, अंगभूत ग्रेस…सगळंच निछावर करुन टाकणारं.भावे पदकाला यावेळी अतिशय सुंदर गळा शोभून दिसणार आहे, यात शंका नाही!मी नीनाताईंचं मन:पूर्वक अभिनंदन करत्ये. (मला नव्हतं बोलावलं, पण-) नुकताच १५ ऑगस्टला त्यांचा सत्तरावा वाढदिवस साजरा झाला. 'असेन मी नसेन मी' नाटकाच्या प्रयोगात त्या तब्बेत बिघडून कोसळल्याही होत्या. काळजी घ्या, नीनाताई, आप नानी नहीं, अब भी नीनाही हो!!..शुभेच्छा!