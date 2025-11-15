संपादकीय

हौस ऑफ बांबू : चक्रवर्ती रंगसम्राट...!

दिवसातून तीनदा कोपऱ्यावरच्या दुकानात जाऊन फॉल बिडिंगला दिलेली साडी झाली का, असं विचारून येत्येय. अजून मेल्यानं दिली नाही.
कु. सरोज चंदनवाले
नअस्कार! दिवसातून तीनदा कोपऱ्यावरच्या दुकानात जाऊन फॉल बिडिंगला दिलेली साडी झाली का, असं विचारून येत्येय. अजून मेल्यानं दिली नाही. जीव नुसता वर्खाली होतोय. त्याला शेवटी आत्ता सांगून आल्ये की, ‘रैवारच्या आत तरी दे मेल्या, मला ‘बालगंधर्व’ला नाटकाला जायचंय..’

