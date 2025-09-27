हौस ऑफ बांबू : कसं काय पाटील बरं हाय का...?

नअस्कार! तीनचार दिवसांमागची गोष्ट. तांबडं फुटून बराच येळ झाल्याला. हवा ढगाळ हुती. अजिंक्यताऱ्याकडं समदी ढगं आडल्यात, हे दिसत व्हतं. उगा पाऊस झिमझिमत व्हता. इतक्यात साताऱ्याच्या येशीभाईर धुळीचा लोट उठला. बराच मोठा फौजफाटा घिऊन कुनी तालेवार गडी साताऱ्याकडं याय लागला, असं वाटलं. घडलं बी तसंच! .शाहू कलामंदिराशी हेऽऽ पब्लिक जमलं व्हतं. विश्वकोश मंडळाचं माजी अध्यक्ष राजाभाऊ दीक्षित हातात झेंडूचं हार घिऊनशेनी हुबं हुतं. शेजारच्या शाहुपुरी शाखेच्या पदाधिकाऱ्याच्या कानात त्यांनी सोळाव्यांदा इच्यारलं, ‘आलं का त्ये?’‘येत्याल, येत्याल!’ कुनीतरी त्यास्नी धीर धिला.येवढ्यात त्या तालेवार शिलेदारानं दनक्यात येण्ट्री घेटली. कमरंची तलवार सांभाळत, व्हटांवरच्या पाचुंदाभर मिश्यांना पीळ द्येत भाद्दर गडी थेट घुसला छत्रपती शाहू कलामंदिरात. गडगडत्या आवाजात त्यांनी इच्यारलं, ‘कोन हाय रं?’.…हातात हार-तुरं घिऊनशेनी धा-बारा का पाच-पंध्रा मान्सं हुबीच व्हती. भाद्दर गड्यानं मान तुकवली, तशी दीक्षितबाबाजीनं हातातला हार त्येच्या गळ्यात घाटला, आनि मनाशी म्हनाले,- ‘सुटलो बघा की!’…ह्ये आमचं पाटीलबाबा! इस्वासराऊ पाटीलबाबाजी. ह्या भाद्दर गड्यानं १७६१ साली झाल्याल्या पानिपतच्या जुझात १९८७ साली तलवार गाजवली म्हनत्यात. मऱ्हाटी दौलतीची तळपती तलवार जनू!! ह्येच्या निसत्या सावटानं भले भले घाबरून अंग काढत्यात, असा लौकिक. तातडीनं मुजरा घालून मराठी साहित्य महामंडळाचं कोशाध्यक्ष सरदार विनोदाजींनी बाजूलाच रांग धरली..‘दिवाणजी, आमच्या सातारचा हालहवाल काय हाय?’ पाटीलबाबांनी जानतेपनी इच्यारलं.‘उंदरं लई माजल्यात, धनी!’ दिवानजी विनोदाजींनी सांगिटलं.‘हंऽऽ, लईच बेकार जात! वाघ-शिंव्हांना ह्यो पाटील कंदी डरनार न्हाई, पन ही उंदरं शिंची घरात घुसून भर्जरी शालू कुर्तडत्यात!’ पाटीलबाबांनी होकार भरला. उंदरानं लईच उच्छाद मांडल्याला हाय, काईतरी बंदुबस्त करायाच पाहिजे, असं पाटीलबाबाजींना कवापास्नं वाटत हुतं.‘पिंजरं लावावं काय? चुहूचं आवशिध बिळाशी टाकून यावं, म्हंतो!’ दिवानजींनी शक्कल सुचवली. पन ती काही पाटीलबाबाच्या मनास आली न्हाई..‘चूक! जो तो आपल्या कर्मानं मरतोय! वारनेकाठची उंदरं आधीच बाराबंदरी! काय करता?’’ पाटीलबाबांच्या मिश्या अंमळ वाकड्या जहाल्या.‘धन्यांवर लईच ब्येकार आरोप केले त्यांनी! गावचे पाटील तुम्ही, चोरीचा आरोप करावा? काय म्हनावं ह्याला? कुटं फेडत्याल पापं?’ विनोदाजी नाराजीनंच म्हनाले.‘चोरी? म्या चोरी क्येली हे शिध्द झालं तर आत्ताच्या आत्ता ही तरवार खाली ठिवतो! आविश्यात तलवारीला आनि मिशीला हात लावनार न्हाई! धा हज्जार पानं लिवनारा गडी हाय मी!,’ पाटीलबाबांनी मिशीवर ताव मारत आव्हान धिलं. आजूबाजूचं पब्लिक कंप्लीट गारद!!.‘ असं म्हंता?’ दीक्षितबाबाजींनी त्वांडात ब्वॉटच घाटलं.‘…तर हो! ह्ये बगा, तरवार चालवून चालवून हाताची बोटं वाकडी झाल्यात, आता वाकड्या बोटानंच लोनी निगतंय म्हना की!’ पाटीलबाबाजींनी तेवड्यात ड्वायलॉक मारला. पब्लिक ठ्यां हसलं!‘आता काय बेत, धनी?,’ डोळं मिचकावून कुनीतरी पाटीलबाबांना खुनावलं.खुदकन हसून पाटीलबाबाजी म्हनालं, ‘पाटलाचं पोर तमाशा, ऊस नाहीतर कुस्तीच्या फडातच शोभतो नव्हं!’.‘अगं बाबौ!’ पब्लिक खुश! हाय खरा भाद्दर गडी!‘पन आपन शब्दाच्या फडात रमलोय की, आता जे आसंल ते आपलं…काय?’ असं म्हनत पाटीलबाबाजींनी पुन्यांदा घोड्यावर मांड टाकली, आनि त्ये चौटाप धूळ उडवत पुन्याच्या दिशेनं निघून ग्येलं.…आता ह्ये समदं खरं हाय का लबाड, त्ये पाटीलबाबाजीच सांगत्याल! कसं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.