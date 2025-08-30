संपादकीय

हौस ऑफ बांबू : एक समीक्षक, दोन नाटककार, तीन प्रकाशक!

नअस्कार! उत्सुकतेनं झोपलेल्या आधुनिक मराठी साहित्याला पहाटे पडलेलं, पण दचकून जागं करणारं साखरस्वप्न म्हणजे माझे आवडते लेखक रा. श्याम मनोहर ऊर्फ आफळेगुर्जी!
कु. सरोज चंदनवाले
नअस्कार! उत्सुकतेनं झोपलेल्या आधुनिक मराठी साहित्याला पहाटे पडलेलं, पण दचकून जागं करणारं साखरस्वप्न म्हणजे माझे आवडते लेखक रा. श्याम मनोहर ऊर्फ आफळेगुर्जी! हे नाव नुसतं ऐकलं तरी मी कृतज्ञतेनं सावरुन बसत्ये. कारण मी जे वाचतेय ती ज्ञानशाखा आहे, याची जाणीव त्यांनीच करुन दिली.

