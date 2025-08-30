हौस ऑफ बांबू : एक समीक्षक, दोन नाटककार, तीन प्रकाशक!

नअस्कार! उत्सुकतेनं झोपलेल्या आधुनिक मराठी साहित्याला पहाटे पडलेलं, पण दचकून जागं करणारं साखरस्वप्न म्हणजे माझे आवडते लेखक रा. श्याम मनोहर ऊर्फ आफळेगुर्जी! हे नाव नुसतं ऐकलं तरी मी कृतज्ञतेनं सावरुन बसत्ये. कारण मी जे वाचतेय ती ज्ञानशाखा आहे, याची जाणीव त्यांनीच करुन दिली..कथात्म वाङमय ही ज्ञानशाखाच आहे, असं ते म्हणाले, तेव्हा अनेक होतकरु कथाकारांना अक्षरश: हुंदका फुटला. याच ज्ञानशाखेची फुले दिवाळी अंकाचे संपादक साभार परत करतात, तेव्हा मराठी मुलुखात ज्ञानवृद्धी कशी होणार अशी चिंता भेडसावू लागते. तात्पर्य येवढेच की आफळेगुर्जींनी दिलेल्या दिलाश्यापासून मी बुद्धिजीवी लोकांमध्येही आत्मविश्वासाने वावरु लागले आहे. थँक्यू!.वास्तविक हे आफळेसर सप महाविद्यालयात विज्ञान शिकवायचे. विज्ञान शिकवता शिकवता त्यांनी यकृत, हृदय आणि मेंदू अशी नाट्य त्रिधारा योजिली. त्यातल्या ‘यकृता’चा ठणठणीत प्रयोग फार प्राचीन काळी बघितला होता. सत्यदेव दुबेजींनी दिग्दर्शित केलेलं ‘हृदय’ मात्र बघणं झालं नाही. ‘मेंदू’चा आणि माझा काही संबंधच आला नाही. असो..‘श्याम मनोहरांची नाटके’ असा एक समीक्षाग्रंथ थोर समीक्षक प्रा. डॉ. सुधीर नरहर रसाळ सरांनी नुकताच वाचकांसमोर पेश केला. नाटकं श्याम मनोहरांची, रसाळजींची समीक्षा, आणि ती प्रकाशित केली मौजेनं…मामला एकंदर भारदस्त! या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला थोरातिथोर नाट्यदिग्दर्शक (‘यकृत’फेम) चंद्रकांत कुलकर्णी आवर्जून आले होते.श्याम मनोहरांचं नाटक म्हणजे मूळ ब्लॅक कॉमेडी, असं त्यांनी डॉक्टरी थाटात डायग्नोसिस केलं. बाकीचे नाटककार सादरीकरणाचा (थोडा तरी) विचार करतात, पण श्याम मनोहरांना असल्या अटी मान्य नाहीत असं ते म्हणाले!!.मुळात श्याम मनोहरांनी नाटकं लिहिणं, प्रा. रसाळ यांनी त्याची सप्पाटून समीक्षा करणं, आणि मौजेनं त्याचा ग्रंथ तोलामोलानं काढणं ही सगळी प्रक्रियाच व्यामिश्र स्वरुपाची. हे बरीच वर्ष चालू आहे. एक साहित्यिक किंवा नाटककार धरायचा आणि त्याला पूर्ण ‘डिकोड’ करुन टाकायचा, हा रसाळसरांचा आक्रमक पवित्रा मराठी भाषेला अपरिचित नाही.श्याम मनोहरांच्या आधी महेश एलकुंचवार यांच्या सहा नाटकांवर रसाळ यांनी अद्भूत समीक्षा फर्मानासारखी जारी केली होती. उदाहरणार्थ रा. नेमाडे हे स्वत:चं साहित्य समजून घेण्यासाठीही रसाळांची समीक्षा फॉलो करतात, असं मी ऐकलंय!.मुळात डॉ. रसाळ हेसुध्दा रा. नेमाड्यांसारखेच पॉप्युलरच्या छावणीतले. पण अधून मधून इतर राहुट्यांमध्ये चक्क़र मारुन येणारे! रसाळसर ललित अंगानं लिहितात तेव्हा अगदी रसाळ होतात, पण समीक्षकाचा (बिनबाह्यांचा) कुडता घालून बसले की मग यंव रे यंव! आधीच आम्हाला श्याम मनोहर धड झेपत नाहीत, त्यात रसाळसरांची समीक्षा वाचून मनस्थिती ढासळते.समीक्षा कठोरच असली पाहिजे हा त्यांचा बाणा आहे. माझी तक्रार ऐकून ‘गाईचं दूध काही लोकांना पचत नाही, म्हणून ‘कल से दूध जरा पातळ देना’ असं आपण गाईला सांगतो का?’ असा खडा सवाल करुन सर्वश्रेष्ठ प्रकाशक दिलीपराव माजगावकरांनी मला गप्प केलं होतं..खरी गंमत पुढेच आहे : श्याम मनोहरांच्या नाटकांची रसाळकृत समीक्षा, ग्रंथ काढलाय मौजेनं, पण तो अर्पण केलाय ‘राजहंस’च्या माजगावकरांना!! म्हंजे रसाळसरांनी एका समीक्षेत किती पक्षी गारद केले ते बघा! मौज, पॉप्युलर आणि राजहंस या तिन्ही मातब्बर प्रकाशकांना समीक्षेच्या एकाच कक्षेत सामावून घेणाऱ्या रसाळांची ही (श्याम मनोहरांसारखी) त्रिधाराच म्हणायची. ही तिन्ही प्रकाशनं म्हणजे मराठी साहित्याचे यकृत, हृदय आणि मेंदू आहेत, असं त्यांना सुचवायचं नसेल ना? माझं मेलं डोकंच चालत नाही. जाऊ दे. होईन मी बरी! थँक्यू!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.