संपादकीय

हौस ऑफ बांबू : साहित्य आणि साहित्यराज..!

साहित्यात राजकारण नको, आणि राजकारणात साहित्य नको, अशी भूमिका नेहमीच घेतली जाते.
कु. सरोज चंदनवाले
नअस्कार! सांप्रतकाळी मराठी साहित्याच्या घाटात टँकर उलटावा, अशी स्थिती झाली आहे. दोन्हीकडून ट्राफिक जाम! हरे रामा!! मेलं, साहित्यात लक्ष घालावं तर डोक्यात राजकारण वळवळतं. राजकारणाच्या बातम्या वाचायला गेलं की साहित्य आठवतं. माणसानं जगायचं तरी कसं?

