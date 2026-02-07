हौस ऑफ बांबू : साहित्य आणि साहित्यराज..!

नअस्कार! सांप्रतकाळी मराठी साहित्याच्या घाटात टँकर उलटावा, अशी स्थिती झाली आहे. दोन्हीकडून ट्राफिक जाम! हरे रामा!! मेलं, साहित्यात लक्ष घालावं तर डोक्यात राजकारण वळवळतं. राजकारणाच्या बातम्या वाचायला गेलं की साहित्य आठवतं. माणसानं जगायचं तरी कसं? .साहित्यात राजकारण नको, आणि राजकारणात साहित्य नको, अशी भूमिका नेहमीच घेतली जाते. भूमिका घेतली जाते, म्हणजे तसं वागावं लागतं असं काही नाही. साहित्याच्या मांडवात राजकारणी नकोत, असं वारंवार बोलूनही राजकीय नेत्यांची लगबग चालूच असते.पण अंगाशी येतंय, म्हटलं की राजकारणी मंडळी हात झटकून मोकळे होतात, आणि साहित्यिकही! ‘हट बे, माझा तं काही संबंध नाही साहित्याशी’ असं सांगून राजकीय नेते दुसरीकडे तोंड वळवतात, आणि ‘आमचा राजकीय संबंध काही नाही’ असं सांगून साहित्यिकही आपण त्या गावींचे नसल्याचं भासवतात. प्रत्यक्षात राजकारण्यांवाचून साहित्यिकांचंच पान हलत नाही, ही वस्तुस्थिती..महाराष्ट्र सारस्वतांचे जथे सध्या निवडणुकांमध्ये रमलेले आहेत. लेखण्या मोडून सारस्वतांनी मतदारयाद्या हातात घेतल्या आहेत. आरोप-प्रत्यारोप चालू आहेत. तिकडे नागपुरात विदर्भ साहित्य संघाची निवडणूक गाजतेय, आणि इकडे (पुण्यात) महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची निवडणूक ऐन रंगात आली आहे. एकाच वेळेला दोन युद्ध पेटल्याचं चित्र आहे. नागपूरचं रणांगण सरस की पुण्याचं रणमैदान गाजणार, हे काही दिवसातच स्पष्ट होईल..दोन्ही निवडणुकांच्या धामधुमीत सध्या दोन ज्येष्ठ राजकारणी गाजताहेत. दोघेही नेते नागपूरचे हा केवळ योगायोग समजावा. विदर्भ साहित्य संघाच्या निवडणुकीत नितीन गडकरींचं नाव आलं. त्यांनी हस्तक्षेप करुन निवडणुका बिनविरोध घडवून आणाव्यात असं आवाहन गिरीश गांधींनी केलं.गडकरींचं नाव घेऊन या गांधींचं राजकारण चाललंय, सबब गडकरीसाहेबांनी त्वरित खुलासा करावा, असं फर्मान मराठीचे एकांडे शिलेदार श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी काढल्यानं गडकरीसाहेब हादरले!! त्यांनी ताबडतोब ‘आपला तं काही संबंध नाही ब्वा’ असा खुलासा करुन भेळपुरी मागवली. त्याच वेळेला पुण्यात एक नाट्यपूर्ण राजकीय घटना घडत होती….साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी आणि कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी या जोशी-कुलकर्ण्यांच्या परिवर्तन उत्कर्ष आघाडीनं आधीपासूनच बांधबंदिस्ती करुन ठेवली होती. त्यांच्या विरोधात पर्मनंट एकांडे शिलेदार योगेश सोमण यांनी रणशिंग फुंकलं.सोमण अध्यक्षपदाचे उमेदवार आहेत, त्यांच्यासह प्रस्थापितांना विस्थापित करु पाहणाऱ्या ध्येयवादी तरुणांची, ‘साहित्य संवर्धन आघाडी’ उभी राहिली आहे. या ध्येयवादी आघाडीची सूत्रं पडद्याआडून ‘पुणे पुस्तक महोत्सव’फेम राजेश पांडे हलवत असल्याचं उघड झालं. कसं? तर ऐका!.२६ जानेवारीला या आघाडीची एक गुप्त ‘गुगल मीट’ झाली. त्यात आपले मतदार कोण? किती? याचा आढावा घेतला गेला. या ऑनलाइन बैठकीत राजेश पांडे यांनी जोरदार बॅटिंग केली. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पाठबळानिशी आपण जोर लावतोय, हे त्यांनी त्या बैठकीत सांगून टाकलं.संबंधितांना हुरुप यावा म्हणूनही सांगितलं असेल. पण फडणवीसजी या निवडणुकीत पडद्यामागे आहेत, हे तर कळलं! झाऽलं, जोशी-कुलकर्णी पॅनलनं ताबडतोब याला आक्षेप घेतला आणि फडणवीसजींनी त्वरित खुलासा करावा, अशी पत्रक काढून मागणी केली..पण श्रीपाद भालचंद्रांचा जसा धाक आहे, तसा बहुधा या जोशी-कुलकर्ण्यांचा दिसत नाही. फडणवीसजींनी ढिम्म काही स्पष्ट केलं नाही. गुप्त गुगल मीटचं रेकॉर्डिंग बाहेर फुटलं कसं? हा खरा पोलिटिकल मुद्दा आहे. मराठी साहित्याच्या घाटात एवढा टँकर पलटला, तरीही प्रतिक्रिया नाही? काय हे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.