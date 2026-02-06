मोगरा फुलला, मोगरा फुलला...

हृदयनाथ मंगेशकरमी हातातल्या जाड पुस्तकाकडे कौतुकाने, आदराने पाहिले. कालपासून वाचतोय, पण हातातून पुस्तक सोडवतच नाही. या पुस्तकाच्या प्रत्येक पानावर, अवकाशात उदयलेला एक तापहीन मार्तंड झळाळतोय. प्रत्येक पानावर, एक पीयूषाचा अथांगअर्णव हेलावतोय. प्रत्येक पानावर एक अलांछन हिमांशू. प्रकाशतोय. प्रत्येक पानावर आकाशाला कवटाळू पाहणाऱ्या इवल्याशा रोपाची लताश्री, बहरतेय प्रत्येक पानावर काळोखाच्या अंगावर, किरणांचा पिसारा उघडून तेजाची लेणी खोदीत बसलेला दीप्त, दीप्तदेवदूत पुंजाळतोय. ज्या दगडी खांबाला वयाच्या सोळाव्या वर्षी टेकून ज्ञानेश्वरांनी भावार्थदीपिका लिहिली, त्या खांबाला ‘पैसखांब’ असे म्हणतात. ‘पैशाचा खांब’ असाही एक वेगळा शब्द या खांबाला आहे. ‘पैस’ म्हणजे सतत प्रसरण पावणारे, अवकाश, ‘पैशाचा खांब’ म्हणजे भाषेचा खांब. या भाषेच्या अवकाशाला टेकून भावार्थदीपिका सांगणाऱ्या माउलींच्या ओव्यांचे अमृतकण पानोपानी सांडलेले, हे पुस्तक मला दीदीने आणून दिले होते. महाराष्ट्रातल्या सर्व संतकवींचे साहित्य. अभंग, विरहिणी, लोकगाणी या पुस्तकात होती..Premium|Master Deenanath Mangeshkar : मंगेशीच्या देवळात मास्टर दीनानाथ यांच्यावर झालेल्या वागणुकीची वेदना; मी स्पृश्य की अस्पृश्य?.आद्यकवी मुकुंदराज यांच्या ‘विवेकसिंधू’पासून ते अगदी कुसुमाग्रजांच्या ‘स्वप्नांची समाधी’पर्यंतच्या अलौकिक कविता या पुस्तकात, नव्हे काव्यग्रंथात सामावल्या होत्या. या कविता वाचताना एक गोष्ट जाणवायची, की या कविता, कवितेच्या आकृतिबंधातच बांधल्या आहेत. म्हणजे वृत्त, अक्षरवृत्त, छंद, यमक याचे बंधन त्यांनी निष्ठेने पाळले आहेत. काव्यशास्त्राशी त्या अत्यंत प्रामाणिक आहेत. पण बोजड नाहीत, दुर्बोध नाहीत. कविता असूनही त्या गेय, मधुर, लवचीक, गाण्याच्या जवळ जाणाऱ्या गेय गीतांसारख्या आहेत. उत्तम कविता गाताना गीतासारखी गेय, मधुर भासते, पण तिच्या अंतरंगात शिरताच ती तुम्हाला आशयात हरपविते, तुमच्यासमोर अनेक अर्थाचे पर्याय ठेवते. तुम्हाला विचार करायला भाग पाडते. तुम्हाला अंतर्मुख करते आणि तिच्या आशयगर्भातून अनेक नवअर्थाचे कंगोरे तुम्हाला खुपून बेचैन करू लागतात. तुम्हालाच एक नवनिर्मितीची ऊर्जा प्राप्त होते. अवधानपणे तुम्ही पण एक नवनिर्मिती करू लागता आणि क्षणभर तुम्हीही स्वतःच कवी बनता. या कविता वाचताना माझ्यातला एक निर्मितिक्षम कलाकार जागृत व्हायचा. पण जन्मजात संगीतसाधक, पूजक असल्यामुळे माझी निर्मिती ही ‘स्वरस्वरांजलीची स्वरमईसहजलतापुष्प’ सहज निटू व्हायची. त्या स्वरओंजळीतील नवनोन्मेषाली, प्रतिभालतापुष्ं, वाग्विलासिनीला स्वरभूषित करण्यासाठी आतुरलेली असायची. तो काव्यसंग्रह वाचताना प्रत्येक कविता मला खुणवायची, तिला स्वरबद्ध करण्याची उत्कट इच्छा मला व्हायची, पण मन, स्वर, अभिव्यक्ती कुठेतरी अडखळायची.कविता गाण्यायोग्य गेय, मधुर, पण वृत, ‘शिखरिणी’सारखं लांबच लांब. तर कधी साडेतीन मात्रांच्या ओवीसारखं लंगडं. कधी वीस ओळींची कविता, तर कधी दोन ओळीत कवितेचा आशयच संपलेला.समोर असंख्य गेय कविता असूनही माझ्याकडून काव्यदेवतेला अर्पण करायला, स्वरमालिनी काही गुंफून तयार होई ना. पण... पण एका अभंगाला मी ठेचाळलो. अशी उत्कट ठेच होती, की मन रक्तबंबाळ झाले. मन पुढे चालेच ना, तो अभंग नव्हता, नुसती भक्ती, स्तुती, नाममहिमा याने तो भरलेला नव्हता. तो अभंग म्हणजे एका महान संतकवीचे हृद््गत होते. सहा ओळींच्या, सहा क्षितिजांनी कारुण्यमय भावविश्वाला क्षेम दिले होते. खेव, क्षेम, दृढ आलिंगन होते ते. पहिला शब्द हिमालयाप्रमाणे उत्तुंग, धवल, गंगेच्या स्रोतासारखा ओघवता, श्वेत, शुभ्र. संत हृदयासारखा करुणासागर अळुमाळू. प्राजक्तीच्या सुगंधासारखा अनाम परिमळू. चंद्रासारखा शीतल, चांदिण्यांच्या मुलायम स्पर्श. विश्ववीणेच्या अस्फुट गंधारासारखा, सरस्वतीच्या पहिल्या शब्दासारखा होता तो पहिला शब्द...मोगरा फुलला, मोगरा फुललाफुले वेचिता बहरू कळीयासी आलाज्ञानेश्वर माउलींच्या या कवनाने मला वेढले. ते शब्द मनाभोवती फेर धरून मन रींघू लागले. म्हणजे मनावर रेघोट्या मारू लागले. व्रण तयार करू लागले. जखमा करू लागले. पण त्या जखमांची टीस, खलीश, हुरहुर विलक्षण लाघवी होती. मला काही व्यक्तच करता येईना, सारे अव्यक्त. पण...‘‘कथु काय काय मज वाटेआनंद मात्र मनी दाटे’’.ही उन्मनी अवस्था प्राप्त झाल्याचा भास होत राहिला. मांडीवर संवादिनी घेऊन मी या अभंगाला स्वरबद्ध करण्याचा प्रयत्न करू लागलो. तासन्् तास प्रयत्न करून एकही स्वर मला गवसेना. सकाळ सरली, दुपारचे सचित्र ऊन मृगजळास लांबवू लागले, मग तिनी सांजा सरल्या, ये जी शांत गंभीर निशा सरली. मग रात्रीच्या गर्भातला उषःकाल भूतलावर अवतरला. पण सूर, स्वरांजलीचा साधा आकृतिबंध काही साधेना, तेवढ्यात दीदी खोलीमध्ये आली. दीदी कोठे आली? ज्ञानेश्वरांचा पांढरा शुभ्र सुघटित, मोगराच खोलीत आला होता. ज्ञानेश्वरांचा ‘तयाचा वेलू’ म्हणजे लता. खोलीत आली. मनाच्या धाग्यांनी गुंफुलेला शेला पांघरूनच दीदी आत आली. सकाळची वेळ, लहान पण सुबक खोली, स्वामी विवेकानंदांचा भव्य फोटो. मीरामूर्ती तानपुरे, उदबत्तीचे सुगंधी फेरे आणि मंद समई प्रकाश... आणि नुकतीच आंघोळ करून, स्वच्छ पांढरी साडी नेसलेली, कपाळाला भस्म लावलेली, गंगाअवतरणच्या वेळी, महादेवांनी जटा सोडून केस मुक्त केले होते... मोकळे सोडले होते. तसे लांब, दाट सोडलेले केस सावरत, पायातल्या सुवर्ण पाजेबचे ध्वनी गुंजवत, दीदीच्या रूपाने ज्ञानेश्वरांची विरहिणी, मीरेची विराणी, आत आली होती... आणि ते दयार्द्र, मिस्कील पण तेजस्वी डोळे. माझ्याकडे बघत होते. ‘‘करने गये थे उससे, तगाफुल का हम गिला की एक ही निगाह, कि हम खाक हो गये.’’ (तिला काही विचारायचे होते, म्हणून आम्ही सहज बोलायला गेलो. तेवढ्यात तिने आमच्याकडे पाहिले फक्त... आणि आम्ही जागच्या जागी खाक झालो. काय दिव्य, तेजस्वी, दृष्टी ती.) ‘‘अहो अवधूत! आज झोपेला, आंघोळीला, चहाला सुट्टी ना! आणि थोड्या वेळाने याच उशीवर डोके टेकून झोपणार ना! तुम्हा अवधूतांचे एक बरे असते. साधनेच्या नावाखाली आंघोळ न करता, कोठेही धूनी रमवायची. काहीही खायचे, कुठेही झोपायचे, चल ऊठ, ही धुनी नाही, ही रियाजाची खोली आहे. ऊठ, आधी आंघोळ कर, मग चहा, नाश्ता, झोप. चल ऊठ.’’ दीदी किंचित रागात म्हणाली. ‘‘हं दीदी, उठतो. ए सखाराम! जरा आत ये. उठव मला. आज पाय अखडलाय बघ.’’ मी न उठता आल्यामुळे सखाराम नावाच्या आमच्या नोकराला बोलावले. दीदी एकदम खाली बसली, माझ्या केसात हात फिरवत कळवळून म्हणाली,बाळ! पाय परत दुखायला लागलाय का रे? तरी मी तुला सांगत असते की, मांडी घालून बसत जाऊ नकोस, मोठ्या मुश्किलीने तो पाय बरा झाला आहे आणि तू तो परत खराब करायला बसला आहेस, रात्रभर जागून काय चाल लावलीस तू! अरे फिल्मजगतात किती संगीत दिग्दर्शक ती काम करतात, ते काय तुझ्यासारखे रात्रभर जागत बसतात?’’मी हसलो, म्हणालो. ‘‘दीदी! ते संगीत दिग्दर्शक जिनियस आहेत. पण मी ज्या अभंगाला चाल लावतोय ना। त्या अभंगाला चाल लावायला हे जिनियस संगीतकार बसले, तर तेही जागत बसतील..‘‘बघू तुझा तो अलौकिक अभंग, ज्याने तुला रात्रभर जागत बसविले आहे,’’ अभंगाचा कागद हातात घेत दीदी म्हणाली. आणि मग अभंग वाचून बराच वेळ शांतपणे बसली. एक सुस्कारा सोडून म्हणाली. ‘‘बाळ! या अभंगाला चाल लाव, कितीही जागरणं झाली, उपवास घडले, पाय दुखला तरी हा अभंग स्वरबद्ध करच. माझा फार आवडता अभंग आहे हा ! मी वारकऱ्यांकडून हा अभंग ऐकला आहे. वारी करता, करता चालत, उन्हातान्हातून, उपाशी पोटी ते अभंग गात असतात, हृदयात भक्ती असतेच. पण अंगात स्फूर्ती, ऊर्जा संचारावी म्हणून ते हे सर्वच अभंग एकाच चालीत जलद लयीमध्ये गात असतात. पण संगीतकाराला ज्ञानेश्वरांना काय म्हणायचे आहे. यावर विचार करूनच या अभंगाला चाल द्यावी लागेल. काही जुन्या नाट्यसंगीत गाणाऱ्यांनी हा अभंग ध्वनिमुद्रित केला आहे. मी तो ऐकलाही आहे. पण कोणालाच माउलीला काय म्हणायचे आहे ते कळलेले नाही. चंद्रभागा, वारी, पंढरपूर, विठ्ठल रखमाबाई संतांची मांदियाळी, टाळ मृदुंग, तंबुरी इठू इठू चा गजर हे सारे दृश्य डोळ्यासमोर आणून हे सारे सुजाण गायक हा अभंग गातात. पण ज्यांनी हा अभंग लिहिला आहे, ते फक्त संत, योगी, भक्त नव्हते. तर ते दयार्द्र ज्ञानेश्वर माउली होते. विश्वाच्या आर्ततेचा त्यांना वेध लागला होता. त्या माउलीच्या हृदयात डोकावण्याची लायकी असेल तर या अभंगाला छान चाल लागेल. पण सारे वारकरी, भक्त, अभ्यासक, सामान्य जन, ज्ञानेश्वरांना वारकरी पंथातला एक पाथेय समजतात. पण कोणीच एका प्रतिभावंत कवीच्या हृदयात डोकावून बघतच नाही.’’ मी मिस्कीलपणे हसत म्हणालो. ‘‘प्राचार्य! आपण ज्ञानेश्वरांच्या हृदयात डोकावून पाहिले आहे का?’’दीदी गंभीर झाली. म्हणाली. बाळ! तुला माहीत आहे। अशा गंभीर विषयात मी कधीच मिथ्या बोलत नाही, किंवा गंमतही करीत नाही. मी ज्ञानेश्वर माउलींच्या हृदयात डोकावून बघण्याचा प्रयत्न केला आहे. मला...‘‘अंधूक आकृती तिस दिसती त्या गातात निगूढ गीती’’ ‘‘बाळ, मला ती अंधुक आकृती दिसली. आणि ते नीगूढ स्वरही ऐकू आले.’’ मी सावरून बसलो. अगदी भारावून म्हणालो ‘‘दीदी, तू खरं बोलते आहेस. तू माउलीच्या हृदयात डोकावून पाहिलेस, तुला अंधुक आकृती दिसली निगूढ स्वर तू ऐकलेस, यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे, जराही तुझी टिंगल न करता मी तुला प्रामाणिकपणे विचारतोय, काय दिसले तुला? कसले निगूढ स्वर ऐकलेस?’’ दीदी शांतपणे खाली बसली. चेहरा गंभीर झाला होता, ते करुणामय, दयार्द्र डोळे आता गंभीर, अथांग सागरासारखे खोल भासत होते, गंभीर आवाजात म्हणाली..Premium|Anil Avchat: ‘आता चढ नाही…’ अवचटांची जीवनकविता आणि वास्तव.‘‘बाळ, बाबांनी (पेंढारकर) मला साखरे महाराजांची ज्ञानेश्वरी दिली. मी ती ज्ञानेश्वरी कसून वाचू लागले. पण नुसते शब्द. त्या शब्दांच्या पलीकडल्या विश्वात फक्त अंधार होता. मला उमजले कुणी अंधाराने भरलेल्या खोलीत वन्ही चेतवला आणि दुसऱ्या क्षणी तो विझवूनही टाकला. ज्ञानेश्वरी वाचताना कुणीतरी प्रकाशाचे अंग दाखविले आणि क्षणार्धात काळोखाच्या अंगाचा स्पर्श मला जाणवला. मला कळले अभ्यासाने, चिंतनाने, भक्तीने या अंधकाराचा नाश होईल आणि मी कसून अभ्यास सुरू केला. विद्वानांकडून माउली समजाऊन घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि ज्ञानेश्वराचे स्फुटकाव्य वाचताना ‘मोगरा फुलला’ या अभंगाने मला पिसाटून टाकले. एके रात्री हा अभंग वाचताना मला झोप लागली. आणि एक स्वप्न पडलं, एक मळका जमिनीचा लांब तुकडा. तो जमिनीचा तुकडा मरूभूमी जवळ असल्यामुळे शुष्क आणि भेगा पडलेला. सुकलेल्या गवताने ओरबडलेला. जमिनीला पडलेल्या भेगातून कधी काळी उगवलेली आणि आता सूर्याच्या तापाने सुकून, जळून गेलेली झुडपं, तिही काटेरी रेताड जमिनीचे ते लांबलचक आयुष्यासारखे कंटाळवाणे अंगांग. वाळूच्या वावटळीत उडालेल्या वाळूच्या नक्षीने नक्षीदार भासत होते, त्या नक्षीदार रेताड जमिनीत एक वेल, एक लतांगिनी ऐटीत उभी होती. त्या वेलीवर काही हिरवीगार पानं, काही सुंदर कोमल सुगंधित फुलं, वारियावर संथपणे डुलत होती. एक उंच. सडपातळ, गोरी, सुबक चेहऱ्याची पांढरे स्वच्छ वस्त्र धारण केलेली बाई. राजरानी मीरा, त्या वेलीच्या पानफुलांना हळुवार स्पर्श करीत होती. गोंजारत होती. एका उनाड वारियाच्या झुळकीने मीरेला विचारले. या रेताड जमिनीत ही इतकी सुंदर नाजूक वेल तू कशी जोपासलीस? मीरेने ती उनाड वारियाची झुळूक हातात पकडली त्या झुळकीच्या कानात मीरा सुरात पुटपुटली.‘असुवन जल सिंच सिंचप्रेमबेल बोईदासी मीरा प्रभू लगन लगीहोण्या हो सो होई’वारियाच्या झुळकीच्या कानात मीरा जशी पुटपुटली होती. तसा अनाम स्वर माझ्या कानांत गुणगुणला. विश्वाच्या आर्ततेचे करुणाश्रू विश्वाच्या आर्ततेचे प्रकाश आसू या आसवांचे शिंपण करून इवलेसे रोप लावियले द्वारी तयाचा वेलू गेला गगनावेरी हृदय! मला माउलीने साक्षात्कार दिला हा मोगरा फुलला म्हणजे आध्यात्मिक साधना पूर्ण झाली.साधना परिपूर्ण झाली. बहरू कळीयासी आला, म्हणजे साधनेला ज्ञानाचे नवे नवे कंगोरे आले. ही साधनेची फलश्रुती. हा गगना वेरी पर्यंत गेलेला वेल अध्यात्म साधनेचा नाही. तो वेदनेच्या आत्मरूपाला वेटाळून आर्ततेच्या गगनावेरी गेला आहे. हृदय, एकदा स्वामी विवेकानंद चुकून एका बदनाम वस्तीमध्ये गेले. देहविक्रीच्या गलिच्छ बाजारात तो राजयोगी. संन्यासी, नित्यमुक्त पुरुष पाहून त्या देह विकणाऱ्या अबला आश्चर्यचकित झाल्या. भावूक होऊन त्या स्वामीजींच्या भोवती जमा झाल्या. भगवी कफनी, भगवा शेला, भगवा फेटा कसलेल्या त्या दिव्य पुरुषाच्या पाया पडायला त्यातली एक स्त्री पुढे आली. स्वामींचा एक शिष्य ओरडला ‘‘स्वामीजी, मागे फिरा, तिला स्पर्श करू देऊ नका. पापीण आहे ती. वेश्या आहे ती.’’ स्वामीजींचे डोळे अश्रूंनी डबडबले. गंभीर आश्वासक आवाजात स्वामी म्हणाले, ‘‘कुणाला वेश्या म्हणालास तू? या बाईला? या माझ्या मातेला वेश्या म्हणालास तू? अरे! या आयाबाया, माझ्या माताभगिनी इथे नसत्या, तर, या पुरुषांनी, या उनाडटप्पू तरुणांनी, या लिंगपिसाटांनी तुमच्या घरात घुसून, तुमच्या आयाबहिणींवर अत्याचार केले असते. तुमच्या आयाबहिणींच्या, तुमच्या माताभगिनींच्या संरक्षणकर्त्या माझ्या मातांना तुम्ही वेश्या म्हणता.’’ हे बोलत असताना स्वामीजींच्या कफनीचा पट अश्रूंनी भिजला होता. पाया पडायला आलेली स्त्री आपल्या सखीला म्हणाली ‘‘तुला ईश्वर पाहायचा होता ना! हा बघ आपल्या समोर साक्षात ईश्वर उभा आहे.’’ स्वामीजींच्या मनात आर्ततेने जन्म घेतला. सारे शरीर अश्रूंनी भिजले. आसवांनी स्नान घातले आणि...धोये गये हम ऐसे के बस पाक हो गये(अश्रूंनी अशी आंघोळ घातली की आम्ही एकदम पवित्र झालो.) स्वामीजींच्या मनात स्फुरलेले विश्वार्त, माउलीच्या मनातही तसेच स्फुरले होते. ही जाणीव, ही करुणा, ही दया, ही क्षमा हे आर्त, ही आर्तता एकदा मनात जन्म घेती झाली, की साऱ्या विश्वाचे आर्त, सारे दुःख. सारी दया, सारी वेदना, सारी करुणा साऱ्या देहाला ब्रह्ममय करते. हृदय, या विश्वार्ततेच्या आसवांचे जल ज्ञानेश्वरांनी त्या इवल्याशा रोपाला पाजले होते. म्हणून तो वेलू गगनावेरी जाऊ शकला. साऱ्या विश्वाचे आर्त मनात साठवूनत्या आर्त दुःखमय अंधकाराला प्रकाशमय करून स्वधर्माच्या प्रकाशात विश्व प्रक्षोळून जावो ही इच्छा म्हणजे ‘मोगरा फुलला’ बराच वेळ आम्ही दोघे गप्प होतो. थोड्या वेळाने मी म्हणालो..दीदी, विश्वाच्या आर्ततेचा प्रकाश माझ्या मनी प्रकाशला, आता कळ्यांना बहरू येऊन विश्वाला भार होतील इतकी मोगऱ्याची फुले फुलतील. दीदी, तू जे मोगऱ्याचे वर्णन केलेस, ते ऐकून माझ्या मनात एक विचार आला आहे. कोमल रिखब, कोमल गंधार, कोमल धैवत हे सूर वर्ज करूनच या मोगऱ्याला स्वरबद्ध करायचे. कारण हे उदास स्वर मोगऱ्याच्या पूर्ततेला करुण करतील, या मुक्त मोगऱ्याला एखाद्या करुण स्वराचा मुलामा चढवून स्वरवली आशयघन करायची. काल मी ‘व्यासपर्व’ वाचत होतो. दुर्गाबाई भागवतांनी त्यात एक फार दृष्टान्त वाक्य लिहिले आहे. ‘‘कृष्णाच्या अधरावर बासरी अशी रेललेली होती, तसा शुद्ध धैवतावर कोमल निषाद रेलतो.’’ दीदी! दुर्गाबाईंचे हे वाक्य मी स्वरात उतरविण्याचा प्रयत्न करणार. मोगरा फुलला या स्वरावलीचे बलस्थान हा कोमल निषाद होईल असे वाटते. दरबारीचा कोमल निषाद, मालकंसचा कोमल निषाद आपल्या काही कामाचा नाही कारण या दोन्ही रागांत, कोमल निषादाबरोबर कोमल धैवत येतो. शुद्ध धैवतावर रेललेला कोमल निषाद बागेश्रीमध्ये छान लागतो. पण तेथे कोमल गंधारही लागतो, पण गोरख कल्याण मध्ये शुद्ध धैवताच्या खांद्यावर मान टेकून कोमल निषाद शांत, श्रांत होतो. दीदी! गोरख कल्याणची कुठलीही बंदिश याद आहे का? मोगरा गोरख कल्याणमध्येच बांधतो.’’ दीदी हसून म्हणाली, ‘‘बाळ! गोरख कल्याणची बंदिश पाठ आहे, पण मोगरा फुललामध्ये कुठल्याही बंदिशीची कहन नको. मोगरा फलला या अभंगाचा शय आणि गोरख कल्याण रागाचा आशय या दोन आशयांना, विचारांना कल्पनेच्या पातळीवर समोरासमोर उभे कर. मग दोन कलाकृतींचे भावविश्व अभिव्यक्तीत विसर्जित होते का बघ. जर सुदैवाने हे जमले तर एक अक्षय कलाकृती तुझ्या हातून होईल.’’ ‘‘प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीन दीदी,’’ मी थकून उत्तर दिले.गाणे ध्वनिमुद्रित झाले. साऱ्या महाराष्ट्रात. हिंदुस्थानात, विश्वात हा मोगरा दरवळला. ‘‘दीदी, हे फुलणे, हे दरवळणे, हे बहरणे अक्षय आहे. पण दीदी लहानपणापासून तू खोडकर. नकला करणे, भुताचा मेकअप करून सगळ्या बहिणींना घाबरवणे. बोलता, बोलता एक अत्यंत सटल विनोद करणे. मनमोकळे खळखळून हसणे. पण हा तुझा निर्व्याज स्वभाव, विनोद, आनंद नियतीने तुझ्याकडून लहानपणीच हिरावून नेला, नियतीने फार क्रूर थट्टा केली तुझी. पण... पण दीदी, मी असा काय गुन्हा केला होता म्हणून तू माझी जीवघेणी थट्टा करावी. मला सोडून जाताना तू माझी मोगऱ्याची फुले का घेऊन गेलीस. आता माझा मनमोगरा कोमेजला बघ. माझे इवलेसे रोप, मान मुरगळून मातीत पडले आहे बघ. मनाच्या धाग्यांनी विणलेला हा शेला, जागोजाग फाटलाय बघ. माझ्या कळ्या, माझे इवलसे रोप, माझा मोगरा, मनाच्या धाग्यांनी विणलेल्या फाटक्या शेल्यात गुंडाळून निर्माल्य म्हणून कुणीतरी भिरकावून दिलाय बघ.तू परत ये. नसेल जमत तर मला बोलावून घे.परत एकदा मोगरा फुलवू बघ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 