‘बोलण्यापेक्षा’ अधिक ‘ऐकेल’ तरच यश!

अनिरुद्ध सुरीभारताचे ‘एआय भविष्य’ हे ‘एआय महासत्ता’ बनण्याबद्दल नाही, तर सर्वाधिक मानवी-केंद्रित आणि स्पर्धात्मक ‘एआय’ कल्पनाविश्व निर्माण करण्याबद्दल आहे. आणि त्यासाठी जगातील सर्वोत्तम विचारवंत आणि व्यावसायिक, तसेच हजारो ग्राहक यांचे मत ऐकून भारताने स्वतःचा मार्ग घडविणे आवश्यक आहे..नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित ‘द इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६’च्या कडक सुरक्षा व्यवस्थेतून चालताना ‘सॉव्हरिन एआय’ आणि ‘शाश्वत एआय पायाभूत सुविधा विस्तार’ यांसारख्या गुळगुळीत शब्दावलीत हरवून जाणे सोपे आहे. या आठवड्यात जगभरातील प्रतिनिधी येथे जमले असताना मुख्य अधिवेशनाबाहेरील लहान चर्चागटांमध्ये आणि खाद्य स्टॉलजवळ एक अधिक तातडीची चर्चा होणे आवश्यक आहे. आणि ती म्हणजे ‘भारताचे स्वतःचे राष्ट्रीय एआय धोरण काय असावे आणि आपण ते कसे घडवावे?’हा परिषद केवळ जागतिक तंत्रज्ञान परिषदेतील आणखी एक टप्पा नाही, तर तो भारताच्या उदयोन्मुख ‘एआय’ धोरणाची (आणि खरंतर जगाच्या एआय धोरणाची) भारतीय वास्तवाच्या गुंतागुंतीच्या आणि असंघटित परिस्थितीसमोर कठोर चाचणी घेणारा व्यापक उपक्रम आहे. ही फक्त तंत्रज्ञान परिषद नसून न्यायव्यवस्था, शैक्षणिक क्षेत्र, शेतकरी, विद्यार्थी आणि जागतिक धोरणकर्ते यांना एकत्र आणून ‘एआय’चालित जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची भूमिका ठरवणारे राष्ट्रीय धोरण सत्र आहे..Premium|AI Hotels Las Vegas 2025 opening : ‘एआय हॉटेल्स’ची अनोखी दुनिया....हस्तीदंती मनोऱ्यांच्या पलीकडेगेल्या तीन वर्षांपासून जागतिक ‘एआय कथानक’ सॅन फ्रान्सिस्कोतील काही मोजक्या कंपन्या, ‘एआय’ प्रयोगशाळा आणि ‘व्हेंचर कॅपिटलिस्ट’ यांनी ठरवले आहे. त्यांची चिंता मुख्यतः ‘एआय’चे अस्तित्वाशी संबंधित धोके किंवा अधिक ‘एआय’ चिप्स आणि डेटा सेंटर्ससाठीची शर्यत, ही बिहारमधील एखाद्या जिल्हा रुग्णालयाच्या किंवा भारतीय लघुउद्योगाच्या तातडीच्या गरजांपासून खूप दूर वाटते. ‘द इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६’ हा प्रवाह उलटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. जागतिक तज्ज्ञांना त्यांचे आराखडे मांडण्यासाठी स्वागत असले तरी, खरा फायदा ‘एआय’च्या जागतिक ‘आयव्हरी टॉवर’च्या पलीकडे जाण्यात आहे. ‘एआय’ उपयुक्त ठरण्यासाठी तो अब्जावधी निकषांचा महाकाय मॉडेल असण्याची गरज नाही. भारतात ‘इम्पॅक्ट’चे मोजमाप ‘चॅटजीपीटी’ कविता किती चांगली लिहितो यावर होणार नाही; तर इंटरनेट नसलेल्या गावात एखादी आशा कार्यकर्ती ‘दृष्टी-एआय’ साधनाचा वापर करून मोतीबिंदूची तपासणी करू शकते का, यावर होईल. ‘एमआयटी’च्या दारिद्र्य निर्मुलन कृती प्रयोगशाळेचे जागतिक संचालक इक्बाल धालीवाल यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, ‘‘अल्गोरिदमपासून परिणामांपर्यंत लोकांसाठी काम करणारा एआय उभारणे.’’या परिषदेमधील सर्वांत मोठा बदल म्हणजे ‘वर ते खाली’ पद्धतीपासून दूर जाणे. ऐतिहासिकदृष्ट्या तंत्रज्ञान धोरण काही मोजक्या लोकांनी ठरवले आहे. परंतु हा समिट भारताला स्वतःचे ‘एआय’ धोरण खऱ्या अर्थाने ‘खालून वर’ पद्धतीने विकसित करण्याची संधी देतो. समिटमध्ये अडीच लाखांहून अधिक नोंदणीकृत सहभागी असल्याने, सॅन फ्रान्सिस्को, पॅरिस आणि बंगळूर येथील कॉर्पोरेट बोर्डरूममध्ये होणाऱ्या ‘एआय’ चर्चांना अखेर मोठ्या प्रमाणावर ‘एआय’ वापरणाऱ्या लोकांकडून वास्तवाचा धक्का मिळेल..इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांच्या मते, हा समिट ‘हजारो कल्पनांना उमलू देण्याची’ संधी आहे. न्यायालयांतील प्रलंबित लाखो खटल्यांचा प्रचंड ताण आणि अनेक भाषांमधील कायदेशीर दस्तावेजांचे भाषांतर करण्यातील अडचणी याबाबत कारकून आणि तरुण वकील यांचे अनुभव ऐकण्याची ही संधी आहे. ‘एआय न्यायाधीश’चे स्वप्न पाहण्याऐवजी, कायदे क्षेत्रासाठीचे ‘एआय’ धोरण बहुभाषिक भाषांतर आणि दस्तऐवजसंक्षेपण साधनांवर केंद्रित असणे आवश्यक आहे. कदाचित काहींसाठी साधे किंवा कमी आकर्षक, पण दशकभर सुनावणीची वाट पाहणाऱ्या याचिकाकर्त्यासाठी क्रांतिकारी असेल. तसेच, आरोग्य क्षेत्रात उच्चस्तरीय ‘एआय-सक्षम’ रोबोटिक शस्त्रक्रियेच्या चर्चेपेक्षा आरोग्य सेवांच्या ‘लास्ट माइल’वर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. दुर्गम गावांतील मातृ आरोग्य निदानात ‘एआय’ कसे साहाय्य करू शकते हे डॉक्टरांकडून समजून घेणे गरजेचे आहे. भारतातील ‘आयटी’ सेवा क्षेत्राबाबत बोलायचे झाले, तर देशातील ‘आयटी’ दिग्गज अस्तित्वाच्या संकटाचा सामना करत आहेत. भूतकाळातील ‘बॉडी-शॉपिंग’ मॉडेल आता संपले आहे. भविष्यातील नोकऱ्यांबद्दल सर्वाधिक चिंतित असलेले तरुण सॉफ्टवेअर अभियंतेच या कंपन्यांना ‘एआय’केंद्रित नव्या ओळखीची दिशा दाखवू शकतील का?.परस्पर शिक्षणाची संधीभारत सध्या एक अद्वितीय ‘गोल्डीलॉक्स’ स्थितीत आहे. आपल्याकडे अब्जावधी वापरकर्त्यांचे विशाल, विविध आणि प्रतिनिधिक डेटा आहे. आणि कौशल्यसंपन्न मनुष्यबळही आहे. हा समिट परस्पर शिक्षणाची संधी ठरू शकतो. जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या आणि ‘एआय’ संशोधकांनी प्रयोगशाळेबाहेरील असंघटित वातावरणात ‘एआय’ कसा कार्य करतो हे पाहणे आवश्यक आहे. जगासाठी खरी शिकवण म्हणजे नागरिकांच्या खऱ्या गरजा समजून घेणे; आणि भारतासाठी शिकण्यासारखे म्हणजे ब्राझील, केनिया, जपान ते अमेरिका आदी इतर देश काय करत आहेत. आरोग्य, शिक्षण, शेती आणि इतर क्षेत्रांमध्ये आपली उत्पादने सादर करणाऱ्या ६०० हून अधिक स्टार्टअपसाठी, तसेच ओपन एआय, क्लॉड, सर्व्हम यांसारख्या ‘एआय’ मॉडेल्सच्या निर्मात्यांसाठी, हा समिट त्यांच्या उत्पादनांचा प्रत्यक्ष जमिनीवर कसा उपयोग होतो, हे पाहण्याची संधी आहे.ग्राहकांसाठी हा समिट आपल्या दैनंदिन कामातील अडचणी आणि गरजा मांडण्याचे व्यासपीठ आहे, तसेच ‘एआय’ त्यांना कसा मदत करू शकतो, हे शिकण्याची संधी आहे. जर एखाद्या ‘एआय’ अल्गोरिदमने शेतकऱ्याला चुकीची शिफारस दिली, तर मॉडेलमध्ये अधिक स्थानिक संदर्भ समाविष्ट करण्याची किंवा शेतीसाठी विशेष लहान मॉडेल्स विकसित करण्याची यंत्रणा असणे आवश्यक आहे..‘एआय’ परिषदेचे तरुणाईला आकर्षण \n\nतीन लाखांहून अधिक युवा, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांची नोंदणी.परिषदेच्या पलीकडे‘द इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६’ची आठवण त्यातील सामंजस्य करार किंवा भव्य भोजनांमुळे राहू नये. तो एक ‘जिवंत धोरण दस्तावेज’ म्हणून ओळखला जावा. आपले धोरण मंत्रालयांच्या कॉरिडॉरमध्ये मर्यादित राहून विकसित होता कामा नये; ते बंगळूर आणि सॅन फ्रान्सिस्कोतील ‘कोडर’, भोपाळमधील डॉक्टर आणि मैसूरमधील शिक्षक यांच्यातील सातत्यपूर्ण संवादातून विकसित झाले पाहिजे. म्हणून ‘बोलण्यापेक्षा’ अधिक ‘ऐकेल’ तरच ‘द इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६’ यशस्वी ठरेल.(लेखक इंडिया इंटरनेट फंडचे व्यवस्थापकीय संचालक, ‘द ग्रेट टेक गेम’ पॉडकास्टचे सूत्रसंचालक आहेत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 