हर्ष कहातेडिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ हा भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या डिजिटल गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी बनवलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. आज आपण सर्व जण बँकिंग, समाजमाध्यमे, खरेदी, रेल्वेचे तिकीट आरक्षित करणे, इथपासून ते सर्व प्रकारच्या सेवा उपभोगण्यासाठी दैनंदिन जीवनात इंटरनेटचा वापर करतो..यावेळी आपली वैयक्तिक सर्व माहिती, संपर्क क्रमांक हे कंपन्या आणि संस्थांकडे जमा होते. काही सेवांमध्ये तर संवेदनशील तपशीलही आपल्याला द्यावे लागतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या बँकेतून कर्ज घेताना नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर हे मूलभूत तपशील तर आपण देतोच, पण पॅनकार्ड क्रमांक, आधारकार्ड क्रमांक, एखाद्या व्यक्तीचे आर्थिक पतमानांकन (क्रेडिट स्कोर), फोटो, असे संवेदनशील तपशीलही देतो. आपल्यापैकी किती जण या तपशिलांचे पुढे काय होते, ते विचारतो? ते आणखी कोणाला दिले जातात का, ज्या सेवेसाठी आपण हे तपशील दिले आहेत, त्याचत्या कारणासाठीची उपयोगिता संपल्यावर सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्या त्या तपशिलांचे किंवा ‘डेटा’चे निर्मूलन करतात का, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात..Premium| The Chronicle Project: फ्लेम विद्यापीठात 'द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट'ची सुरुवात, भारतातील जिल्ह्यांचे सखोल दस्तावेजीकरण ज्ञानाचे भंडार उघडे करणार.आजपर्यंत जरी हे प्रश्न आपण विचारू शकत असलो तर कायद्याद्वारे या सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्यांना त्याची उत्तरं देणं किंवा त्यावर काही कृती करणं बंधनकारक नव्हतं, किंबहुना ते पुरेसं नव्हतं. पण आता या कायद्यामध्ये, तुम्हाला तुमचा डेटा गोळा करणाऱ्या कंपनीला तो कशासाठी वापरायचा, याबद्दल संमती देण्याचा किंवा ती संमती कधीही मागे घेण्याचा असे अनेक अधिकार मिळाले आहेत. या कायद्याचे नियम नुकतेच जाहीर झाले, त्याचे सार लक्षात घेऊया. एकंदरीत, हे नियम ‘तुमचा डेटा, तुमचा हक्क’ या तत्त्वावर आधारित आहेत. त्यामुळे भारताच्या डिजिटल युगात प्रत्येक नागरिकाची गोपनीयता अधिक मजबूत होणार आहे..नियमांच्या अंमलबजावणीची वेळडेटा संरक्षण मंडळाचे कामकाज, व्याख्या आणि काही मूलभूत नियम अधिसूचनेच्या तारखेपासून (१३ नोव्हेंबर, २०२५) लगेच लागू झाले आहेत.संमती व्यवस्थापकांचे नियम एका वर्षाने (नोव्हेंबर २०२६) आणि कंपन्यांना संमती व्यवस्थापन प्रणालीसोबत जुळवून घेण्यासाठी तयारी करावी लागेल; किंबहुना ही यंत्रणा अंमलात आणावी लागेल.डेटा वापराशी संबंधित बहुतेक मोठे नियम १८ महिन्यांनी (मे २०२७) अंमलात येतील. या तारखेपासून नागरिक म्हणून तुम्हाला तुमच्या डेटावर नियंत्रण ठेवण्याचे सर्व अधिकार मिळतील आणि कंपन्यांना कठोर अनुपालन सुरू करावे लागेल..नियमावलीतील महत्त्वाच्या तरतुदीसोपी आणि स्पष्ट संमती : कोणतीही कंपनी तुमचा डेटा गोळा करत असल्यास, त्यांना अगदी सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत सांगावे लागेल की तुमचा कोणता डेटा, कशासाठी आणि किती कालावधीसाठी वापरला जाणार आहे. ही माहिती वाचून तुम्हाला संमती द्यायची की नाही, हे ठरवता येईल. या संमतीचा मजकूर त्या त्या प्रांताच्या भाषेत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात एखादी व्यक्ती एखाद्या बँकेत खाते उघडत असेल आणि त्यासाठी तिचा वैयक्तिक डेटा प्रदान करत असेल, तर तो प्रदान करण्याआधी त्या व्यक्तीची संमती आवश्यक आहे आणि त्या मजकुरात सर्व तपशील देणे बंधनकारक आहे. हा डेटा खाते बंद केल्यानंतरही त्या बँकेकडे राहील का, राहिला तर किती दिवस, त्याच्या सुरक्षेसाठी काय करण्यात आले आहे, हा डेटा त्या बँकेकडून एखाद्या कंपनीला दिला जाईल का? दिला जाणार असेल तर कोणत्या कारणांसाठी? खातेधारकाला त्याच्या डेटा किंवा डिजिटल गोपनीयतेसंबंधी काही प्रश्न असतील तर ते बँकेला कुठे विचारले जाऊ शकतात, असे अनेक तपशील यामध्ये गरजेचे आहेत..संमती व्यवस्थापक : या नियमांनुसार ''संमती व्यवस्थापक'' ही यंत्रणा तयार केली जाईल. कंपन्यांना संमतीव्यवस्थापक यंत्रणा स्वतः तयार करण्याची किंवा एखादी बाह्य यंत्रणा वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. संमती व्यवस्थापक ही एक व्यक्ती नसून यंत्रणा आहे. तुम्ही दिलेली संमती कधी, कोणत्या कंपनीला, किती कालावधीसाठी, कोणत्या कारणांसाठी दिली, या सगळ्या गोष्टींची नोंद या यंत्रणेला कायम ठेवावी लागेल. ही यंत्रणा निर्माण करणारी कंपनी भारतीय असणे गरजेचे आहे आणि तिचे मूल्य दोन कोटी रुपयांहून अधिक असणे गरजेचे आहे..डेटा गळती झाल्यास सूचना : कोणत्याही डेटा गोळा करणाऱ्या कंपनीमध्ये प्रणाली हॅक झाली किंवा डेटा लीक अथवा चोरी झाला, तर त्या कंपनीला ७२ तासांच्या आत डेटा संरक्षण मंडळाला आणि ज्या ज्या व्यक्तींचा डेटा यामध्ये समाविष्ट आहे त्या व्यक्तींना या घटनेची माहिती द्यावी लागेल. या माहितीत/सूचनेत हॅकिंगचा प्रकार, त्याचा परिणाम, लक्षात आल्यानंतर उचलली गेलेली पावले, त्याची व्याप्ती आणि संभाव्य धोका काय आहे, हे स्पष्ट करावे लागेल..अल्पवयीनांच्या डेटासाठी विशेष नियम : १८ वर्षांखालील मुलांच्या डेटावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालकांची किंवा कायदेशीर संरक्षकांची सत्यापित संमती घेणे कंपन्यांना अनिवार्य असेल. संमती देणारी व्यक्ती खरोखर पालक आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी काही तांत्रिक उपाय सुचवण्यात आलेले आहेत. या कठोर नियमांमुळे लहान वयापासूनच व्यावसायिक हेतूंसाठी किंवा आणखी काही चुकीच्या कारणांसाठी लहान मुलांचा डेटा वापरणाऱ्या कंपन्यांना आळा बसेल. डेटाची सुरक्षितता आणि कमीत कमी डेटाचे जतन करणे : कंपन्यांना तुमचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही गोष्टी अंमलात आणणे गरजेचे आहे: डेटाचे कूटबद्धीकरण (encryption) : हा डेटा कोणाच्या हाती लागला तरी तो च च्या भाषेत असल्यामुळे वाचता येणार नाही..डेटाचे अनामिकरण : अनामिक डेटामुळे तो कोणत्याही व्यक्तीला जोडता येणे अशक्य होते. यांसारख्या अनेक तंत्रतज्ञानांचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, ज्या क्षणी डेटाची उपभोगता संपुष्टात येईल त्याक्षणी तो पुसून टाकणे गरजेचे आहे. वरील उदाहरणानुसार समजा तुम्ही रक्तचाचणी करणाऱ्या लॅबला त्या तपासणीपुरता डेटा वापरण्याची संमती दिली असेल, तर नमुन्यांचा निकाल आल्यानंतर तो डेटा ठराविक दिवसात पुसून टाकावा लागेल. या नियमांचा तुमच्या दैनंदिन डिजिटल जीवनावर थेट आणि सकारात्मक परिणाम होईल, तो कसा ते समजून घेणे गरजेचे आहे:वैयक्तिक माहितीवर नियंत्रण: आता तुम्हाला तुमचा डेटा कशासाठी वापरला जात आहे, याबद्दल पूर्ण पारदर्शकता मिळेल. ज्याक्षणी तुम्हाला एखाद्या कंपनीने तुमचा डेटा काढून टाकावा असं वाटेल तेव्हा तशी मागणी करता येऊ शकते..डेटा ‘ढगा’त साठतो कसा?.डिजिटल विश्वास: कंपन्यांना डेटा संरक्षणासाठी अधिक जबाबदार आणि शिस्तबद्ध राहावे लागेल. डेटा लीक झाल्यास कडक दंड आणि जबाबदारी निश्चित असल्याने, कंपन्या तुमच्या डेटाची अधिक काळजी घेतील. यामुळे डिजिटल व्यवहारांवर नागरिकांचा विश्वास वाढेल.तक्रारनिवारण : या नियमांमध्ये डेटा संरक्षण मंडळाच्या स्थापनेची तरतूद आहे. हे मंडळ डिजिटल पद्धतीने काम करेल, म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही तक्रारीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज नसेल. यामुळे तुमच्या तक्रारींचा जलद आणि पारदर्शक निपटारा सुनिश्चित होईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या कंपनीने तुमचा डेटा विकला, किंवा काढून टाकण्यासाठी नकार दिला, तर अश्या सर्व तक्रारी या मंडळाकडे नोंदवता येतील.जाहिरातींना आळा: तुम्हाला अनावश्यक आणि त्रासदायक जाहिराती पाठवण्यासाठी तुमचा डेटा वापरण्यास तुम्ही नकार देऊ शकता, किंबहुना सध्या जो डेटा सर्रास विकला जातो त्याला हळूहळू काही प्रमाणात आळा बसण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.