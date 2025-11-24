संपादकीय

तुमचा डेटा, तुमचा हक्क

केंद्र सरकारने ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियमावली २०२५’ जाहीर केली; नागरिकांना त्यांच्या डिजिटल डेटा व गोपनीयतेवर अधिक हक्क. नियमावलीमुळे कंपन्यांना डेटा वापरासाठी संमती घेणे आणि मागे घेण्याचा अधिकार दिला जातो.
सकाळ वृत्तसेवा
हर्ष कहाते

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ हा  भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या डिजिटल गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी बनवलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. आज आपण सर्व जण बँकिंग, समाजमाध्यमे, खरेदी, रेल्वेचे तिकीट आरक्षित करणे, इथपासून ते सर्व प्रकारच्या सेवा उपभोगण्यासाठी दैनंदिन जीवनात इंटरनेटचा वापर करतो.

