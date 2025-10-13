संपादकीय

पर्यावरणीय गुन्ह्यांचे झाकलेले कोंबडे

‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या २०२३ अहवालानुसार पर्यावरणीय गुन्ह्यांमध्ये गंभीर वाढ; सिगारेट व ध्वनी प्रदूषण वगळता इतर प्रकरणे फारच कमी नोंदली गेली.
संतोष शिंत्रे
राष्ट्राच्या मूलस्रोतांवर, नैसर्गिक संपत्तीवर डल्ला मारू पाहणाऱ्या गुन्हेगारीचे गांभीर्य ओळखण्याची, त्याविषयी मोठ्या प्रमाणावर जाणीवजागृती होण्याची गरज आहे. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या अहवालात त्या गुन्हेगारीचे पुरेसे चित्र उमटत नाही, ही दुःखद बाब आहे.

