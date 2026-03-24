विश्वगुरुत्वाबाबत भ्रामक समज आणि दावे-प्रतिदावे

गेल्या वर्षभरात ‘राष्ट्रहिताच्या नजरेतून’मधील दोन स्तंभांना ट्रम्प यांचे आभार मानणारे शीर्षक दिले होते. कारण त्यातील आशयही तसाच होता. काहीशा सुस्तावलेल्या आपल्या देशाला ट्रम्प यांच्या धाकदपटशाहीमुळे धक्का बसला आणि त्यातून भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष केंद्रित केले, संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली, एका विशिष्ट विचारसरणीवर आधारित व्यापारविरोधी भूमिका सोडून दिली आणि मुक्त व्यापार कराराचे धोरण (एफटीए) स्वीकारले. त्यामुळेच त्या लेखांना ट्रम्प यांचे आभार मानणारे शीर्षक देण्यात आले होते. मात्र, आता परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे..आज मला ट्रम्प यांचे आभार मानायचे असतील तर मला नेतान्याहू यांचे आणि इराणमधल्याही कुणा नेत्याचे नाव त्यात घ्यावे लागेल. पण इराणमधील नेमके कुणाचे आभार मानायचे? कारण आयातुल्ला अली खामेनेईंपासून अली लारिजानीपर्यंत, ज्यांची ज्यांची नावे घेता आली असती, ते सर्व आता दिवंगत झाले आहेत. दुसरीकडे मोज्तबा खामेनेई नेमके कुठे आहेत आणि कशा स्थितीत आहेत, हेही आपल्याला ठाऊक नाही. सध्या घडत असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर कोणालाही त्या प्रमुख पदावर मानण्यापुर्वी दोनदा विचार करावा लागेल. पण मुळात प्रश्न असा आहे की, हे युद्ध करणाऱ्या तिघांचे आभार आपण भारतीयांनी मानावेतच कशासाठी? कारण युद्ध कुठेही सुरू असेल तरी ते वाईटच असते. .सध्याचे युद्ध तर आपल्या भूप्रदेशाच्या इतके जवळ होत आहे आणि आपल्या ऊर्जा पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम पाडत आहे. शिवाय, आखाती देशात सुमारे ९० लाख ते एक कोटी भारतीय कामगार आहेत, या देशांची आणि आपली परस्पर गुंतवणुक मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या तीन दशकांपासून या देशांशी धोरणात्मक भागीदारी निर्माण करण्याचे काम सुरू असताना २८ फेब्रुवारी रोजी हे युद्ध सुरू करणाऱ्यांचे आभार मानण्याऐवजी, त्यांचा धिक्कारच करायला हवा ना? पण वास्तवात जे चित्र आहे ते यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे आहे. हे चित्र समजावून घेण्याचा एक पर्याय म्हणजे देशांतर्गत सध्या जे पक्षीय वादविवाद सुरू आहेत, त्या परिप्रेक्षातून त्याचे आकलन करणे. .जे भाजप आणि नरेंद्र मोदी सरकारचे समर्थक आहेत, ते आपल्याला असे पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, हे या युद्धात भारताची भूमिका ही पुनरुत्थान झालेल्या भारताची प्रगल्भता दर्शवणारी आहे. आपले सरकार विलक्षण कुशलतेने मुत्सद्देगिरी करत असून, एकीकडे अरब देशांशी मैत्री अधिक मजबूत करत आहे; इराणबरोबरच्या संबंधांत संतुलन राखत आहे आणि त्याचबरोबर आपल्या औपचारिक सामरिक भागीदार असलेल्या अमेरिका आणि इस्राईल या देशांनी इराणवर केलेल्या कारवाईला मूकपणे पाठिंबाही देत आहे; असा दावा सरकार समर्थकांकडून केला जात आहे. तसं पाहिलं तर, सध्या पश्चिम आशियात भारताची सात देशांशी धोरणात्मक भागिदारी आहे. संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, इजिप्त, कतार, ओमान, कुवेत आणि अर्थातच इस्राईल. हे सगळे सध्या एकाच बाजूला आहेत, त्यामुळे भारतासमोर सोपा पर्याय आहे, अशीही एक मांडणी सध्या केली जात आहे. तर दुसरीकडे इराणला दूर लोटणे भारताला परवडेल का?असा प्रश्न पडत असल्याने,इराणशीही कसे संबंध चांगले ठेवले आहेत, याचे उदाहरण म्हणून, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येणाऱ्या प्रत्येक तेलवाहू जहाजाला एक 'मास्टरस्ट्रोक' म्हणून गौरवले जात आहे..दुसरीकडे सरकारवरील टीकाकार असे म्हणत आहेत की, इराणवरील हल्ल्यांचा किंवा किमान या युद्धाचा तरी भारताने निषेध करायला हवा होता. मात्र तसे न केल्यामुळे भारताने आपली धोरणात्मक स्वायत्तता गमावली आहे. या प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची नेहमीची 'ही युद्धाची वेळ नाही' ही भूमिकादेखील उघडपणे मांडलेली नाही; उलट, आपले सरकार अमेरिका आणि इस्रायलवर इतके अवलंबून राहू लागले आहे की त्यामुळे आपल्या देशाने आपली तटस्थतेची भूमिका सोडून दिल्यासारखे झाले आहे. असा विरोधकांचा आरोप आहे. जुना आणि विश्वासू मित्र असलेल्या इराणबद्दल सरकार इतके कृतघ्न कसा वागू शकतो, असा सवालही ते उपस्थित करतात. तसेच, 'ऑपरेशन सिंदूर' थांबविल्याबद्दलच्या दाव्यांबाबत आणि आयातशुल्क संदर्भातील अपमानकारक धोरणाबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारताने ठाम प्रत्युत्तर दिले नाही, अशी टीकाही होत आहे. तसेच इस्राईलशी वाढलेली जवळीक ही भाजपच्या कथित मुस्लिमविरोधी राजकारणामुळे आहे, असाही आरोप केला जात आहे..या आरोपांतील शेवटचा मुद्दा अधिक गुंतागुंतीचा आहे. कारण भाजप हा मुस्लिमांबाबत फारशी सकारात्मक भूमिका घेणारा पक्ष नाही, हे गृहित धरले तरी, सध्याचे वास्तव असे आहे की, बहुतेक मुस्लिम राष्ट्रे हीदेखील इराणविरोधी गटात उभी आहेत. उदाहरणच पाहायचे झाल्यास आखाती अरब देश कोण आहेत? १८ फेब्रुवारीला रियाध येथे झालेल्या संयुक्त निवेदनात, ज्यात ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’ सदस्यांवरील इराणी हल्ल्यांचा निषेध करण्यात आला, त्यात तुर्की, अझरबैजान आणि पाकिस्तान यांनीही सहभाग घेतला होताच की. याचा अर्थ असा की, या सर्व देशांची एकत्रित मुस्लिम लोकसंख्या इराणमधील मुस्लिम लोकसंख्येपेक्षा सुमारे पाचपट आहे. त्यामुळे जर तुम्ही नरेंद्र मोदी सरकारची भूमिका ‘ज्यू विरुद्ध मुस्लिम’ अशा सांप्रदायिक चौकटीत पाहण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर ते चुकीचे ठरेल..सरकारचे समर्थक असे म्हणत आहेत, “या संघर्षाच्या काळात भारत किती नेमकेपणे आपली भूमिका मजबूत ठेवतो आहे, ते बघा. तर दुसरीकडे पाकिस्तान आहे, जो सौदी अरेबियाला दिलेली सुरक्षाविषयक आश्वासने आणि इराणशी बंधुत्व निभावण्याच्या धोरणात कसा गोंधळून गेला आहे ते पाहा. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून निर्विघ्नपणे जाणारी ती तेलवाहू जहाजे बघा,कोची येथे सुरक्षित आश्रय घेतलेले इराणी नौदलाचे जहाज बघा,आणि नरेंद्र मोदी यांचे आखाती देशांच्या प्रमुखांशी होणारे सततचे दूरध्वनी संवाद, तसेच इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेशकियन यांच्याशी झालेला संवादही पाहा. विशेष म्हणजे हे सर्व त्या वेळी घडत आहे,जेव्हा भारत आणि इस्राईल यांनी नुकताच एक महत्त्वाचा संरक्षण करार केला आहे. आणि हेदेखील ध्यानात घ्या की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही गेल्या महिनाभरात आपल्याबद्दल एकही कटू शब्द उच्चारलेला नाही. भारत ‘विराट विश्वगुरू’ स्वरूपात रुपांतरित होत असल्याचे हेच तर खरे लक्षण आहे.”दोन भूमिका, दोन दावेआपण हे आणखी संक्षिप्त करून दोन सोप्या, परस्परविरोधी मांडण्यांमध्ये विभागू शकतो. एका मांडणी अशी आहे की, वर नमूद केलेल्या सर्व घटकांच्या पार्श्वभूमीवर, मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत आपल्या क्षमतेपेक्षा खूपच वरचढ कामगिरी करत आहे. तर दुसऱ्या बाजूचा असा दावा आहे की, गांधीवाद आणि नेहरूवाद यांच्या नैतिक अधिष्ठानावर आधारलेल्या भारताच्या पारंपरिक क्षमतेला मोदींनी कमी केले आहे. ‘‘पूर्वी आपल्याला किती गांभीर्याने घेतले जात होते, ते पाहता सर्व आता नाहीसे झाले आहे, तसेच सामरिक स्वायत्तताही कमी झाली आहे. त्यामुळे भारत आता आपल्या क्षमतेपेक्षा खूपच कमी कामगिरी करत आहे,’’ असा दुसऱ्या बाजूचा आरोप आहे.मात्र, हे दोन्ही मतप्रवाह चुकीचे आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच्या इतिहासवर नजर टाकल्यास तत्कालीन काँग्रेसच्या काळात आणि आता मोदींच्या काळात, भारताने नेहमीच आपल्या क्षमतेनुसारच कामगिरी केली आहे. तथापि, आपल्या मनातल्या आपल्या देशाच्या सामर्थ्याबद्दल आणि प्रभावाबद्दलच्या जाणीवा या थोड्या अतिशयोक्तीकडे झुकणाऱ्या आहेत. पूर्वी या जाणिवांना नैतिक, तात्त्विक आणि वैचारिक स्वरूपाचे कोंदण होते; तर आता ते सामरिक, आर्थिक आणि आध्यात्मिक स्वरूपाचे झाले आहे. आणि प्रत्येक कालखंडात, या अतिशयोक्तीपूर्ण जाणीवेचा केंद्रबिंदू एखादे नेतृत्व असल्याचे दिसून आले आहे. पूर्वी हा केंद्रबिंदू नेहरू आणि इंदिरा गांधी होत्या तर आता नरेंद्र मोदी आहेत..भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे ‘भारत हा विश्वगुरू आहे’ या त्यांच्या संकल्पनेवरून अनेकदा टीकेचे धनी होतात. हीच संकल्पना पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या काळातही प्रचलित होती. जगाला उपदेश करणे हाच जणू आपला राष्ट्रीय छंद होता आणि आहे. १९६२ मध्ये प्रतिव्यक्ती उत्पन्न फक्त ९२ डॉलर (आताचे सुमारे तीन हजार डॉलर) असतानाही आपण तेच करत होतो. शब्द वेगळे असतील, पण ‘विश्वगुरू’ होण्याची कल्पना भारतात खऱ्या अर्थाने दोन्ही बाजूंचे खरे कल्पनारंजन आहेच. एखाद्या देशाचे सामर्थ्य वाढण्यात त्या देशाची स्वतःबद्दलची धारणा नक्कीच महत्त्वाची असली तरी, इतर अनेक घटकही तेवढेच महत्त्वाचे असतात. .स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात आपण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होतो, लष्करी बाजूनेही अनेक धोके होते, सामरिकदृष्ट्या सोव्हिएत संघाशी जोडलेले होतो. (ज्यामुळे सामरिक स्वायत्तता मर्यादित झाली होती) आणि बराच काळ अन्नधान्यासाठीही इतरांच्या साहाय्यावर अवलंबून होतो. त्यामुळेच १९५६ मधील हंगेरीमधील कारवाई, १९६८ मधील झेकोस्लोव्हाकियावरील कारवाई, १९७८ मधील कंबोडिया आणि १९७९ मधील अफगाणिस्तानवरील सोव्हिएत कारवाईबाबत आपण शांत राहिलो, यावरून आपली सामरिक स्वायत्तता किती मर्यादित होती हे दिसून येते. मात्र तरीही, १९७१ मध्ये बांगलादेशाच्या निर्मितीवेळी आपण रिचर्ड निक्सन आणि हेन्री किसिंजर यांच्या दबावाला बळी न पडता ठाम उभे राहू शकलो. हे आपली तत्कालीन सोव्हिएतशी असलेली मैत्री आणि हरित क्रांतीमुळे निर्माण झालेल्या सामरिक ताकदीचे द्योतक होते. एकूणच, आपण आपल्या क्षमतेनुसारच कामगिरी करत आलो आहोत..जगातील चौथ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना जरी प्रति व्यक्ती जीडीपी अजूनही सुमारे तीन हजार डॉलरच आहे आणि मध्यम उत्पन्नपातळी ही अपेक्षेपेक्षा कमी असली तरी आपण अमेरिकेसोबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण भागीदारी करू शकतो, तसेच रशियासोबत मजबूत संबंध आणि चीनसोबत स्थैर्य राखू शकतो. युरोप, ब्रिटन, कॅनडा आणि इतर अनेक देश भारताशी संबंध अधिक दृढ करण्यास उत्सुक आहेत. इस्राईल हा एक महत्त्वाचा सामरिक भागीदार आहे तर दुसरीकडे अरब देश आता आपले जवळचे मित्र आहेत.. संरक्षणासाठी अमेरिका, रशिया, इस्राईल आणि फ्रान्सवर; ऊर्जेसाठी रशिया आणि आखाती देशांवर; स्वस्त अभियांत्रिकी व इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी चीनवर; खते आणि डाळींसाठी जगातील अनेक देशांवर आणि रोजगारासाठी आखात आणि अमेरिका यांवर आपण अवलंबून आहोत. हे अवलंबित्व भारताच्या नव्याने उत्थान झाल्याच्या अतिउत्साही कल्पनारंजनाला वेसण घालते. म्हणूनच भारत रशियावर युक्रेनबाबत, अमेरिका-इस्राईलवर इराणबाबत, किंवा इराणवर त्यांच्या विविध देशांतील दहशतवादी गटांच्या पाठराखणीबाबत उघडपणे टीका करू शकत नाही. तसेच, चीनसोबत सीमारेषेवर गुंतागुंतीचे सहअस्तित्वही स्वीकारत आहे. प्रत्येक देशाप्रमाणेच भारतही आपल्या शक्ती आणि त्या वेळच्या गरजांनुसार निर्णय घेतो. त्या चौकटीत पाहता, भारत आपले निर्णय घेत आहे आणि आपल्या क्षमतेच्या मर्यादेतच कामगिरी करत आहे.(अनुवाद ः रोहित वाळिंबे) 