संपादकीय

कामगार कायद्यांचा नवा अध्याय

केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले; तीनशे कर्मचारी मर्यादा, कंत्राटी नोकऱ्यांची मुभा आणि रोजगार लवचिकता यावर प्रकाश टाकला.
सकाळ वृत्तसेवा
संजय सुखटणकर

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चालत आलेल्या सुमारे तीस कामगार कायद्यांना केंद्र सरकारने हात लावला असून त्यांच्यात थोडीफार सुधारणा केली आहे. अंदाजे चाळीस लोकसभा मतदारसंघांत कामगारांचे मताधिक्य असल्याने पूर्वीची सरकारे कामगार कायद्यांना हात लावायला धजावत नव्हती. मोदी सरकारने ते पाऊल उचलले आहे.

