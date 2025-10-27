संपादकीय

सागरी सामर्थ्याची उपासना

भारताच्या सागरी क्षमतेला आकार देऊन ती राष्ट्राच्या विकासाचे मजबूत इंजिन बनवण्याचा सरकारचा निर्धार. ‘इंडिया मेरीटाइम वीक’च्या निमित्ताने सागरी क्षेत्रातील आव्हाने आणि संधींचा आढावा.
India Maritime Week

India Maritime Week

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कॅप्टन बी. के. त्यागी

भारताच्या सागरी क्षेत्रातील क्षमतेला आकार देऊन त्याला राष्ट्राच्या विकासाचे मजबूत इंजिन बनवण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. सद्यःस्थिती आणि हा संकल्प साकार करण्याच्या प्रयत्नांची माहिती देणारा लेख; मुंबईत २७ ऑक्टोबरपासून सुरू होत असलेल्या ‘इंडिया मॅरिटाइम वीक’च्या निमित्ताने.

Loading content, please wait...
economy
policy
Development
Trading
ocean

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com