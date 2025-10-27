सागरी सामर्थ्याची उपासना

कॅप्टन बी. के. त्यागीभारताच्या सागरी क्षेत्रातील क्षमतेला आकार देऊन त्याला राष्ट्राच्या विकासाचे मजबूत इंजिन बनवण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. सद्यःस्थिती आणि हा संकल्प साकार करण्याच्या प्रयत्नांची माहिती देणारा लेख; मुंबईत २७ ऑक्टोबरपासून सुरू होत असलेल्या ‘इंडिया मॅरिटाइम वीक’च्या निमित्ताने..नवोन्मेष, आत्मनिर्भरतेचा ‘स्टार्टअप’.आपल्या ११०९८.८१ किलोमीटरच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीसह आणि २.३ दशलक्ष चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण आर्थिक क्षेत्रासह भारत भौगोलिकदृष्ट्या पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणारा एक सागरी सेतू म्हणून विराजमान आहे. हा सेतू ऊर्जासंपन्न पश्चिम आशियाई राष्ट्रे, साधनसंपत्तीने समृद्ध आफ्रिका आणि पूर्व आणि आग्नेय आशियातील उत्पादन केंद्राला जोडणारा एक दुवा बनला आहे. जागतिक जलवाहतुकीपैकी सुमारे ३५ ते ५० टक्के व्यापार हा हिंद महासागरातून होत असल्याने जागतिक वाणिज्य क्षेत्राचा तो एक महत्त्वाचा मार्ग झाला आहे. यामुळे वाणिज्यिक लाभासह भूराजकीय प्रभावाची संधी देखील प्रदान केली जाते. भारताला दळणवळण आणि मालवहनाचे केंद्र म्हणून काम करण्याची संधी मिळते; तसेच जागतिक पुरवठा शृंखलेशी जोडण्यासाठी आणि हिंद प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षा आणि स्थैर्य अबाधित राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी सक्षम करते..ऐतिहासिक काळापासून भारताची भरभराट किंवा समृद्धी समुद्रमार्गाशी निगडित असली तरी जगातील चौथ्या सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा बहुमान लाभलेल्या आपल्या देशाची जहाजवाहतूक क्षमता अपेक्षेप्रमाणे वाढलेली नाही. भारताच्या एकूण व्यापारापैकी प्रमाणानुसार ९० टक्क्यांहून अधिक व्यापार आणि मूल्यानुसार ६५ टक्क्यांहून अधिक व्यापार सागरीमार्गाने होतो. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आपण सागरावर अवलंबून असून देखील जागतिक स्तरावर भारताच्या जहाजांच्या ताफ्याचे प्रमाण अत्यल्प असून ते जगातील एकूण जहाज क्षमतेपैकी केवळ सुमारे एक टक्का आहे. भारताची सुमारे ९४ टक्के परदेशी मालवाहतूक आणि ६५ ते ७० टक्के किनारपट्टीवरील मालवाहतूक परदेशी जहाजकंपन्यांच्या मार्फत होते. ज्यामुळे दरवर्षी परकी चलनाचा खर्च अंदाजे ७५ ते ८० अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका होतो. थोडक्यात सांगायचे तर भारताच्या सागरी मूल्याचा विनियोग त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत अपूर्ण असून परदेशी जहाजमालक, जहाजबांधणी करणारे आणि आंतरराष्ट्रीय जहाजचालकांना ते उत्पन्न मिळते..हे घटक लक्षात घेत भारताच्या सागरी क्षेत्रातील क्षमतेला आकार देऊन त्याला राष्ट्राच्या विकासाचे मजबूत इंजिन बनवण्याच्या आणि आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकारण्याचा उद्देशाने केंद्र सरकारच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने सर्व महत्त्वाकांक्षा आणि कृतींची सांगड घालून ‘मेरीटाइम इंडिया व्हिजन- २०३०’ आणि ‘मेरीटाइम अमृत काळ व्हिजन २०४७’च्या माध्यमातून देशातील बंदरे, जलवाहतूक आणि जलमार्गांशी निगडित उपक्रम राबवून भारताला जलवाहतूक क्षेत्रातील जागतिक दर्जाचे स्पर्धात्मक राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे..महत्त्वाची विधेयकेकेंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात जलवाहतूक उद्योगाच्या विकासाकरता जलवाहतूक विकास निधी, जहाजबांधणी वित्तीय सहाय्य योजना, जहाजभंग क्रेडिट नोट्स, मोठ्या जहाजांना पायाभूत सुविधा दर्जा, आंतरिक जलमार्गांवरील जहाजांना टनॅज कराच्या विस्ताराचा लाभ, मूलभूत सीमाशुल्क सवलत इत्यादी उपक्रमांची घोषणा करुन आपली वचनबद्धता पुन्हा अधोरेखित केली आहे. याशिवाय ऑगस्ट २०२५ मध्ये झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मर्चंट शिपिंग विधेयक, सागरी मालवाहतूक विधेयक, बिल्स ऑफ लॅडिंग बिल, कोस्टल शिपिंग बिल आणि भारतीय बंदरे विधेयक ही पाच विधेयके संमत करुन भारतात आधुनिक, कार्यक्षम आणि जागतिक स्तराशी सुसंगत सागरी धोरणाची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच भारताच्या जहाजबांधणी आणि सागरी क्षेत्राला पुनरुज्जीवन देण्यासाठी ६९,७२५ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी दिली आहे..जागतिक सागरी वाहतुकीचा नकाशा पुन्हा नव्याने रेखाटला जात असताना, पुरवठा साखळ्यांची पुनर्रचना होत असून, ऊर्जा वाहतुकीला नवीन मार्गाने वळवले जात आहे आणि हरित संक्रमण नियम म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना, हरित गृह वायू धोरण यांमुळे जहाज उद्योगाची आर्थिक गणिते नव्याने जुळवली जात आहेत, या ताज्या जागतिक घडामोडींच्या बरोबरीने लोकसंख्येचा लाभ, जागतिक सागरी व्यापारासाठी उपयुक्त भौगोलिक सामरिक स्थान आणि धोरणात्मक गतीमुळे भारताच्या सागरी उद्योगाला एक नवीन संधीचा काळ लाभत आहे. देशाला सागरी वाहतुकीचे खरे शक्तिस्थान करण्यासाठी आवश्यक परिवर्तनामुळे गेल्या कित्येक दशकांच्या निष्क्रिय खंडानंतर भारताच्या सागरी वाहतूक क्षेत्राला धोरणात्मक प्राधान्य आणि योजनांचे पाठबळ मिळत आहे..केंद्र सरकारने सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी एक मजबूत धोरणात्मक पाया रचला आहे. प्रगतीची नवी इमारत उभी करण्यासाठी भविष्य खुणावत आहे. भारताची सागरी वाहतूक शाश्वत आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक व्हावी यादृष्टीने उद्योगजगत, धोरणकर्ते आणि वित्तीय संस्था यांच्यात सशक्त भागीदारीला पोषक वातावरणनिर्मिती करणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. देशांतर्गत चैतन्यशील नौवहन परिसंस्था केवळ आपला व्यापार चालवत नाही, तर भारताच्या राष्ट्रीय क्षमतेचे दर्शन घडवते आणि महासागरांवरील भूराजकीय अधिपत्य अधोरेखित करते. देशाची राष्ट्रीय मालवाहतूक कंपनी असलेली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी तसेच केंद्र सरकारच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी वचनबद्ध आहे. या संकल्पाला योगदान देण्यासाठी ‘शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ने आगामी वर्षांमध्ये आपल्या टनॅजमध्ये वाढ करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. अलीकडेच शिपिंग कॉर्पोरेशनच्या ताफ्यात ‘सह्याद्री’ आणि ‘शिवालिक’ या मोठ्या वायुवाहक जहाजांचे आगमन झाले असून या जहाजांमुळे शिपिंग कॉर्पोरेशन आणि LPG वाहतूकक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, विशेषतः पर्शियन आखात ते भारत दरम्यानच्या ऊर्जा पुरवठ्याच्या दृष्टीने याचे विशेष महत्त्व आहे..Premium| India China trade challenge: स्वदेशीला चीनचे आव्हान \n\n.अविरत सेवाशिपिंग कॉर्पोरेशनचे व्यावसायिक धोरण भारतीय जहाज वाहतूकक्षमतेत वृद्धी करण्याच्या तसेच २०४७ पर्यंत जागतिक नौवहन क्षमतेत आघाडीच्या पाच देशांच्या क्रमवारीत स्थान मिळवण्याच्या केंद्र सरकारच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. युद्ध असो, भू-राजकीय संकट असो किंवा नैसर्गिक आपत्ती असो-शिपिंग कॉर्पोरेशन अविरत सेवा देत आहे.शिपिंग कॉर्पोरेशन जागतिक नौवहन बाजारपेठेत भारताचे नेतृत्त्व करत असून खासगी क्षेत्रातील पद्धतींवर प्रभाव टाकणारे परिचालनात्मक आणि सुरक्षिततेचे मापदंड स्थापन करत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम म्हणून ‘शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’, राष्ट्रीय धोरण उद्दिष्टांना बाजारपेठेतील वास्तवाशी जोडून मेरीटाइम इंडिया व्हिजन २०३०, मेरीटाइम अमृत काळ व्हिजन २०४७, मेक इन इंडिया, सागरी विकासनिधी अशा विविध उपक्रमांना पाठिंबा देऊन एक सेतुबंध निर्माण करत आहे. त्यांचे सातत्यपूर्ण आधुनिकीकरण आणि ताफ्याचा विस्तार हा केवळ वाणिज्यिक उद्दिष्टांपुरता मर्यादित नसून धोरणात्मक राष्ट्रीय हितावर परिणाम करत आहे. तात्पर्य, १९६१ मध्ये स्थापना झाल्यापासून सहा दशकांहून अधिक वारसा असलेली ‘शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ ही संस्था भारताच्या नौवहन सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणारी प्रमुख संस्था म्हणून कायम कार्यरत आहे आणि भारताला जागतिक सागरी महासत्ता बनवण्याच्या प्रवासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 