India New Zealand FTA: रोजगारनिर्मितीला चालना देणारा करार

Strategic Importance of India-New Zealand FTA: भारत–न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक आणि विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक संधी उघडतो. शेतकरी, महिला, तरुणांसाठी हा परिवर्तनकारी आहे.
पीयूष गोयल

भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार शेतीपासून कारखान्यांपर्यंत रोजगार आणि समृद्धी वृद्धिंगत करेल. याशिवाय गुंतवणुकीला चालना देणारा  आणि संपूर्ण देशभरातील  लहान व्यावसायिक, विद्यार्थी, महिला, शेतकरी आणि तरुणांसाठी परिवर्तनकारी संधी खुला करणारा हा करार आहे.

