जर्मनीत जाण्यापूर्वी अन् गेल्यानंतर...

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीमध्ये मास्टर्स अभ्यासक्रमाची संधी. प्रवेश प्रक्रिया, भाषा अटी, विद्यापीठ निवड, शुल्क आणि शिष्यवृत्ती याबाबत संपूर्ण माहिती. जर्मनीत शिक्षण घेण्यापूर्वी आवश्यक तयारी, दस्तऐवज, आणि भारतातच शिक्षणाचा लाभ घेण्याचे मार्ग यावर मार्गदर्शन.
नितीन गुप्ते

भारतातील विद्यार्थी आज उच्च शिक्षणासाठी अनेक देशांत जातात. पण प्रत्येक देशातील कायदे, नियम, अटी, प्रवेश प्रक्रिया या वेगवेगळ्या असतात. जर्मनीत जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तेथील विविध नियमांबाबत माहिती...

