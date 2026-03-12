जर्मनीत जाण्यापूर्वी अन् गेल्यानंतर...

नितीन गुप्तेभारतातील विद्यार्थी आज उच्च शिक्षणासाठी अनेक देशांत जातात. पण प्रत्येक देशातील कायदे, नियम, अटी, प्रवेश प्रक्रिया या वेगवेगळ्या असतात. जर्मनीत जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तेथील विविध नियमांबाबत माहिती....जर्मनीमध्ये ‘मास्टर्स’ अभ्यासक्रम सुरू करण्याची तयारी ‘अ’ या विद्यार्थ्याने भारतातच केली होती. मुंबई विद्यापीठात घेतलेल्या ‘बॅचलर्स ऑफ इंजिनिअरिंग पदवींनंतर त्याला गणित विषयात प्रावीण्य मिळवायचे होते. त्याने ऑनलाइन आणि ‘जर्मन ॲकेडेमिक एक्सचेंज सर्विस’कडून (DAAD) त्यासंबंधी माहिती मिळवली. तीन सरकारी विद्यापीठांमध्ये त्याला त्याच्या पूर्वशिक्षणाशी मिळतेजुळते आणि स्वतःला रस असलेल्या विषयांशी साधर्म्य असलेले अभ्यासक्रम सापडले. त्याने बर्लिनमधील तंत्रज्ञान विद्यापीठाची (TU Berlin) निवड केली..पुढील वर्षांपासून पारंपारिकसोबत कौशल्याधिष्ठित पदवी अभ्यासक्रम.मास्टर्स संपवून आता तो तिथेच डॉक्टरेट करीत आहे. ‘ब’ आणि ‘क’ या विद्यार्थ्यांनीदेखील ऑनलाइन आणि ओळखीच्या लोकांकडे जर्मनीतील मास्टर्सची चौकशी केली होती. ‘ब’ला पाच सरकारी उपयोजित विज्ञान विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळण्याची शक्यता होती. ‘बव्हेरिया’मधील एका छोट्या विद्यापीठाची तिने निवड केली. ‘क’ने ‘इंटरनेशनल टुरिझम’ या विषयासाठी एका खासगी उपयोजित विज्ञान विद्यापीठात प्रवेश घेतला. कारण हा अभ्यासक्रम फक्त तिथेच उपलब्ध होता. तिघांनीही जर्मनीला जाण्याआधी भारतातच जर्मन भाषेचे जुजबी ज्ञान मिळवले होते, तरीही त्यांनी इंग्रजी भाषेतील अभ्यासक्रम निवडले. या अभ्यासक्रम निवडीच्या आणि प्रवेश प्रक्रियेत त्यांनी कोणत्याही शैक्षणिक सल्लागारांची मदत घेतली नाही..बरेचसे खासगी शैक्षणिक सल्लागार काही शुल्क आकारून उचित अभ्यासक्रम आणि विद्यापीठांची निवड व अर्जप्रक्रिया यासाठी मदत करतात. जर्मनीत उपलब्ध असलेल्या विविध अभ्यासक्रमांची पडताळणी करणे आणि योग्य ते अर्ज वेळेवर भरणे हे काम जिकिरीचेच असते व यासाठी सल्लागारांची मदत नक्कीच होते. पण त्यांच्या मदतीची फारशी गरज पडत नाही. जर्मनीतील विद्यापीठांची इत्थंभूत माहिती त्यांच्या व ‘जर्मन ॲकेडेमिक एक्सचेंज सर्विस’च्या संकेतस्थळांवर जर्मन आणि इंग्लिश अशा दोन्ही भाषांमध्ये विनासायास आणि मोफत उपलब्ध असते. शिवाय, खासगी शैक्षणिक सल्लागार बहुधा विशिष्ट विद्यापीठांशी संलग्न असतात आणि ते तिथल्याच अभ्यासक्रमांची शिफारस करतात व विद्यार्थी पुरवल्याबद्दल त्या विद्यापीठांकडून कमिशनही मिळवतात. त्यामुळे रास्त अभ्यासक्रम आणि विद्यापीठ सुचवणे हा त्यांचा एकच उद्देश असण्याची शक्यता कमी असते. उचित विद्यापीठाची निवड स्वतःच करणे हा त्यावरील उत्तम पर्याय ठरतो..‘जर्मन अकॅडमिक एक्स्चेंज सर्विस’ ही शैक्षणिक देवाण-घेवाण करण्यासाठी स्थापलेली व जर्मनीतील सरकारी विद्यापीठांच्या आणि विद्यार्थी संघटनेच्या (Studentenwerk) अनुदानातून चालवली जाणारी ‘बिगर नफा’ संस्था गेली शंभर वर्षे कार्यरत आहे. पुण्यातही तिचे कार्यालय आहे (https://www.daad.org/en/). इथे ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष भेटीतून उपलब्ध शिष्यवृत्त्या, पाठ्यवृत्त्या, अभ्यासक्रम आणि विद्यापीठांची माहिती, प्रवेश प्रक्रिया आदीबद्दल विश्वसनीय व मोफत समुपदेशन मिळते. सल्लागारांची कितीही मदत घेतली तरी शेवटी आपल्या पूर्वशिक्षणाचे मूल्यमापन करून घेण्यासाठी स्वतःलाच थेट विद्यापीठांशी संपर्क साधावा लागतो. बहुतेक दस्तऐवज आणि माहिती इंग्लिशमध्येही उपलब्ध असली तरी जर्मन भाषेचे ज्ञान असणे इथेही फायदेशीरच ठरते..भारतीय विद्यापीठातील ‘बॅचलर्स’ पदवी तत्त्वतः जर्मनीत मास्टर्स अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी पुरेशी असते. मास्टर्स अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास साधारण दोन ते चार वर्षे लागतात. अभ्यासक्रमाच्या स्वरूपानुसार त्यातील काही भाग आधीच भारतात पूर्ण करणे आणि तो केला असल्यास त्याची पडताळणी करून मान्यता मिळवून घेणे इष्ट ठरते. त्यामुळे जर्मनीतील काही सेमिस्टर किंवा वर्षेही वाचवता येतात..जर्मनीतील बॅचलर्स अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळण्यासाठी बारावीनंतर कॉलेजची दोन-तीन सेमिस्टर पूर्ण करणे आवश्यक असते. अर्जदार विद्यार्थ्याने आधी भारतात तसे केले नसल्यास त्याला जर्मनीत एक वर्षाचा पूर्वतयारीचा शिक्षणक्रम (Studienkolleg) करावा लागतो. याचा अर्थ संपूर्ण अभ्यासक्रमासाठी लागणाऱ्या तीन ते चार वर्षांच्या कालावधीमध्ये अजून एका वर्षांची भर पडते. ‘आयबी’ शाळेतून पूर्ण केलेला उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रम मात्र यासाठी अपवाद आहे. शिक्षणानंतर जर्मनीतच नोकरी शोधायची असेल तर ‘बॅचलर्स’नंतर मास्टर्स पदवी मिळवणे इष्ट ठरते..जर्मनीत बहुसंख्य अभ्यासक्रम जर्मन भाषेतच चालवले जातात. काही मात्र इंग्लिशमध्येही उपलब्ध आहेत. जर्मन भाषेतील अभ्यासक्रमांसाठी साधारणतः जर्मन भाषेचे ‘सी१’ पातळीपर्यंचे ज्ञान ही पूर्वअट असते, परंतु भाषिक पातळीबद्दलच्या पूर्व अटी कित्येक विद्यापीठे स्वतःच ठरवतात व त्याचा एका परीक्षेने पडताळा करतात. जर्मन भाषेचे आवश्यक ज्ञान भारतातच मिळवणे रास्त ठरते, कारण त्याच वर्गांसाठी जर्मनीत कित्येक पटीने जास्त पैसे मोजावे लागतात. शिवाय, भारतात त्यासाठी उत्कृष्ट संधी उपलब्ध आहेत. इंग्लिश भाषेतील अभ्यासक्रमांसाठी साहजिकच जर्मन भाषेचे ज्ञान ही पूर्व अट उरत नाही, परंतु अभ्यासक्रम इंग्लिशमध्ये असला तरी दैनंदिन आयुष्यासाठी आणि पुढे नोकरीचा शोध घेण्यासाठी जर्मन भाषेचे ज्ञान उपयुक्तच होते..Circuit Bench Kolhapur : सर्किट बेंचमुळे होणार पायाभूत सुविधा, उद्योग-व्यापारात वाढ; सरकारी विद्यापीठांचा आणि उपयोजित विज्ञान विद्यापीठांचा दर्जा त्यांच्या भौगोलिक आणि क्रमवारीतील स्थानावर अवलंबीत नसतो. व्यावसायिक जगात या सर्व विद्यापीठांना समान मानले जाते. विद्यापीठाचे क्रमवारीतील स्थानाचे (ranking) बॅचलर्स आणि मास्टर्स अभ्यासक्रमांसाठी फारसे महत्त्व नसते. 'ranking'चा अर्थ फक्त असा की विशिष्ट विद्यापीठात विशिष्ट अभ्यास क्षेत्रातील डॉक्टरेट व पोस्ट डॉक्टरेट संशोधनावर जास्त भर दिला जातो. विद्यापीठ कुठे आहे?, म्हणजे मोठ्या की लहान शहरात?, हा विचार मात्र करावा लागतो. मोठ्या शहरात सांस्कृतिक अनुभवांची रेलचेल असते, तसेच तिथे शिकत असताना लहान-सहान कामे आणि शिक्षणक्रम संपल्यानंतर कायमस्वरूपी नोकरी मिळणे सुकर जाते; मात्र अशा शहरांमध्ये राहण्याच्या जागा फार महाग असतात. तसेच, विद्यार्थ्यांना विविधांगी सांस्कृतिक जीवनाची भुरळ पडून अभ्यासक्रम संपवण्यास विलंब लागू शकतो. छोट्या शहरांमध्ये राहण्यासाठी जागा तुलनेने स्वस्तात मिळू शकतात. जरी तिथे सांस्कृतिक कार्यक्रमांची त्यामानाने उपलब्धता नसली आणि विद्यार्थ्यांचे जगत छोटेसे असले तरी ते घनिष्ठ असते व मित्र लवकर मिळण्याची शक्यता जास्त असते. अभ्यासक्रमात स्वतःला बुडवून घेण्यासाठी असे वातावरण आदर्श ठरू शकते. शिक्षणानंतर मिळणाऱ्या नोकरीच्या संधी अशा छोट्या ठिकाणी कमी असतात. त्यामुळे शिक्षण संपवून नोकरीच्या शोधात बाहेरच जावे लागते, हेदेखिल खरेच. पण इथे जवळजवळ सर्वच विद्यार्थी जर्मन भाषिक देशांतील वेगवेगळ्या भागांतून येतात आणि शिक्षण संपवून घरी परततात किंवा दुसऱ्या एखाद्या शहरात नोकरी शोधतात. त्यांच्याशी परिचय आणि मैत्री करण्याची संधी मिळाल्यामुळे वेगवेगळ्या जर्मन शहरात नोकरी शोधणे सोपे होऊ शकते. 