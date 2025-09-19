तत्त्वनिष्ठ कारकिर्दीचा मानदंड

जयेश शिरसाटपोलिस दलात उच्च पदांवर असलेले अनेक जण न्यायाची, सत्याची कास धरण्यात, कायद्याची यथायोग्य अंमलबजावणी करण्यात, कायद्यासमोर सर्वांना समान लेखण्यात कमी पडतात, हे खेदाने नमूद करावे लागेल. सदानंद दाते यांच्यासारखे काही त्यास अपवाद आहेत. घटनेचा मान राखण्याची शपथ तंतोतंत पाळणाऱ्या मोजक्या अधिकाऱ्यांमध्ये दाते यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. ते पोलीस दलांच्या नभांगणातील तारा आहेत, ही प्रतिक्रिया आहे सुपरकॉप ज्युलिओ रिबेरो यांची..रत्नागिरीच्या चिपळूण येथे सहायक पोलीस अधीक्षक ते सध्या ‘नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी’ या देशाच्या सर्वोच्च तपास यंत्रणेच्या प्रमुखपदापर्यंत सुमारे ३५ वर्षांच्या पोलीस सेवेत '' सौम्य भाषा पण भूमिका ठाम '', या तत्त्वाआधारे सदानंद दाते यांनी कर्तव्य बजावले.सत्य, कायद्याची कास, सांघिक भावनेतून कर्तव्य बजावणाऱ्या दातेंमुळे पोलिस व्यवस्थेत प्रस्थापित अधिकाऱ्यांचे, राजकारण्यांचे हितसंबंध बिघडले, अहम् भाव दुखावला गेला. कारवाई रोखण्यासोबत कायद्याच्या चौकटीत न बसणाऱ्या कृती करण्यासाठी त्यांच्यावर वेळप्रसंगी दडपण आणले गेले. इथून तिथे बदल्या केल्या गेल्या. सर्वांसमोर पाणउतारा, बोचरी टिप्पणी झाली. त्रास, मनस्ताप व्हावा या हेतूने किरकोळ कामात गुंतवण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र दाते यांनी तत्त्वांशी कधीच तडजोड केली नाही. उलट प्रत्येक बदल, बाका प्रसंग आणि आव्हानाकडे त्यांनी नवी संधी म्हणून पाहिले आणि हसतमुखाने त्यास सामोरे गेले. दाते पुण्याचे. सर्वसामान्य कुटुंबात त्यांनी जन्म घेतला. .शिकता शिकता त्यांनी काम करून कुटुंबाला आधार देण्याचा प्रयत्न केला. प्रसंगी त्यांनी घरोघरी जाऊन वृत्तपत्र पोच केली. त्यांना वाचनाची प्रचंड आवड. त्यातही व्यवस्थापन, नेतृत्व आणि संघटनकौशल्य या विषयांत त्यांना अधिक रुची असे. विद्यार्थीदशेत असताना सरकार पूर्णपणे भ्रष्ट आहे, अशी त्यांची भावना होती. त्यामुळे सरकारी नोकरीऐवजी एमकॉम, आयसीडब्लूए(कॉस्टिंग) अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर खासगी नोकरी पत्करावी या विचाराने त्यांच्या मनात घर केले. मात्र खासगी क्षेत्रातही भ्रष्टाचार आहे, याचा अनुभव त्यांनी घेतला. अखेर सरकारी नोकरीत कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे, ती करत असताना बदली होऊ शकते; पण तत्त्वनिष्ठ कर्तव्यबजावणीस भरपूर वाव आहे, या गुरुमंत्राने ते प्रेरित झाले. युपीएससीत यश मिळवून ते १९९०मध्ये ‘आयपीएस’ झाले.१९९३ मध्ये चिपळूण येथे दातेंची सहायक पोलीस अधीक्षक म्हणून पहिली पोस्टिंग झाली. तेथील दारू, जुगार अड्ड्यांविरोधातील तक्रारींचे प्रमाण अधिक होते. त्याविरोधात धडक कारवाई सुरू करताच वरिष्ठांच्या हितसंबंधांना धक्का बसला. परिणामी रुजू झाल्यापासून अवघ्या सहा दिवसांत त्यांची वर्ध्याला बदली झाली..दाते संपूर्ण देशाच्या लक्षात राहिले ते २६/११ हल्ल्याच्या निमित्ताने. देश प्रथम या विचाराने स्वयंस्फूर्तीने मुंबईच्या कामा रुग्णालयात शिरून येथील डॉक्टर, परिचारिका, रुग्णांना ओलिस ठेवणाऱ्या दहशतवाद्यांशी निकराचा लढा दिला. दहशतवाद्यांकडील अत्याधुनिक शस्त्रसाठा, संसाधनांसमोर कार्बाईन, जुनाट ३०३ रायफल आणि सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरच्या आधारे दाते व त्यांच्या पाच ते सहा सहकाऱ्यांनी तासभर अतिरेक्यांवर प्रतिहल्ले चढवले.दातेंच्या हल्ल्यात अजमल कसब सोबतचा अतिरेकी अबू इस्माईल जखमी झाला. अतिरेक्यांच्या ग्रेनेडमुळे ते स्वतः.आणि त्यांचे सहकारी गंभीर जखमी झाले. त्यांच्या सहकाऱ्याचा मृत्यूही झाला. या भीषण हल्ल्यानंतर केंद्र, राज्य सरकारने दहशतवादविरोधी प्रखर लढ्यासाठी अनेक प्रभावी बदल केले. ‘एनएसजी’च्या धर्तीवरील ‘घातक कमांडो तुकडी’ अर्थात ‘फोर्स वन’ हा त्यातलाच एक उपक्रम. या तुकडीच्या उभारणीत दातेंचा सिंहाचा वाटा आहे. देशात प्रथमच महाराष्ट्र सरकार आकार देऊ पाहणाऱ्या ‘फोर्स वन’ या कमांडो तुकडीचे प्रमुख म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. या तुकडीसाठी तरुण पोलीस अधिकारी, अंमलदारांची निवड, देश-परदेशातील प्रशिक्षकांची जुळवाजुळव, प्रशिक्षणपद्धत इतकेच नव्हे तर अवघ्या एखाद दुसऱ्या सेकंदात पुढील कृतीचा स्वतः निर्णय घेता यावा, याकरिता या तुकडीतील प्रत्येकाच्या मानसिक क्षमता विकासापर्यंतचा विचार दाते यांनी केला. त्यांच्या प्रयत्नांनी २६/११ च्या हल्ल्यानंतर अवघ्या एका वर्षात ‘फोर्स वन’ची पहिली तुकडी उभी राहिली..या तुकडीचे वैशिष्ट्य असे की मानेसर येथे ‘एनएसजी’सोबत झालेल्या एकत्रित सरावात ‘फोर्स वन’चे कमांडो तोडीस तोड ठरले. त्यामुळे ‘एनएसजी’चे प्रशिक्षक प्रभावित झाले. ‘फोर्स वन’चा सराव पाहण्यासाठी ते खास मुंबईत आले. त्यांनी वेगळ्या पद्धतीने नेमबाजी, सामूहिक युद्ध हालचालींचे अनोखे प्रकार करवून घेतले. या अनपेक्षित परीक्षेतही ‘फोर्स वन’चे कमांडो अव्वल ठरले. ‘फोर्स वन’चे नेमबाजीचे तत्कालीन प्रशिक्षक श्रीकांत चव्हाण प्रत्यक्षात पोलिस शिपाई आहेत, हे समजताच ‘एनएसजी’ प्रशिक्षकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. या व्यक्तिरिक्तही दातेंनी आपली चुणूक, कर्तव्यकठोरता प्रत्येक टप्प्यावर दाखवून दिली. मुंबईत उपआयुक्त असताना परदेशी युवतीवर लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण घडले. आरोपी अटक झाला. पण बळीत तरुणी आपल्या देशात परतल्यावर पुन्हा भारतात येण्यास तयार नव्हती. त्यामुळे तिची न्यायालयातील साक्ष कशी नोंदवावी हा पेच निर्माण झाला. अखेर दाते यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्याय न्यायालयासमोर ठेवला. तो न्यायालयाने मान्य केला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात नोंद झालेली ती पहिली साक्ष ठरली.नक्षलविरोधी सशस्त्र लढा देणाऱ्या ‘सीआरपीएफ’ तुकडीसाठी १९९६मध्ये भंडारा जिल्ह्यातील मगरडोह गावात उपलब्ध संसाधनातून उभी केलेली दूर क्षेत्र इमारत, भंडाऱ्यातील व्यसनाधीन पोलिसांना नशामुक्त करण्यासाठी डॉ. अभय बंग, डॉ. राणी बंग यांच्या सहकार्याने सुरु केलेले शिबिर, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाल्यानंतर देशभरातून मुंबईत अंत्यदर्शनासाठी आलेल्या महत्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा आणि राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईत आलेल्या अलोट गर्दीचे नियोजन या आणि अशा अनेक घटना, प्रसंगांचे आव्हान दाते यांनी अचूक पार पाडले..निःस्पृह कारकीर्दआयपीएस असूनही दातेंनी अगदी पोलीस शिपायाने सुचविलेल्या कल्पनाही प्रत्यक्षात राबविल्या. यशाचे श्रेय स्वतःपुरते मर्यादित न ठेवता हक्कदार असलेल्या प्रत्येकाला त्यात सहभागी करून घेतले. दाते यांनी मुंबईचे सह आयुक्त(गुन्हे), सह आयुक्त(कायदा सुव्यवस्था), आर्थिक गुन्हे शाखा प्रमुख, राज्य दहशतवाद पथकाचे प्रमुख या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या पदांची जबाबदारी यशस्वी पार पाडली. २००३ मध्ये त्यांनी ‘मॉनिटरिंग ऑफ इकॉनॉमिक ऑफेन्स - अ मॅनेजमेंट कंट्रोल सिस्टिम्स पर्स्पेक्टिव’ या विषयात पीएचडी केली. ‘आर्थिक गुन्हे आणि संघटित गुन्हेगारी’ या विषयात पुढील अभ्यास त्यांनी फुलब्राईट कार्यक्रमांतर्गत ‘हम्फ्री फेलोशिप’ मिळवत अमेरिकेच्या मिनेसोटा विद्यापीठात पूर्ण केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.