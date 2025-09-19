संपादकीय

तत्त्वनिष्ठ कारकिर्दीचा मानदंड

‘सकाळ’चे संस्थापक-संपादक डॉ. नानासाहेब परुळेकर यांच्या जयंतीनिमित्त उद्या (ता.वीस सप्टेंबर) ‘नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी’ या देशाच्या सर्वोच्च तपासयंत्रणेचे प्रमुख सदानंद दाते यांचे व्याख्यान आयोजिण्यात आले आहे. त्यानिमित्ताने दाते यांच्या कार्यावर दृष्टिक्षेप.
"Integrity in Police Leadership: The Rare Legacy of Sadanand Date"

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जयेश शिरसाट

पोलिस दलात उच्च पदांवर असलेले अनेक जण न्यायाची, सत्याची कास धरण्यात, कायद्याची यथायोग्य अंमलबजावणी करण्यात, कायद्यासमोर सर्वांना समान लेखण्यात कमी पडतात, हे खेदाने नमूद करावे लागेल. सदानंद दाते यांच्यासारखे काही त्यास अपवाद आहेत. घटनेचा मान राखण्याची शपथ तंतोतंत पाळणाऱ्या मोजक्या अधिकाऱ्यांमध्ये दाते यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. ते पोलीस दलांच्या नभांगणातील तारा आहेत, ही प्रतिक्रिया आहे सुपरकॉप ज्युलिओ रिबेरो यांची.

police
Maharashtra Police
Justice
law
IPS
National

