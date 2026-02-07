संपादकीय

आधी बीज एकले..

इंटरनेटच्या जगात क्रांतीची पावलं पडली, त्याच्या दोन कहाण्या एकमेकांत गुंफलेल्या आहेत.
प्रवीण टोकेकर
इंटरनेटच्या जगात क्रांतीची पावलं पडली, त्याच्या दोन कहाण्या एकमेकांत गुंफलेल्या आहेत. एक आहे ती सामाजिक क्रांती- लोकसहभागाची. दुसरी मनोरंजनाचा प्रचंड खर्चिक, धंदेवाईक आणि तितक्याच सर्जनशील प्रवासाची.

