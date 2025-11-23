पडद्याला सौदर्य देणारी अभिनेत्री

संपादकीय

कामिनी कौशल यांच्या संघर्षमय जीवनप्रवासात बालपणीचे दुःख, बहिणीच्या मुलांची जबाबदारी आणि चित्रपटसृष्टीतील गाजलेली यशोगाथा दिसते. सत्तर वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीला अमूल्य योगदान देत अनेक अप्रतिम भूमिका अमर केल्या.
अनिल रा. तोरणे
प्रेमात पडलेल्या व्यक्तीचे प्रेम यशस्वी होईलच असे नाही. कधी कधी आयुष्य माणसाला अशा वळणावर आणून उभे करते की त्याला प्रेम आणि कर्तव्य यातून एकाची निवड करावी लागते. गतकाळातील एका नामवंत अभिनेत्रीच्या बाबतीत असेच काहीसे घडले होते. ही अभिनेत्री म्हणजेच दीर्घायुष्य व्यतीत करताना वयाच्या ९५ व्या वर्षापर्यंत कार्यरत राहून १४ नोव्हेंबरला काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या ज्येष्ठ अभिनेत्री कामिनी कौशल होत. कृष्णधवल काळापासून पडद्याला सौंदर्य देणारी व गतकाळ गाजविणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी त्या एक होत्या.

