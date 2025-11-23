पडद्याला सौदर्य देणारी अभिनेत्री

प्रेमात पडलेल्या व्यक्तीचे प्रेम यशस्वी होईलच असे नाही. कधी कधी आयुष्य माणसाला अशा वळणावर आणून उभे करते की त्याला प्रेम आणि कर्तव्य यातून एकाची निवड करावी लागते. गतकाळातील एका नामवंत अभिनेत्रीच्या बाबतीत असेच काहीसे घडले होते. ही अभिनेत्री म्हणजेच दीर्घायुष्य व्यतीत करताना वयाच्या ९५ व्या वर्षापर्यंत कार्यरत राहून १४ नोव्हेंबरला काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या ज्येष्ठ अभिनेत्री कामिनी कौशल होत. कृष्णधवल काळापासून पडद्याला सौंदर्य देणारी व गतकाळ गाजविणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी त्या एक होत्या..ला होर शहरातील प्राध्यापक शिव राम कश्यप यांच्या घरी २४ फेब्रुवारी, १९२७ या दिवशी उमा या कन्येचा जन्म झाला. उमा अवघी सात वर्षांची असताना तिचे पितृछत्र हरपले. उमा यांनी लाहोरच्या सरकारी महाविद्यालयातून इंग्रजी वाङ्मयात बी. ए. पदवी प्राप्त केली. शालेय आणि महाविद्यालयीन जीवनात उमा नाटकांत काम करत असत. .उमा यांचे थोरले बंधू आणि अभिनेते देव आनंद यांचे थोरले बंधू चेतन आनंद हे एकमेकांचे उत्तम स्नेही होते. चेतन आनंद ‘नीचा नगर’ या नव्या चित्रपटाची जुळवाजुळव करीत होते. त्यांनी उमा यांना एक भूमिका देऊ केली. पण होकार द्यावा की नाही असा संभ्रम निर्माण झाला. मात्र थोरल्या बंधूंनी समजाविल्यानंतर त्यांनी चित्रपटात काम करण्यास संमती दर्शविली. परंतु चेतन आनंद यांची पत्नी उमा आनंद याही चित्रपटात होत्या. त्यामुळे चेतन आनंद यांना उमा कश्यप यांचे काहीतरी वेगळे नाव हवे होते. उमा कश्यप यांनी त्यांच्या बहिणीच्या मुलींची नावे ‘क’ अक्षराने सुरू होत असल्याने माझे नावही ‘क’ अक्षराने सुरू होणारे असावे, असे सांगितले. शेवटी चेतन आनंद यांनी उमा कश्यपचे कामिनी कौशल असे नवे नामकरण केले..१९४८ मध्ये शहीद चित्रपटाचे चित्रीकरण होत होते. त्यात कामिनी कौशल आणि दिलीपकुमार यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. त्यावेळी त्यांच्या प्रेमप्रकरणाच्या बऱ्याच वावड्या उठल्या होत्या. त्यावरून तरी असे वाटत होते, की दोघेही लवकरच विवाहबद्ध होतील. पण या काळात कामिनी कौशल विवाहित होत्या. प्रत्यक्षात असे घडले होते, की कामिनी कौशल यांच्या विवाहित बहिणीचे एका मोटार अपघातात निधन झाले आणि त्यांना दोन मुली होत्या. .कुटुंबीयांच्या सांगण्यावरून कामिनी यांना दिवंगत भगिनीचे पती बी. एस. सूद यांच्याशी विवाह करणे भाग पडले. त्यांनी भगिनीच्या लहानग्या मुलींना आईचे भरपूर प्रेम दिले. त्यानंतर कामिनी कौशल यांना तीन पुत्र झाले. दरम्यान, दिलीप कुमार यांच्याबरोबरचे प्रेमप्रकरण कामिनी कौशल यांच्या बंधूंच्या कानावर गेले तेव्हा ते कमालीचे संतापले. कामिनी कौशल म्हणाल्या, की मी माझ्या पतीची फसवणूक करू शकत नव्हते. तसे केले असते तर माझ्या दिवंगत भगिनीच्या आत्म्याला काय वाटले असते ? माझे पती ही अत्यंत चांगली व्यक्ती आहे. प्रेमात कोणीही पडू शकते, असे त्यांचे मत होते..अभिनेत्री कामिनी कौशल यांना विवाहानंतरही नायिकेच्या भूमिका मिळतच राहिल्या. अशोक कुमार, देव आनंद, दिलीप कुमार, राज कपूर अशा एकापेक्षा एक वरचढ अभिनेत्यांसमवेत त्यांनी काम केले. चित्रपटांत घवघवीत यश आणि अमाप प्रसिद्धी मिळूनही त्यांचे पाय अखेरपर्यंत जमिनीवरच राहिले. त्या म्हणत असत, की माझे वडील आणि पती आपापल्या क्षेत्रांत प्रसिद्ध असूनही साधेपणाने राहणेच पसंत करीत. त्या दोघांना दिखाऊपणाचा तिटकारा होता. मी कधीही हा विचार केला नाही, की आपण फार मोठी अभिनेत्री आहोत आणि किरकोळ कामे करायची कशाला! मी साध्यातले साधे कपडे परिधान करून घरातून बाहेर पडत असे आणि स्वत:ची कामे स्वत:च करीत असे. कामिनी कौशल यांची चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी या दोन क्षेत्रांमधील कारकीर्द ७० वर्षांची प्रदीर्घ आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रींपैकी त्या एक समजल्या जात होत्या. `नीचा नगर`मधील (१९४६) त्यांच्या भूमिकेला कान्स चित्रपट महोत्सवात पारितोषिक मिळाले तर `बिराज बहू` (१९५४) या चित्रपटातील भूमिकेसाठी १९५६ मध्ये फिल्मफेअरचे सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचे पारितोषिक देण्यात आले. .कामिनी कौशल यांनी १९४६ ते १९६३ या सतरा वर्षांच्या कालावधीत चित्रपटांत नायिकेच्या भूमिका केल्या. `दो भाई`, `शहीद`, `नदिया के पार`, `जिद्दी`, `शबनम`, `पारस`, `नमूना`, `आरजू`, `झांझर`, `आबरू`, `बडे सरकार`, `जेलर`, `नाइट क्लब` आणि `गोदान` या चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका त्यांच्या कारकिर्दीतील उत्कृष्ट भूमिका म्हणून गणल्या गेल्या. १९६३ पासून त्या चरित्र भूमिकांकडे वळल्या. राजेश खन्ना यांच्याबरोबरचे `दो रास्ते`. `प्रेम नगर` व `महा चोर`, संजीव कुमार यांच्याबरोबर `अनहोनी` आणि मनोज कुमार यांच्याबरोबर `शहीद`, `उपकार`, `पूरब और पश्चिम`, `शोर`, `रोटी कपडा और मकान`, `संन्यासी`, `दस नंबरी` आणि `संतोष` आदी आठ चित्रपटांमधे चरित्र भूमिका केल्या. त्यांच्या या भूमिकाही वाखाणल्या गेल्या..अभिनयाच्या कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात त्यांनी दूरचित्रवाणीवरही काम केले. १९८४ मध्ये ब्रिटिश दूरचित्रवाणीवरील 'द ज्वेल इन द क्राउन' या लोकप्रिय मालिकेत त्यांनी `ऑन्ट शालिनी` ही व्यक्तिरेखा साकारली. `स्टार प्लस` दूरचित्रवाहिनीवरील `शन्नो की शादी` या मालिकेत त्यांनी काम केले. दूरदर्शनवरील वक्त की रफ्तार या श्री अधिकारी ब्रदर्सच्या मालिकेतही त्यांनी काम केले होते..भेदक नजर, डौलदार चाल.१९९० नंतर कामिनी कौशल चित्रपटात क्वचितच दिसल्या. `चेन्नई एक्स्प्रेस`मधील भूमिकेला `स्क्रीन` साप्ताहिकाचे पारितोषिक मिळाले तर `कबीर सिंह`मधील भूमिकेला `फिल्मफेअर` पारितोषिकासाठी नामांकन मिळाले होते. २०२२ मध्ये प्रदर्शित लाल सिंह चढ्ढा या चित्रपटात प्रेक्षकांना त्यांचे शेवटचे दर्शन घडले. एकदा कामिनी कौशल मुलाखतीत म्हणाल्या होत्या, की माझ्यासकट बी. सरोजा देवी, भानुमती रामकृष्ण, सावकार जानकी, माला सिन्हा. मौसमी चॅटर्जी, पद्मिनी आणि शर्मिला टागोर या हाताच्या बोटांवर मोजता येणाऱ्या अभिनेत्रींचे विवाह लवकर झाले. परंतु विवाहानंतरही चित्रपटसृष्टीत आम्हाला भरघोस यश मिळाले इतकेच नव्हे तर आमचे वैवाहिक जीवनही आनंदात गेले. नव्या पिढीला कामिनी कौशल यांचे नाव कदाचितच माहित असेल, परंतु कृष्णधवल पडद्याला साैंदर्य देण्याची किमया कामिनी कौशल यांच्या अभिनयाने केली होती, हे विसरता येणार नाही.. 