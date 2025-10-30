लोकशाही उत्सवाची तयारी

दरवर्षी २६ ते ३० जानेवारी दरम्यान पुण्यासह राज्यात ठिकठिकाणी साजऱ्या होणाऱ्या ‘लोकशाही उत्सवा’ची आढावा आणि नियोजन बैठक नऊ नोव्हेंबर रोजी पुण्यात होत आहे. त्यानिमित्ताने..पुण्यात ‘मासूम’ संस्थेने २००३च्या जानेवारीत पहिला ‘लोकशाही उत्सव’ साजरा केला. त्यानंतर पुढच्याच वर्षीपासून लोकशाहीवादी संस्था-संघटना-व्यक्ती यांनी एकत्र येऊन ‘लोकशाही उत्सव समिती’ स्थापन केली. सध्या याच समितीमार्फत उत्सव साजरा केला जातो. पुण्याबरोबरच अंबाजोगाई, नवी मुंबई, पुरंदर, अहमदनगर, सांगोला, केज, पालघर इ. ठिकाणी गेल्या काही वर्षांपासून ‘लोकशाही उत्सव’ साजरा होतो. गेल्या वर्षी लातूर, इचलकरंजी, शहादा आणि इतरही काही ठिकाणी उत्सव साजरा झाला..राज्यघटनेतील मूल्यांचे संरक्षण व संवर्धन करणे, असलेली लोकशाही जपत तिच्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी, ती अधिकाधिक परिपक्व होण्यासाठी आणि तिची पाळेमुळे खोलवर रुजवण्यासाठी प्रयत्न करणे, सर्वधर्मीय लोक एकत्र येऊन साजरी करतील अशा उत्सवांची प्रस्थापना करणे आणि लोकशाहीच्या सकारात्मक बाबींकडे लक्ष वेधत लोकशाहीसमोरील आव्हानांची चर्चा घडवणे, ही उत्सवाची उद्दिष्टे आहेत. .ती साध्य करण्यासाठी चित्रपट, लघुपट, नाटक, एकांकिका, एकपात्री प्रयोग, पथनाट्य, व्याख्याने, परिसंवाद, प्रदर्शने, कथा-कविता वाचन, मैफिल, नृत्य इ. माध्यमांचा वापर केला जातो. झेंडावंदन कष्टकरी वा समाजाने ‘प्रतिष्ठा’ नाकारलेल्या व्यक्तीच्या हस्ते केले जाते. उत्सवाची प्रक्रिया सामूहिक, पारदर्शक असावी आणि त्यामध्ये स्त्रिया, विभिन्नलिंगी, दलित, अल्पसंख्याक, आदिवासी, भटके इ. विविध स्तरांमधील व्यक्तींचा समावेश असावा. उत्सवासाठी येणाऱ्या खर्चाची जबाबदारीही सामूहिकरित्या घेतली जावी आणि जमा होणाऱ्या निधीचा काटेकोर हिशेब ठेवावा, असा आग्रह असतो. .पुण्यातील उत्सवाचा भाग म्हणून पर्यावरणस्नेही, निसर्गसंवादी जीवनशैलीचा पुरस्कार करणाऱ्या वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्रीचा ‘जीवनोत्सव’ही आयोजित केला जातो. सजग नागरिक, कार्यकर्ते आपापल्या गावात-वस्तीत-पाड्यावर, उपनगरात, महाविद्यालयात, लोकशाही उत्सव आयोजित करण्यासाठी पुढाकार घेऊ शकतात..100 Years Of RSS : मुरलेल्या स्वयंसेवकांची संस्था!.जिथे उत्सव साजरा होतो तिथे जोडून घेऊ शकतात. उत्सव साजरा करणाऱ्या-करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती-संस्था-संघटनांची बैठक दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये पुण्यात आयोजित केली जाते. या वर्षी ही बैठक नऊ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. बैठकीचा प्रवासखर्च सहभागींनी करणे अपेक्षित असून इतर खर्च पुण्यातील लोकशाही उत्सव समिती करेल. लोकशाहीच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी सहयोग देऊ इच्छिणाऱ्या सर्वांनी या बैठकीला उपस्थित राहावे व प्रक्रियेशी जोडून घ्यावे, असे आवाहन आहे.अधिक माहितीसाठी: ९८९००२५५६५ किंवा lokshahiutsav@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.