संपादकीय

खोकला हलक्यात घेणे नडले...

मध्यप्रदेशमध्ये कोल्ड्रिफ या औषधात डायइथिल ग्लायकॉल या केमिकलचे प्रमाण अधिक असल्याने व त्याच्यामुळे २३ बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर पालकांमध्ये घबराट पसरली.
डॉ. अमोल अन्नदाते
मध्यप्रदेशमध्ये कोल्ड्रिफ या औषधात डायइथिल ग्लायकॉल या केमिकलचे प्रमाण अधिक असल्याने व त्याच्यामुळे २३ बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर पालकांमध्ये घबराट पसरली. एरवी कितीही औषधे द्या, पण लवकरात लवकर सर्दी खोकला बरा करा असा आग्रह धरणारे पालक आता डॉक्टरांनी दिलेल्या खोकल्याच्या प्रत्येक औषधाकडे संशयाच्या नजरेने बघू लागले आहेत.

