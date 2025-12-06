Dr. Babasaheb Ambedkar : कामगारकल्याणाचा ध्यास घेणारे राष्ट्रनिर्माते

- अर्जुन राम मेघवालआधुनिक भारताचा पाया रचणारे, राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ७० व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांच्या कामगार कल्याणविषयक कार्याची माहिती.कायदेतज्ज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, तत्त्वज्ञ, समाजसुधारक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रनिर्माते म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताच्या राष्ट्रउभारणीत महत्त्वाचे योगदान दिले. त्यांनी केवळ राज्यघटनेचा मसुदाच तयार केला नाही, तर प्रत्येक नागरिकाला मान आणि संधी मिळवून देणारा एका समावेशक आणि सक्षम राष्ट्राचा आराखडाच निर्माण केला. या मूलभूत मूल्यांपासून प्रेरणा घेऊन, मोदी सरकारनेही कल्याण आणि सुशासन वृद्धिंगत करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत..पॅरिसमधील युनेस्कोच्या मुख्यालयात २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या ७५व्या वर्धापन दिनानिमित्त, डॉ. आंबेडकर यांच्या अर्धपुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. हा क्षण जगाने स्तिमित होऊन अनुभवला. हा पुतळा म्हणजे न्यायाचे जागतिक प्रतीक आहे.त्यांनी संपूर्ण आयुष्यात न्याय आणि हक्कांसाठीचा लढा पुढे नेला, तसेच कामगार हक्क आणि कल्याण यांचा जोरदार पुरस्कार केला. गोलमेज परिषदेत शोषित वर्गाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी योग्य वेतन, कामाच्या ठिकाणी उत्तम वातावरण, जुलमी जमीनदारांपासून शेतकऱ्यांची मुक्ती आणि दलितांना त्रास देणाऱ्या सामाजिक दुष्प्रवृत्तींचे उच्चाटन यांसाठी खंबीरपणे बाजू मांडली..कामगार आणि शोषितांचे दुःख बाबासाहेबांनी जवळून अनुभवले होते. मुंबईत, ते गिरणी कामगारांसोबत १० वर्षांहून अधिक काळ, ‘मुंबई विकास विभागा’च्या एका खोलीच्या वस्त्यांमध्ये राहिले. तिथे आधुनिक सुविधा नव्हत्या आणि प्रत्येक मजल्यावर स्वच्छतेच्या सर्व कामांसाठी फक्त एक सामायिक शौचालय आणि एकच नळ होता.या परिस्थितीमुळे त्यांना कामगारांच्या जीवनाची दुरवस्था कळली. त्यांनी जनतेला संघटित केले आणि १९३६ मध्ये भूमिहीन लोक, गरीब शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगारांसाठी एक व्यापक कार्यक्रम घेऊन स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी मुंबई विधानसभेच्या पुणे अधिवेशनादरम्यान त्यांनी कोकणातील खोती जमीनदारी पद्धत संपुष्टात आणण्यासाठी विधेयक सादर केले..१९३८ मध्ये, त्यांनी मुंबईतील ‘कौन्सिल हॉल’वर शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढला आणि ते शेतकरी, कामगार आणि भूमिहीन लोकांचे लोकप्रिय नेते बनले. शेतकरी कूळांची गुलामगिरी संपवण्यासाठी विधेयक मांडणारे ते पहिले भारतीय कायदेमंडळ सदस्य होते. तसेच, त्यांनी औद्योगिक वाद विधेयक,१९३७ ला जोरदार विरोध केला, कारण ते कामगारांच्या संपाच्या अधिकारावर बंधने आणत होते..महत्त्वाची विधेयके१९४३मध्ये डॉ. आंबेडकर यांनी आकाशवाणीवरून भाषण केले होते. कामगारांसाठी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांवर आधारित, सन्मानजनक जीवनमानाची सुनिश्चिती करावी, असे आवाहन त्यांनी त्या भाषणात केले. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळेच कामगारांना सामाजिक सुरक्षिततेच्या कक्षेत आणण्याला मदत झाली आहे. त्यांनी अनेक महत्वाच्या कामगार कायद्यांच्या माध्यमातूनही लक्षणीय योगदान दिले आहे..युद्धातील जखमा (भरपाई विमा) विधेयक, भारतीय बॉयलर (दुरुस्ती) विधेयक, १९४३ ही त्यापैकीच काही विधेयके. या कायद्यांच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक कामगारांच्या मृत्यूचे कारण ठरलेल्या असुरक्षित तपासण्यांच्या समस्येवर उपाययोजना केली होती. भारतीय खाणी आणि कामगार संघटना दुरुस्ती विधेयके, खाण कामगार प्रसूती लाभ दुरुस्ती, कोळसा खाणी सुरक्षा (स्टोईंग) दुरुस्ती, आणि कामगार भरपाई दुरुस्ती हे कायदेही त्यांचेच योगदान आहे.डॉ.आंबेडकर यांनी ९ डिसेंबर १९४३ रोजी, धनबाद इथल्या कोळसा खाणींनाही भेट दिली होती. महत्त्वाचे म्हणजे खाणींतील कामकाज आणि कामगारांच्या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी त्यांनी स्वतः ४०० फूट खाली जाऊन पाहणी केली होती. त्यांच्या या भेटीनंतरच जानेवारी १९४४ मध्ये ‘कोळसा खाण कामगार कल्याण’ अध्यादेश अस्तित्वात आला..या अध्यादेशाच्या माध्यमातून कामगारांच्या कल्याणासाठी निधीची स्थापना केली गेली. या निधीला बळकटी देण्यासाठी त्यांनी उत्खनन केलेल्या कोळशावरील कर दुप्पट केला. यामुळे खाण कामगारांसाठीच्या आरोग्य आणि सुरक्षा विषयक उपाययोजनांमध्येही सुधारणा घडून आल्या. ८ नोव्हेंबर १९४३ रोजी, त्यांनी भारतीय कामगार संघटना (दुरुस्ती) विधेयकदेखील सादर केले. याच विधेयकाअंतर्गत नियोक्त्यांना कामगार संघटनांना मान्यता देणे बंधनकारक केले गेले..समान काम, समान वेतन८ फेब्रुवारी १९४४ रोजी, विधानमंडळामध्ये महिलांना कोळसा खाणींमध्ये भूमिगत काम करण्यावर असलेली बंदी उठवण्याच्या मुद्यावर झालेल्या चर्चेत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विधान इथे उद्धृत करावेसे वाटते, ते म्हणाले होते की,'माझ्या मते, कोणत्याही उद्योग क्षेत्रात स्त्री- पुरुषांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता, ‘समान कामासाठी समान वेतना’च्या तत्त्वाची स्थापना होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.'.देशासाठी हा ऐतिहासिक क्षण होता. खाणप्रसूती लाभ (दुरुस्ती) विधेयक, १९४३ च्या माध्यमातून त्यांनी प्रसूतीविषयक लाभांना अधिक बळकटी दिली आणि कामगारांच्या गैरहजेरीच्या समस्येचेही निराकरण केले. १९४५ मध्ये, त्यांनी या कायद्यात आणखी सुधारणा केली.या सुधारणांअंतर्गत महिलांना प्रसूतीपूर्वी दहा आठवड्याच्या कालावधीत भूमिगत स्तरावरची कामे देण्याला मनाई करण्यात आली आणि महिलांना प्रसूतीनंतर चार आठवडे आणि त्याआधी दहा आठवडे अशी एकूण चौदा आठवड्यांची प्रसूतीरजा मिळेल याची सुनिश्चितीही करण्यात आली. २६ नोव्हेंबर १९४५ रोजी नवी दिल्ली इथे झालेल्या भारतीय कामगार परिषदेतील त्यांचे भाषण महत्त्वाचे होते. ते म्हणाले,.'कामगार नक्कीच म्हणू शकतात की, ब्रिटिशांना योग्य कामगारकायदा संहिता आणण्यासाठी १०० वर्षे लागली, याचा अर्थ आम्हाला भारतातही १०० वर्षे लागतील असा होत नाही. इतर देशांनी केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती करण्यासाठी इतिहासाचा अभ्यास करायचा नसतो. तर त्याउलट लोकांनी कोणत्या चुका केल्या आणि त्या कशा टाळता येतील, हे समजून घेण्यासाठी आपण इतिहासाचा अभ्यास करतो... तो एक इशारा असतो.'दुसऱ्या दिवशी याच परिषदेत त्यांनी कारखान्यांत आठवड्याचे कामाचे तास ४८ तासांपर्यंत कमी करण्यासाठी, वैधानिक औद्योगिक कँटीन सुरू करण्यासाठी आणि कामगार भरपाई कायदा, १९३४ मध्ये दुरुस्ती करण्यासंबंधीच्या कायद्यांचे प्रस्ताव मांडले होते..२१ फेब्रुवारी १९४६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कारखाने (दुरुस्ती) विधेयक मांडले होते. साप्ताहिक कामाचे तास ४८ तासांपर्यंत कमी करणे, ओव्हरटाइमसाठी दराची निश्चिती करणे, हा त्यामागचा हेतू. दखल घ्यावी अशी बाब म्हणजे, बाबासाहेबांनी अभ्रक खाण उद्योग क्षेत्रातील कामगारविषयक कल्याणकारी कामांकरता निधीची स्थापना करण्यासाठी ‘अभ्रक खाण कामगार कल्याण निधी’ विधेयकही मांडले होते.त्यानंतर तो १५ एप्रिल १९४६ रोजी हा कायदा मंजूर झाला होता. या कायद्यामुळे बालकांसाठी आणि महिला कामगारांसाठी सुविधा उपलब्ध झाल्या, तसेच कामाच्या परिस्थितीतही सुधारणा घडून आली. त्यांनी ११ एप्रिल १९४६ रोजी किमान वेतन विधेयक देखील मांडले होते. या विधेयकातून त्यांनी मालक आणि कामगारांचे समान प्रतिनिधित्व असलेल्या सल्लागार समित्या आणि मंडळांचा प्रस्ताव मांडला होता. हा कायदा नंतर नऊ फेब्रुवारी १९४८ रोजी लागू झाला होता..कम्युनिस्टांच्या चळवळीला विरोधडॉ. आंबेडकरांनी कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखालील कामगार चळवळीला विरोध केला होता. उत्पादनाच्या सर्व साधनांवर नियंत्रण ठेवण्याचा मार्क्सचा सर्वाधिकारवादी दृष्टिकोन त्यांनी नाकारला होता. खासगी मालमत्ता नष्ट केल्याने गरिबी आणि दु:ख संपेल, या मार्क्सच्या विचारांशीही त्यांनी असहमती व्यक्त केली होती.याच संदर्भाने त्यांनी ‘बुद्ध किंवा कार्ल मार्क्स’ या निबंधात लिहिले होते की, 'कम्युनिस्ट असा दावा करू शकतात का की, आपले मौल्यवान उद्दिष्ट साध्य करताना त्यांनी इतर मौल्यवान गोष्टींचा नाश केला नाही? त्यांनी खासगी मालमत्ता नष्ट केली आहे..जरी हे एक मौल्यवान उद्दिष्ट आहे असे मानले तरी, कम्युनिस्ट असा दावा करू शकतात का की, हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या प्रक्रियेत त्यांनी इतर मौल्यवान उद्दिष्टांचा नाश केला नाही? आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी किती लोकांना मारले आहे? मानवी जीवनाचे काहीच मोल नाही का? मालकाचा जीव न घेता ते मालमत्ता घेऊ शकले नसते का?”डॉ. आंबेडकरांनी कामगारांचा विषय ‘सामायिक सूची’मध्ये ठेवला होता. त्यांच्यामुळेच वेठबिगारी बेकायदा ठरवला गेला. त्यांच्या प्रेरणेतून विद्यमान केंद्र सरकारनेही वेतनविषयक संहिता, औद्योगिक संबंधविषयक संहिता, सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणविषयक संहिता; आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीविषयक संहिता, अशा चार व्यापक कामगारसंहिता लागू केल्या आहेत. कामगारांच्या हक्कांची जपणूक करत, उत्पादकता वाढवणे, रोजगारनिर्मिती करणे यासाठी या संहिता आणण्यात आल्या..केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’ सुरू केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून असंघटित कामगारांना वृद्धापकाळातील संरक्षणाचे कवच प्रदान केले गेले. प्रसूती दुरुस्ती कायदा, २०१७ च्या माध्यमातून प्रसूतिरजा १२ वरून २६ आठवड्यांपर्यंत वाढवली गेली आहे, तसेच पाळणाघरांची सोय उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले आहे. विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी त्यांचे आदर्श आपल्यासाठी मार्गदर्शक दीपस्तंभाप्रमाणे आजही प्रेरणा देत आहेत.(लेखक (लेखक केंद्रीय कायदा आणि न्याय (स्वतंत्र प्रभार) तसेच संसदीय कामकाज खात्याचे राज्यमंत्री आहेत.). 