माध्यम सहकाराच्या सशक्तीकरणाचे

मंगेश तिटकारेमहाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे २०२५ हे रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे. आज संस्थेस २५ वर्षे पूर्ण झाली. या पंचवीस वर्षांच्या काळात सहकार क्षेत्रात अनेक स्थित्यंतरे झाली. दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या संकल्पनेतून या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. ते स्वतः मंडळाचे पहिले अध्यक्ष होते व डॉ. सुधीरकुमार गोयल तत्कालीन सहकार आयुक्त हे पहिले व्यवस्थापकीय संचालक होते. संस्थेचा प्रमुख उद्देश राज्यातील साखर उद्योगाच्या सर्वांगीण विकास करणे, त्यासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ हे नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी म्हणून कंपनी कायदा अंतर्गत नोंदणी झाले. राज्याचे अर्थमंत्री, सहकारमंत्री, सहकार व साखर विभागाचे आयुक्त, पणन संचालक हे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून होते. काळानुरूप नवीन शिखरे गाठायचे असेल तर कामकाजात बदल करणे क्रमप्राप्त असते, याच उक्तीनुसार संस्थेच्या संरचनेत व कामकाजात बदल करण्यात आले. सध्या महामंडळाचे अध्यक्ष हे राज्याचे सहकार मंत्री असून, राज्याचे सहकार आयुक्त,साखर आयुक्त व पणन संचालक हे पदसिद्ध संचालक आहेत. .जागतिकीकरणानंतर सहकार क्षेत्रास बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी करावी लागणारी स्पर्धा, व्यावसायिक कौशल्यांचा अभाव, साधनसंपत्तीची मर्यादा यासारख्या गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रामधील सहकार क्षेत्रातील विविध सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण होणे आवश्यक होते. काळानुरूप त्यांना सुधारित तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे, उद्योगवृद्धीसाठी मार्गदर्शन करणे, आर्थिक वृद्धीसाठी एका समन्वय एजन्सीची गरज होती. यासाठी त्यावेळी राज्य शासनाने स्वतंत्र महामंडळाची स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.महामंडळास भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी म्हणून परवानगी आहे.महामंडळाचे उद्देश१) प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी कामकाज २) नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी म्हणून कार्य. दीर्घ, मध्यम व अल्प मुदत कर्ज इत्यादी स्वरूपात कर्ज उपलब्धता ३) राज्य शासन व इतर बाह्य अर्थसहाय्यीत स्रोत जसे एशियन विकास बँक, जागतिक बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून निधी उभारणी. ४) विपणन सेवा आणि विपणन क्षेत्राशी इतर योजनांचे अभिसरण. ५) तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय माहितीची उपलब्धता. ६) व्यवसाय वृद्धीसाठी प्रशिक्षण, सेमिनार व कार्यशाळेचे आयोजन. ७) शेतकरी उत्पादक कंपनी ना उत्पादन, उत्पादित माल आणि विपणनासाठी नवीन संधी शोधणे, कार्यक्षम करणे. ८) सहकारी क्षेत्रातील कृषी प्रक्रिया व इतर उद्योगांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी दीर्घ, मध्यम आणि अल्पमुदतीचा कर्ज पुरवठा. ९) ‘एनसीडीसी''च्या धर्तीवर सहकारी क्षेत्रातील प्रकल्पात शासनाचे भागभांडवल गुंतवणुकीसाठी आर्थिक साहाय्य. १०) सहकारी प्रकल्प सक्षमपणे चालावेत यासाठी तांत्रिक व व्यवस्थापकीय सल्ला प्रकल्प अहवाल स्वरूपात मदत. ११) चालू प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरण आणि विस्तारासाठी लागणारा निधी उपलब्धता. १२) सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पाकडून तयार होणाऱ्या मालाच्या विक्रीसाठी मदत आणि मार्गदर्शन. १३) सहकारी संस्थांच्या नवीन प्रकल्पाच्या संधीचा शोध घेण्यासाठी प्रकल्प निर्मिती, प्रकल्प अंमलबजावणीत सहभाग व मार्गदर्शन..खताचे विक्रीव्यवस्थापन१) ग्रामीण भागातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना कृषी खत व अन्य बाबींचा योग्य दराने व वेळेवर पुरवठा. याशिवाय जमिनीचा पोत सुधारणे, खतांच्या खर्चात बचत, खतांची कार्यक्षमता वाढवणे. ड्रोनव्दारे विद्राव्य खतांचे फवारणीबाबत (नॅनो युरिया व नॅनो डीएपी) प्रचार व प्रसिध्दी. २) शेतकऱ्यांना माती परीक्षणानुसार, खतांच्या वापराबाबत मार्गदर्शन खते, कीटकनाशक, बियाणे यांच्या विक्रीचा ‘वितरक परवाना’ काढण्यासाठी मार्गदर्शन व साहाय्य..रोजगारनिर्मितीसाठी प्रशिक्षण१) वैयक्तिक, समूह आधारित संस्थांच्या विकासासाठी दर्जेदार प्रशिक्षणाची संरचना. २) शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे मूल्यवर्धन व उत्पन्नाचे स्रोत दुप्पट वाढवणे. ग्रामीण भागात उद्यमशीलता व कौशल्य विकासाच्या संधी निर्माण करणे. ३) सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, बचत गट यांचे बळकटीकरण व रोजगार निर्मिती. ४) सहकारी प्रक्रिया उद्योगांसाठी योजना, वित्त पुरवठा व निर्यात वृद्धीबाबत मार्गदर्शन. ५) कृषी निर्यातीबाबत ५ दिवसीय निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रमाची नव्याने सुरवातया विभागामार्फत सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, महिला बचत गट, प्रक्रिया उद्योग, उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित शेती अशा अनेक विषयाशी निगडित २५० पेक्षा जास्त प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. मागील पाच वर्षांत सुमारे १५हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यासाठी महामंडळासोबत विविध १३५ सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांचे चांगले सहकार्य मिळाले आहे.संस्थेला कृषी विभाग व आत्मा मार्फत विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणारी राज्यस्तरीय अधिकृत प्रशिक्षण संस्था म्हणून मान्यता मिळालेली आहे..महामंडळाची भविष्यातील वाटचाल‘सहकार से समृद्धी’ तसेच राष्ट्रीय सहकार धोरण - २०२५ यास अनुसरून प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय योजने, योजना कार्यान्वित करणे, राज्यातील सहकारी संस्थांना सक्षम करण्यासाठी नाबार्ड / राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांच्या माध्यमातून विविध पायाभूत सुविधा व खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळ प्रयत्नशील आहे. विविध उत्पन्नाच्या स्त्रोतांचा परिचय करून देणे. केंद्र सरकारला अपेक्षित असलेल्या बहुउद्देशीय कृषी सहकारी पतसंस्थेची निर्मिती करण्यास मदत करणे. केंद्र शासनाने सुरवातीचे विविध व्यवसाय करण्यासाठी विपणन, ब्रॅण्डिंग, बॅकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस प्लॅटफॉर्म चा परिचय, फॉरवर्ड लिंकेजेस ची जोड देणे माहिती देणे. केंद्रशासनाच्या बहुउद्देशीय सहकारी NCEL व NCOL या संस्थांची नोडल एजन्सी या नात्याने राज्यातील सेंद्रिय कृषी शेतमाल उत्पादन प्रक्रिया जोडणी, विपणन यास शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रवृत्त करणे. भविष्यामध्ये कृषी,सहकार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आधुनिक तंत्रज्ञान च्या माध्यमातून सविस्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी आयोजित करण्याचे कामकाज सुरू आहे.(लेखक महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.) Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.