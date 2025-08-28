संपादकीय

माध्यम सहकाराच्या सशक्तीकरणाचे

राज्यातील सहकारी संस्थांच्या बळकटीसाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ काम करत आहे. रौप्यमहोत्सव पूर्ण करणाऱ्या या संस्थेने राज्यातला सहकार विभाग सक्षम आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम करण्याचा वसा घेतला आहे. या संस्थेविषयीची माहिती.
Maharashtra Cooperative
Maharashtra CooperativeSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मंगेश तिटकारे

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे २०२५ हे रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे. आज संस्थेस २५ वर्षे पूर्ण झाली. या पंचवीस वर्षांच्या काळात सहकार क्षेत्रात अनेक स्थित्यंतरे झाली. दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या संकल्पनेतून या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. ते स्वतः मंडळाचे पहिले अध्यक्ष होते व डॉ. सुधीरकुमार गोयल तत्कालीन सहकार आयुक्त हे पहिले व्यवस्थापकीय संचालक होते. संस्थेचा प्रमुख उद्देश राज्यातील साखर उद्योगाच्या सर्वांगीण विकास करणे, त्यासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ हे नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी म्हणून कंपनी कायदा अंतर्गत नोंदणी झाले. राज्याचे अर्थमंत्री, सहकारमंत्री, सहकार व साखर विभागाचे आयुक्त, पणन संचालक हे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून होते. काळानुरूप नवीन शिखरे गाठायचे असेल तर कामकाजात बदल करणे क्रमप्राप्त असते, याच उक्तीनुसार संस्थेच्या संरचनेत व कामकाजात बदल करण्यात आले. सध्या महामंडळाचे अध्यक्ष हे राज्याचे सहकार मंत्री असून, राज्याचे सहकार आयुक्त,साखर आयुक्त व पणन संचालक हे पदसिद्ध संचालक आहेत.

Loading content, please wait...
Finance
Development
corporator news
Infrastructure
agricultural news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com