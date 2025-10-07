कौशल्याधिष्ठित शिक्षणातून रोजगार

प्रा. अपूर्वा पालकरआजच्या तरुणांना रोजगार संधीसाठी त्यांच्यात रोजगारक्षमता असणे महत्त्वाचे झालेले आहे आणि रोजगार मिळवणे हा एक ज्वलंत विषय आहे. सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत अनेक विद्यार्थी शैक्षणिक पात्रता मिळवतात, परंतु ती थेट रोजगारक्षमतेत रूपांतरित होत नाही. उद्योग, सेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बदलत्या गरजा लक्षात घेता, रोजगाराभिमुख अशा उद्योगस्नेही शिक्षणाची आवश्यकता आज अधिक तीव्रतेने जाणवते..या पार्श्वभूमीवर, आपल्या राज्याने अल्पकालीन अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून तरुणांना आणि महिलांना जलद रोजगारक्षमता वृध्दीसाठी प्रशिक्षण देण्याचा दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ९ ऑक्टोबरपासून नवीन अल्पकालीन अभ्यासक्रम सुरू केले जात आहेत. या अभ्यासक्रमांचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे..कुशल संसाधनांची गरजराज्यातील तरुण आणि महिलांना अल्पकालीन अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून अल्प कालावधीत उद्योगसिद्ध कौशल्ये आत्मसात करणे शक्य होऊन रोजगाराच्या आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी प्राप्त होतील. महाराष्ट्र हे प्रगतिशील राज्य असून, देशातील सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणारे आणि तांत्रिकदृष्ट्या सर्वाधिक विकसित राज्य म्हणून ओळखले जाते. उद्योग, सेवा, आणि उत्पादन क्षेत्रांमध्ये अनेक भारतीय व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी राज्यात आपली केंद्रे स्थापन केलेली आहेत. या सर्व प्रगतीच्या प्रक्रियेसाठी आपल्याला तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, पायाभूत सुविधा, व्यवसाय सुलभता आणि उद्योगस्नेही वातावरणासोबत रोजगार क्षमता असलेल्या कुशल तरुण आणि महिलांची आवश्यकता आहे..तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आपण अव्वल आहोत. या तंत्रज्ञानाबरोबरच योग्य प्रकारचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आवश्यक आहे असे निदर्शनास आलेले आहे. स्थानिक औद्योगिक गरजा पूर्ण करणारे कुशल मानवी संसाधने विकसित करणे ही राज्याची एक महत्त्वाची गरज आहे . महाराष्ट्राला देशासाठी जागतिक उत्पादन केंद्र आणि ज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून देखील हे महत्त्वाचे आहे. उदयोन्मुख आणि आकांक्षी क्षेत्रांना पाठिंबा देण्यासाठी अॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, एरोस्पेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स, सौर ऊर्जा, ड्रोन तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ग्रीन हायड्रोजन यांसारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्याचा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राज्यात सुरू करण्यात आला आहे. या कौशल्यांचा विकास केल्यास महाराष्ट्र देशातीलच नव्हे तर जागतिक बाजारपेठेतही महत्त्वपूर्ण स्थान मिळवू शकेल..हा उपक्रम केवळ तरुणांसाठी नाही तर महिला आणि ग्रामीण लोकसंख्येवर लक्ष केंद्रित करतो. अनेक महिला वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक कारणांमुळे रोजगारातून दूर गेल्या आहेत, तसेच काही तांत्रिक पात्रता प्राप्त असूनही तरुणांना अपेक्षित नोकरीच्या संधी मिळत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुनःकौशल्य आणि नवकौशल्य उपक्रम राबवून अशा महिला आणि तरुणांना पुन्हा रोजगारक्षम बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे..राज्यातील ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालये या कौशल्य प्रशिक्षणासाठी राज्यातील तरुण आणि महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण सुविधा देईल. या संस्थांमधील सध्याच्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून विद्यमान प्रयोगशाळा, उपकरणे, आणि प्रशिक्षक यांच्या साहाय्याने अत्याधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण आणि उदयोन्मुख कौशल्य क्षेत्रांसाठी नवीन पायाभूत सुविधांचा अंतर्भाव करून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अद्ययावत करण्यात येतील आणि हे अल्पकालीन कौशल्य अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी सर्वोत्तम प्राध्यापक आणि प्रशिक्षक यांच्या सेवा प्रदान करतील. या विषयातील कौशल्ये तसेच रोजगारक्षमता कौशल्ये प्रदान करण्यासाठी अभ्यासक्रम विकसित केले गेले आहेत. हा एक नावीन्यपूर्ण उपक्रम आहे ज्यामध्ये समाजातील कोणीही या कार्यक्रमासाठी नोंदणी करू शकेल तर त्याचे प्रशिक्षण राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये घेऊ शकेल..Talegaon Traffic : दररोजची वाहतूक कोंडी; प्रशासन ‘दुतोंडी’, तळेगाव फाटा येथे ३६ महिन्यांपासून वाहतूक सिग्नलची प्रतीक्षा.राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील युवकांना स्थानिक पातळीवरच उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण मिळावे आणि त्यांना स्थानिक तसेच प्रादेशिक उद्योगांत रोजगार मिळावा, हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. हा उपक्रम कौशल्य विकास मंत्र्यांनी हाती घेतला आहे जो मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या राज्य आणि राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. या माध्यमातून राज्यातील सुमारे ७५ हजार युवक व महिला विविध केंद्रांवर प्रशिक्षण घेऊन उद्योगसिद्ध होणार आहेत..या प्रशिक्षण उपक्रमामुळे केवळ प्रशिक्षित युवकांची पुढील पिढी घडणार असून त्यामुळे राज्यातील औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान सक्षमीकरणालाही मोठी चालना मिळेल. अशा तंत्रस्नेही, रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे ग्रामीण व शहरी भागातील विकासाला नवसंजीवनी मिळेल. तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेले कौशल्याधिष्ठित मानव संसाधन राज्यभर तयार होईल, ज्यामुळे देशात आणि जगात महाराष्ट्र एक कौशल्यसंपन्न राज्य’ म्हणून एक नवीन मानदंड निर्माण होऊन त्याचे रूपांतर रोजगार क्षमतेच्या वाढीत आणि स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रात वाढीत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.