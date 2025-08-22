महावितरणकडून हरित रोजगाराची संधी

प्रसाद रेशमेमहाराष्ट्र सौरऊर्जेमध्ये अग्रेसर राज्य असून, राज्यात सध्या व्यापक स्वरूपात सौरक्रांती घडत आहे. घरगुती ग्राहकांना दैनंदिन वापरासाठी, शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी, उद्योजकांना कारखान्यांसाठी आणि वाहनचालकांना गाडी चार्ज करण्यासाठी असा सर्व प्रकारे सौरऊर्जेच्या वापरावर भर देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना कृषिपंपांसाठी दिवसा आणि रात्री असा दोन पाळ्यात वीजपुरवठा होतो. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, केवळ दिवसा आणि भरवशाचा वीजपुरवठा करावा. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू केली. या योजनेचा आता दुसरा टप्पा अमलात येत आहे. या योजनेत एकूण सोळा हजार मेगावॉट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यात येत आहेत. हा जगातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आहेत..केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या एकत्रित नव्वद टक्के अनुदानातून शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये सौर कृषी पंप बसविण्याची मोहीम राज्यात गतीने चालू आहे. या बाबतीत राज्याने देशात पहिला क्रमांक मिळविला आहे. विविध योजनांमध्ये आतापर्यंत राज्यात पाच लाखापेक्षा अधिक सौर कृषी पंप बसविण्यात आले आहेत. इतर सर्व राज्यांची एकूण बेरीज तेवढी होत नाही. या व्यतिरिक्त उपसा सिंचन योजना आणि पाणी पुरवठा योजना सौरऊर्जेवर चालविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.पुण्यात तर महावितरणने प्रायोगिक तत्त्वावर सौरऊर्जेवर वाहनांचे चार्जिंग स्टेशन चालविण्याचा प्रकल्प यशस्वीपणे उभारला आहे..या परिस्थितीत सौरऊर्जा निर्मिती संच बसविणे व त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे हा फार मोठा व्यवसाय उदयाला येत आहे व त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ लागणार आहे. हरित ऊर्जेसाठीच्या या कामाला हरित रोजगार (ग्रीन जॉब्ज) म्हणतात. यामध्ये महिलांना संधी मिळाली पाहिजे यासाठी महावितरण या राज्याच्या वीज वितरण कंपनीने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या (एडीबी) मदतीने आपल्या नाशिकच्या प्रशिक्षण केंद्रात राज्यातील बहुतांश ग्रामीण भागातून आलेल्या ५७ तरूण मुलींना सौरऊर्जा विषयक प्रशिक्षण दिले. त्यातून या मुलींना सौरऊर्जा प्रकल्पात नोकऱ्या मिळतील किंवा आपल्याच गावाच्या परिसरात सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविणे आणि त्यांची देखभाल करणे यासारखा स्वयंरोजगार सुरू करता येईल.ग्रामीण भागातून आलेल्या तरूण मुलींना सौरऊर्जा व्यवसायाचे प्रशिक्षण ही तर केवळ सुरुवात आहे. अशा प्रकारे पाच हजार युवक युवतींना प्रशिक्षण देऊन त्यांना सौरऊर्जा क्षेत्रातील रोजगार संधीचा लाभ मिळवून देण्याची महावितरणची योजना आहे. या प्रशिक्षणार्थींपैकी पन्नास टक्के महिला असतील. महावितरणने सौरऊर्जेबाबत निरंतर प्रशिक्षण देण्याची महाराष्ट्र सौर कौशल्य योजना (महास्काय) सुरू केली आहे व त्याचा भाग म्हणून नुकतीच एक तुकडी प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडली..आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायसौर ऊर्जा निर्मिती क्षेत्र हे सध्याचे अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे आणि आगामी काळात या क्षेत्राचे महत्त्व वाढतच जाणार आहे. एकट्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात ६५ हजार कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक होत आहे. यावरून या क्षेत्राचा आर्थिक विस्तार ध्यानात येईल. या क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ मिळावे आणि प्रतिकूल परिस्थितीतून पुढे आलेल्या महिलांना संधी मिळावी या दुहेरी हेतूने हे प्रशिक्षण देण्यात आले. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या वतीने मिटकॉन या प्रसिद्ध संस्थेने प्रशिक्षणात योगदान दिले. हे प्रशिक्षण एकूण सहा दिवसांचे होते व यामध्ये एकूण ५७ तरूण मुलींनी सहभाग घेतला होता. प्रशिक्षणार्थी मुख्यतः ग्रामीण भागातून आलेल्या होत्या. काही थोड्या शहरी भागातील होत्या. सर्वाधिक मुली शेतकरी कुटुंबातील होत्या आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील होत्या. त्यांचे शिक्षण दहावी अथवा त्यानंतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच आयटीआयमध्ये शिक्षण असे होते. प्रशिक्षणार्थी तरुणींची सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमी पाहिली तर हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात महिलांचे सक्षमीकरण करून सामाजिक न्यायाला हातभार लावण्याचा हेतू सफल झाल्याचे दिसले..सौरऊर्जा क्षेत्रात रोजगारांच्या संधी मिळण्यासाठी प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम आखला होता. प्रशिक्षणार्थींना अत्यंत सोप्या भाषेत सौरऊर्जा आणि विद्युत संकल्पनांची मूलतत्त्वे, सौर पीव्ही प्रणाली आणि त्याच्या घटकांची मूलतत्त्वे, सौर पीव्ही प्रणालींसाठी साधने आणि हाताळणी याचे मार्गदर्शन करण्यात आले. सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कसे बसवायचे, त्यांची चाचणी घेऊन ते कसे सुरू करायचे, त्यांची नियमित देखभाल कशी करायची याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्याचसोबत विद्युत सुरक्षिततेबाबतही त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. विद्यार्थीनींना सौरऊर्जेविषयी सैद्धांतिक शिक्षण देतानाच त्यांना प्रॅक्टिकलचेही प्रशिक्षण देण्यात आले. थिअरी २७ तास तर प्रॅक्टिकल २१ तास अशी संतुलित विभागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी महावितणतर्फे एक विशेष सोलर प्रयोगशाळाही तयार करण्यात आली होती. प्रशिक्षणानंतर या तरूण मुलींनी त्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. प्रशिक्षणामुळे रोजगाराच्या नव्या संधीची ओळख तर झालीच पण त्या क्षेत्रात यशस्वीपणे काम करण्याचा आत्मविश्वास आल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशिक्षण वर्गात शिकविल्याप्रमाणे नियमांचे अचूक पालन केले तर सुरक्षितपणे आणि खात्रीने आपण सौर निर्मिती पॅनेल्स बसवू शकतो आणि त्यांची दुरुस्तीही करू शकतो, असे त्या म्हणाल्या..महाराष्ट्रात सौर क्रांती करण्यात महावितरणचा फार मोलाचा वाटा आहे. आता महावितरणने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या सहकार्याने राज्यात हरित रोजगारांसाठीही महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महावितरणच्या नाशिक येथील प्रशिक्षण केंद्रातून ५७ तरूण मुलींची तुकडी प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडली आहे. त्यांनी युवक आणि युवतींसाठी हरित रोजगारांची नवी वाट तयार केली आहे. सौर क्रांतीचा लाभ खेडोपाडी आणि प्रतिकूल परिस्थितीतील घटकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी ही महत्त्वाची घडामोड आहे.(लेखक महावितरणचे कार्यकारी संचालक आहेत.) 