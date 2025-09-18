मधमाशीपालनास कृषी दर्जा मिळावा

रवींद्र माधव साठेदुग्धव्यवसाय, वराहपालन, शेळीपालन व कुक्कुट-पालन सारख्या पशुधन व्यवसायांना कृषी दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. हा ऐतिहासिक निर्णय असून पशुधनास कृषी दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पशुपालनाचे महत्त्व अधोरेखित झाले. त्याचे लाभ असे.१)पशुधनासाठी उभारण्यात आलेल्या शेडस्, मत्स्यतळी इ. कृषी वीजदराच्या अनुदानासाठी पात्र समजले जातील. २) स्थानिककर व प्रवेशकर हे व्यावसायिक दराऐवजी कृषी दरानुसार आकारले जातील. ३) पशुपालनाचा व्यवसाय करणाऱ्यांना कृषी कर्जसुविधा सुलभपणे उपलब्ध होतील.राज्य सरकारच्या अंदाजानुसार या धोरणामुळे प्रतिवर्षी सुमारे ७०८० कोटींची अतिरिक्त्त उत्पन्नवाढ होईल. दूध, मांस, चामडे, अंडी, लोकर आणि याच्याशी संबंधित प्रक्रिया उद्योग मूल्य-साखळीस मोठी चालना मिळेल आणि ७५ लाख पशुपालक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. परंतु आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे मधमाशी. मधमाशी हा कीटक, पर्यावरण, कृषी आणि मानव याकरिता अत्यंत उपयुक्त आहे. शेतीसाठी माती, पाणी, सूर्यप्रकाश, खते महत्त्वाची आहेत. त्याचप्रमाणे मधमाश्यांमुळे होणारी पर-परागीभवनाची प्रक्रिया देखील महत्त्वाची आहे. .मुंग्या, मधमाश्या व अन्य कीटक, गांडूळ, साप, वाटवाघूळ, पक्षी हे सर्वजण शेतकऱ्याचे मित्र आहेत; परंतु यांत सर्वात मोठी मदत मधमाशी करत असते. सर्वसाधारणपणे आपण ८५ टक्के अन्न, फळे, भाज्या हे मधमाश्यांच्या परागीकरणामुळे खातो. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. येथे शेती केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन नसून जीवनाचा पाया आहे. शतकानुशतकांपासून शेतकरी धान्य, डाळी, फळभाज्या, फळे, तेलबिया यांची शेती करत आले आहेत. मात्र आजच्या बदलत्या काळात केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून राहून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न स्थिर ठेवणे कठीण झाले आहे. अशा वेळी पूरक व्यवसाय हा शेतकऱ्यांचा आधारस्तंभ ठरतो. त्यात मधमाशी पालन हा एक अत्यंत उपयुक्त व पर्यावरणपूरक व्यवसाय आहे. जर मधमाशीपालनासही पशुधनात समावेश करून त्यास अधिकृतपणे कृषी दर्जा मिळाला तर भारतीय कृषिव्यवस्थेला नवे बळ मिळेल..सृष्टीतील अद्भुत निर्मितीमधमाश्या ही सृष्टीतील अद्भुत निर्मिती आहे. केवळ मध देणे एवढेच त्यांचे कार्य नाही, तर त्या पिकांचे परागीभवन करून शेतीची उत्पादकता वाढवतात. तज्ज्ञांच्या मते परागीभवनामुळे २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत पिकांचे उत्पन्न वाढते. विशेषतः भाजीपाला, फळझाडे, कडधान्ये, तेलबिया यांसारख्या पिकांमध्ये त्याचे महत्त्व अधिक जाणवते. त्यामुळे जर शेतकऱ्यांनी मधमाशी पालन स्वीकारले, तर आपल्या देशातील एकूण कृषिउत्पादनात मोठी वाढ होईल.मधमाश्यांच्या पोळ्यांतून किंवा मधुपेटीतून मधाव्यतिरिक्त मेण, परागकण, प्रोपोलिस (गोंद), रॉयल जेली, मधमाशांचे विष या मिळणाऱ्या उप- उत्पादनाना बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. हे पदार्थ औषधनिर्मिती, सौंदर्यप्रसाधने, अन्न उद्योग अशा अनेक क्षेत्रांत वापरली जातात. जर मधमाशीपालनाला कृषी दर्जा मिळाला, तर शेतकऱ्यांना या उत्पादनांच्या विक्रीतून थेट आर्थिक लाभ मिळेल. सरकारी अनुदान, कर्जसुविधा, विमासंरक्षण यांचा फायदा शेतकरी सहज घेऊ शकतील. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक चक्र गतिमान होईल. ग्रामीण बेरोजगारी कमी करण्यासाठीही हा व्यवसाय उपयुक्त होईल. युवकांसाठी तसेच महिलांसाठीही हा अल्प भांडवलात सुरु करता येणारा रोजगार आहे. अनेक ठिकाणी महिला बचत गटांनी मधमाशीपालनातून उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधले आहेत. कृषी दर्जा मिळाल्यास या उपक्रमांनाही अधिक बळ मिळेल..कृषी दर्जा हा फक्त आर्थिक फायदा देणारा निर्णय ठरणार नाही, तर तो पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाला चालना देणारा ठरेल. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय मधाला प्रचंड मागणी आहे. गुणवत्ता व प्रमाण वाढविल्यास निर्यातीतून देशाच्या परकी चलनात मोठी भर पडू शकेल. यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने संशोधन, प्रशिक्षण, उत्पादनाची प्रमाणित पद्धत आवश्यक आहे. कृषी दर्जा मिळाल्यास कृषी विद्यापीठे, संशोधनसंस्था याकडे गांभीर्याने लक्ष देतील.महाराष्ट्राचा विचार केला तर मध उद्योगाच्या वाढीसाठी महाराष्ट्रात अतिशय पोषक व पूरक वातावरण आहे. इथे जैवविविधता आहे परंतु येथे मधमाश्यापालनाची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. राज्यात मधपेट्यांची संख्या ५० हजारपेक्षा जास्त नाही. एकूण मधउत्पादन क्षमतेच्या केवळ सहा टक्के मधउत्पादन होते. देशात मध उत्पादनात महाराष्ट्राचा १० वा क्रमांक लागतो..खेडी स्वयंपूर्ण होण्याची आग्रही भूमिका महात्मा गांधी यांनी मांडली होती. मधमाश्यापालन हा कृषिपूरक व्यवसाय आहे त्यामुळे त्यांनी या व्यवसायास खादी व ग्रामोद्योग व्यवसायाशी जोडले. गांधीजींची ही दूरदृष्टी होती. परंतु खादी आणि ग्रामोद्योगच्या माध्यमातून सर्व निर्जीव वस्तूंचे उत्पादन होते. मधमाश्या मात्र सजीव असल्यामुळे त्यांची पशुधन म्हणून गणना व्हावी असे अनेक मधमाशीविषयक तज्ज्ञांचे मत आहे. राज्य सरकारने हा विचार करावा. 'महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ' आपल्या सीमित मर्यादेत मधमाशी पालनास प्रोत्साहन देण्याचे काम करतच आहे.राज्य खादी मंडळाच्या महाबळेश्वर येथील मध संचालनालयामार्फत मध केंद्र योजना, मधपाळ प्रशिक्षण, जनजागृती मेळावे, मधाचे गाव संकल्पना आदि उपक्रम सुरू राहतील. परंतु मंडळाकडे उपलब्ध असलेले कर्मचारी आणि सुविधा लक्षात घेतल्या तर राज्यातील मधउद्योगवाढीसाठी ते अपुरे आहे. आज मध उद्योगातील ९० टक्के 'पोटेन्शियल' वाया जात आहे. या पलीकडे आधुनिक व उच्च तंत्रज्ञान, प्रजनन, क्वीन रेअरिंग, उच्च दर्जाच्या मधाचे उत्पादन व त्यासाठीचे मार्केटिंग व निर्यात, सतत व सातत्यपूर्ण लागणारे संशोधन, उच्चशिक्षित मनुष्यबळ, तंत्रज्ञ आदि गोष्टींची कमतरता आहे. .अलीकडेच केंद्र सरकारने मधमाशीपालनाच्या सर्वांगीण वाढीसाठी 'राष्ट्रीय मधमाशीपालन आणि मध अभियान' (एनबीएचएम) सुरु केले आहे. मध निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी मधाची किमान निर्यात किंमत प्रतिटन रु. दोन हजार डॉलरवरून रु. १४०० डॉलर केली आहे. याचाही फायदा महाराष्ट्रास करून घेता येईल. या पृष्ठभूमीवर मधमाशीस पशुधन म्हणून घोषित करून त्यासही कृषी दर्जा महाराष्ट्र शासनाने दिला तर अधिक लाभ मिळेल आणि महत्वाचे म्हणजे राज्यात विपुल प्रमाणात उपलब्ध असलेली फुल झाडे, वनस्पती, राष्ट्रीय उद्याने, वने, शेती, दऱ्या, डोंगर हे सर्व व्यापकरीत्या सहभागी होऊ शकतील.याचबरोबर राज्य शासनाने आग्या मधमाश्यांना 'राज्य कीटक दर्जा दिला तर मधमाश्यांना प्रतिष्ठाही प्राप्त होईल. आजचा शेतकरी हवामानबदल, वाढते खर्च, घटते उत्पन्न या आव्हानांशी झुंजतो आहे. अशा परिस्थितीत मधमाशी पालनासारख्या उपक्रमाला राज्याने कृषी दर्जा दिल्यास शेतकऱ्यांना नवी दिशा मिळेल. हा निर्णय केवळ आर्थिक लाभाचा नाही, तर सामाजिक व पर्यावरणीय क्रांती घडवून आणणारा ठरेल. भारताला आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने नेणारे हे एक पाऊल ठरेल.(लेखक 'महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळा'चे सभापती आहेत.) 