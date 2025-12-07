मंतरलेल्या चैत्रबनाची पन्नाशी

- शैला दातार‘मंतरलेल्या चैत्रबनात’ कार्यक्रमाने कलाकारांना घडवलं, श्रीमंत केलं. ‘स्वरानंद’ ही संस्था उत्तम वाटचाल करत आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रा. प्रकाश भोंडे यांनी ‘स्वरानंद’च्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारली ती आजपर्यंत. नऊ डिसेंबर २०२५ पुण्यात भरत नाट्य मंदिर येथे ‘मंतरलेल्या चैत्रबनात’चा प्रयोग होत असून निमित्त आहे चैत्रबन ची ५० वर्षे..१९७० मध्ये संगीततज्ज्ञ विश्वनाथ ओक यांच्या संकल्पनेतून ‘स्वरानंद’ ही संस्था अस्तित्वात आली आणि ‘आपली आवड’ हा रसिकांच्या पसंतीच्या गाण्यांचा पहिला कार्यक्रम ७ नोव्हेंबरला सादर केला आणि तो लोकप्रिय झाला. मराठी गाण्यांचा हा पहिलाच वाद्यवृंद असावा..या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य असे होते की ही गाणी रेकॉर्डवरून बसवून सादर करणे, ज्यामुळे रसिकांना गतकाळाची आठवण व्हावी. रेकॉर्डवरून गाणी बसवायची यात अवघड काय? त्यात स्वनिर्मिती कुठे आहे? असे आरोपही झाले. मात्र, माझ्या मते यात एकच अवघड होत ते म्हणजे हे गायक ज्या ताकदीने, तळमळीने मनापासून अगदी हृदयातून गातात, िततके त्या गाण्याच्या जवळ जाणं..१९७५ मध्ये कवी सुधीर मोघे यांनी याच पद्धतीने ‘प्रभात’च्या सुवर्णकाळातील गीतांचा कार्यक्रम करण्याची संकल्पना आणली आणि एका सुंदर कालखंडाची, एक सुवर्णयुगाची सांगीतिक झलक रसिकांना त्या सुवर्णकाळात घेऊन गेली ‘मंतरलेल्या चैत्रबनात’ या कार्यक्रमातून. गाण्यासाठी सुरवातीच्या संचामध्ये अरूण आपटे, गिरीश जोशी, सुधीर दातार, हरिश देसाई, शैला दातार, शोभा जोशी, रंजना पेठे यांचा सहभाग होता..अखेर १७ डिसेंबर १९७५ या दिवशी ‘स्वरानंद’नी सुगम संगीताच्या क्षेत्रात इतिहास घडवला आणि या कार्यक्रमाचे साक्षीदार होते निर्माते दिग्दर्शक राजाभाऊ परांजपे, महाकवी ग. दि. माडगुळकर आणि ज्येष्ठ संगीतकार सुधीर फडके. याशिवाय शास्त्रीय संगीतातले बुजुर्ग गायक, संगीतकार पंडित जितेंद्र अभिषेकी हेही उपस्थित होते. आम्ही सारे गाणारे तिशीच्या आतले गायक आणि वादक आणि ऐकायलाही ‘त्रिमूर्ती’ हे तिघेही त्यांचा पूर्वकाळ पुन्हा अनुभवत होते. कमाल म्हणजे आमच्या कार्यक्रमानंतर या तिघांची स्टेजवर मैफल रंगली ती पहाटेपर्यंत..सुधीर मोघे यांची संकल्पना पूर्ण यशस्वी झाली. नटसम्राट बालगंधर्वांचं जसे ‘स्वयंवर’ नाटक तसा ‘स्वरानंद’चा ‘मंतरलेल्या चैत्रबनात’ हा कार्यक्रम असे रसिक बोलू लागले. ‘चैत्रबन’च्या आठवणींचा साठा भरपूर आहे. सगळ्यात आमच्या दृष्टीनी महत्वाचा कार्यक्रम तो म्हणजे खुद्द ग.दि. माडगुळकरांनी त्यांच्या मुलाच्या म्हणजे आनंदच्या लग्नात त्यांच्या ‘पंचवटी’मध्ये केलेला ‘चैत्रबन’. त्या रात्री तर कलाकारांची मांदियाळीच होती..१४ डिसेंबर १९७७ या दिवशी महाकवी ग.दि. माडगुळकर यांच निधन झालं. पण त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी दूरदर्शनचे निर्माते अरूण काकतकर यांनी ‘ज्योतीने तेजाची आरती’ हा ‘चैत्रबन’ मधल्या आमच्या गाण्यांचा कार्यक्रम केला. त्याचे निवेदन स्वतः सुधीर मोघे यांनी केले होते. त्यामुळे ‘चैत्रबन’ घराघरात पोहोचले. एक महत्त्वाचे की सुधीर मोघे यांच्यानंतर निवेदक सुधीर गाडगीळ यांनी या कार्यक्रमाच्या निवेदनाची जबाबदारी पुढे अनेक वर्षे सांभाळली..Suhana Swasthyam 2025 : पुण्यात बऱ्याच काळानंतर सुनिधी चौहानची संगीत मैफिल; 'आय ॲम होम'मधून रसिकांना परिपूर्ण दृकश्राव्य अनुभव देणार.‘चैत्रबन’च्या दिल्लीच्या कार्यक्रमाची खास आठवण आहे. रामभाऊ म्हाळगी यांच्या पुढाकाराने १ मे १९७८ या दिवशी जनता सरकार असताना दिल्लीला कार्यक्रम केला. यशवंतराव चव्हाण, जगन्नाथराव जोशी, मधु लिमये, श्री. व सौ. मधु दंडवते, रामभाऊ म्हाळगी असे सर्व नेते उपस्थित होते. कार्यक्रम इतका रंगला की जागा जाईल या भीतीने एकही प्रेक्षक चहा प्यायला उठला नाही. मुंबईला ‘छबिलदास’मध्ये दादर माटुंगा कल्चरल सेंटरने हा कार्यक्रम केला, तेव्हा संयोजक सांगत होते की, ‘याआधी बिस्मिल्ला खान साहेब यांच्या सनईच्या वेळी गर्दीमुळे तिकीट विक्री थांबवावी लागली, तसच आज झालं.’ असा अनुभव अनेकदा आला. २५ व्या कार्यक्रमाला तर अध्यक्ष म्हणून आलेले भीमसेनजीही या कार्यक्रमावर खूष झाले होते. पाच दशकांपासून ‘मंतरलेल्या चैत्रबना’त रसिकजण स्वरांत न्हाऊन निघात असताना हा स्वरवर्षाव कधीच थांबू नये, अशी माझ्यासह तमाम रसिकांची इच्छा नसेल तरच नवल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.