पुस्तक सफर : मराठी उद्योगपतीच्या चरित्रातून इतिहासदर्शन

डॉ. अविनाश कोल्हेमराठी माणसाला उद्योग व्यवसाय करण्यापेक्षा (शक्य तो) सरकारी नोकरी करणे आवडते, हे वास्तव असले तरी याच मराठी भाषिकांत किर्लोस्कर, गरवारे आणि आपटे वगैरे कुटुंबे उद्योग व्यवसायात आघाडीवर होती, हे विसरून चालणार नाही. यातही 'किर्लोस्कर' 'स्त्री', वगैरे मासिकांमुळे 'किर्लोस्कर' हे नाव घराघरात गेले होते. 'आपटे उद्योगसमूह'ही तितकाच महत्त्वाचा होता. या उद्योगसमुहाचे संस्थापक तात्या ऊर्फ वामन श्रीधर आपटे यांचे चरित्र तात्यांची पणती तेजस्विनी आपटे-राम हिने लिहिले आहे. हे चरित्र म्हणजे मुंबईचा एकाप्रकारे १८७५ ते १९५२ या महत्त्वाच्या कालखंडाचा इतिहास आहे. त्याकाळात मुंबई शहर देशाची 'औद्योगिक राजधानी' म्हणून आकार घेत होते. तेव्हाच्या मुंबईत कापड गिरण्या झपाटयाने सुरू होत होत्या. वामनराव आपटे मूळचे व्यापारी. त्यांनी वयाच्या सतराव्या वर्षी मुंबईतील कापड व्यवसायात उ़मेदवारी सुरू केली. नंतर त्यांनी कापड गिरण्या, सिनेमानिर्मिती, साखरनिर्मिती वगैरे अनेक क्षेत्रात गुंतवणूक केली, स्वतः कारखाने उभारले, चालवले. जेव्हा वातावरण बदलले तेव्हा विकूनसुद्धा टाकले. हा सर्व इतिहास सर्जनशील लेखिका असलेल्या तेजस्विनीने ओघवत्या शैलीत मांडला आहे. .कापड बाजारात सुमारे सात वर्षे व्यवसायातील खाचाखोचा शिकून घेतल्यावर वामनरावांनी १८९८मध्ये स्वतःची पेढी सुरू केली (पृ.१७). या चरित्रातील रोचक भाग म्हणजे आपटे आणि दादासाहेब फाळके यांचे संबंध. आपटे सिनेमानिर्मितीच्या क्षेत्रात अपघाताने आले. नंतर मात्र त्यांनी या व्यवसायात १९१७ ते १९३२ एवढी वर्षं काढली. यासाठी आपटेंनी काही भागीदारांसह १९१७मध्ये 'हिंदुस्तान फिल्म कंपनी' सुरू केली. यामागे एका वेगळ्या प्रकारे लोकमान्य टिळकांची शिफारस होती. तेव्हा भारतातील प्रत्येकाच्या मनात टिळकांबद्दल जसा अतिशय आदर होता, तसाच तो आपटे आणि त्यांचे भागीदार मायाशंकर भट, गोकुळदास दामोदर वगैरेंच्या मनांतही होता. चित्रपटनिर्मितीबद्दल काहीही माहिती नसतांना केवळ लोकमान्यांनी शिफारस केली म्हणून तात्यांनी फाळकेंना मदत केली (पृ. ६२). या नव्या कंपनीने १९१८ मध्ये 'श्रीकृष्ण जन्म' हा पहिला मूकपट बनवला. नंतर या कंपनीने सुमारे शंभर मूकपटांची निर्मिती केली..नंतर वामनराव आपटेंचे लक्ष साखर उद्योगाकडे गेले. तेव्हा इंग्रज सरकारला साखर उद्योग वाढावा, असे वाटत होते. या संदर्भात लेखिकेने दिलेली माहिती महत्त्वाची आहे. भारतात साखर बनवणारा आधुनिक कारखाना १९०२ मध्ये सुरू झाला. सुरुवातीला अनेक साखर कारखाने उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये होते (पृ.१०९). आपला देश १९३०च्या दशकापर्यंत जावा आणि मॉरिशसमधून साखर आयात करत होता. स्थानिक साखर उद्योगाला संरक्षण देण्यासाठी इंग्रजांनी १९३२ साली 'शुगर इंडस्ट्री प्रोटेक्शन ॲक्ट' आणला. आयात होत असलेल्या साखरेवर जबरदस्त कर लादले. यामुळे देशी साखर उद्याोग भरभराटीला आला. भारतात १९३० मध्ये २९ साखर कारखाने होते. त्यांची संख्या १९३६ मध्ये १४० झाली! यातील एक म्हणजे आपटेंची फलटण येथील 'फलटण शुगर वर्क्स'. १९३४ मध्ये तात्यांनी कारखान्यातील कामगारांसाठी मोठी वसाहत उभी केली जिचं नाव झालं 'साखरवाडी'..आपटेंचा मूळ व्यवसाय जरी कापड गिरण्या आणि साखर कंपन्या हा राहिला, तरी नंतर त्यांनी इतर उद्योगांत गुंतवणूक केली. तात्या १९४४ मध्ये कागद उद्योगात शिरले आणि त्यांनी मद्रास प्रांतातील 'आंध्र पेपर मिल' विकत घेतली. (पृ.१५२). तो काळ दुसऱ्या महायुद्धाचा होता. परिणामी विविध प्रकारच्या कच्च्या मालाचा पुरवठा अनियमित झालेला होता. लवकरच तात्या या व्यवसायातून बाहेर पडले. त्यांनी गुंतवणूक केलेला आणखी एक व्यवसाय म्हणजे स्थावर मालमत्ता. त्यांनी मुंबर्इतल्या पेडर रोडवरचा 'वुडलँड' हा बंगला १९३८ मध्ये विकत घेतला. नंतर तेथे गगनचुंबी इमारत उभी राहिली. शेवटच्या दीर्घ प्रकरणात लेखिकेने आपटे कुटुंबाची तपशीलावर माहिती दिली आहे. सुरुवातीला एक यशस्वी व्यापारी, नंतर विविध उद्योगांत कंपन्या सुरू करणारी व्यक्ती म्हणजे वामनराव आपटे. अशा व्यक्तीच्या व्यावसायिक चरित्रात कुटुंबाची एवढी दीर्घ माहिती देणारे प्रकरण असण्याची गरज होती का, असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही..पुस्तक : तात्यासाहेब : दि स्टोरी ऑफ अ बॉम्बे आंत्रप्रेन्युअरलेखिका : तेजस्विनी आपटे-रामप्रकाशक : वेस्टलँड बिझीनेस, चेन्नईकिंमतः ६९९ रु. पाने : २९३.