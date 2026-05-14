ढिंग टांग : काटकसरीचा संकल्प…!

मा. मु. नानासाहेब फडणवीस यांसी, वंदनीय मोदीजींच्या आग्रहानुसार प्रार्थनीय मोटाभाई शहा यांच्या इच्छेनुसार आणि आपल्या मार्गदर्शनानुसार, तसेच महाराष्ट्रातील गोरगरिबांचे तारणहार, ठाण्याचे आदरणीय कर्मवीर भाईसाहेब शिंदे आणि बारामतीच्या पूजनीय ताईसाहेबांच्या आदेशानुसार काटकसरीला सुरुवात केली आहे. आपला आशीर्वाद असू द्यावा, ही विनंती..मी एक साधासुधा राजकीय कार्यकर्ता आहे. उपरोल्लेखित सर्वांच्या कृपेने निवडूनही आलो, नामदार झालो. काटकसर ही काही माझ्यासाठी नवीन गोष्ट नाही. लहानपणी मी गरिबी पाहिली आहे. दीड हजार रुपयाचे मूल्य मी जाणतो. घरच्या आया-ताया संसाराचा गाडा कसा ओढतात ते मी पाहिले आहे. काटकसरीचे महत्त्व मला कुणी शिकवण्याची गरज नाही. (हे भाषणातले वाक्य इथे कसे आले, कुणास ठाऊक.) पण आता बरे दिवस आले. सोन्याचे दिवस म्हणणार होतो, पण सध्या टाळतो. आज माझे गावी दोन छोटेसे बंगले आणि मुंबईत छोटासा साडेपाच हजार चौरस फुटाचा फ्लॅट आहे. तीस-चाळीस एकर काळ्या मातीची सेवा मी निरलसपणाने करत आलो आहे. राहाणी म्हणाल तर शेतकऱ्यासारखी साधीच..साक्षात वं. मोदीजींनी ताबडतोब आपल्या ताफ्यातील वाहने कमी केली, हे कळल्या कळल्या मीदेखील अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. म्हटले, 'आधी सांगितले, मग केले, हाच खरा वस्तुपाठ! माझ्या गाडीपुढे फक्त एक पायलट कार असेल, मागे दोन-तीन गाड्या...बाकीच्या पन्नास गाड्या रद्द करा. कॉनव्हायमधी हवे तर दोन-तीन गाड्यांनंतर एखादा ट्रक आणि चारपाच रिक्षा घाला, पण ताफा दिसता कामा नये!!'' साध्या भूमिपूजनाला इतकी वाहने नेणे बरे दिसत नाही. मला घोड्यावर बसता येते. पण दक्षिण मुंबईत घोडा नेणे जिकिरीचे आहे. शिवाय मघोडे बांधण्याची जागादेखील नाही. घोडे पार्किंग मिळाल्यास बरे पडेल..एकदोन दिवसांनी बसने प्रवास करून पाहणार आहे. मला बसप्रवास खूप आवडतो. पण तांबड्या यष्टीत बसून बरीच वर्षे झाली. मला बस लागते. आलेलिंबू चोखत डोके चेपत जाणे अवघड झाले आहे. पण तरीही मी प्रयत्न करीन. तथापि, काही ढोंगी बगळे बसच्या दारात उभे राहून फोटोबिटो काढून व्हायरल करतील, आणि मोटारीत बसून पुढे जातील! अशा लोकांपासून सावध राहावे. मी त्यातला नव्हे, याची नोंद घ्यावी..नागरी सुविधांचा अभ्यास करण्यासाठी आम्ही डझनभर आमदार-नामदारे जपानला निघालो होतो. जपानमधील नागरी सुविधांची माहिती घेऊन येथील नागरिकांचे भले करण्याचा विचार तूर्त पुढे ढकलला आहे. जपान दौरा परस्पर रद्द झाल्याचे कळले. 'परदेश प्रवास टाळा' असा आग्रह करणाऱ्या वं. मोदीजींचे भाषण ऐकत असताना मी लंडनच्या सहलीसाठी ब्याग भरत होतो. 'सहकुटुंब कुठेतरी जायला हवे' असे घरातले म्हणत होते. म्हटले, ठीक आहे, दरवेळी काय गावी जायचे? यावेळी लंडन, ॲमस्टरडॅम वगैरे बघून येऊ. पण ती तिकिटेही ऐनवेळी रद्द करावी लागली. पत्नी खवळली आहे. घरातले वातावरण तंग आहे. पण तणाव कमी करण्यासाठी मी शक्य तितका प्रयत्न करतो आहे. काटकसरीचे महत्त्व तिला पटवून देण्याच्या प्रयत्नात माझ्या कपाळाला एक खोक पडली. ''दोडा, आत्ताच सुचली व्हय, काटकसर..!'' असे म्हणून तिने हातातील दीड लाखाच्या आयफोनचा उपयोग शस्त्रासारखा केला. मला वाटते, काही दिवस महागड्या फोनच्या खरेदीवरही निर्बंध आणले पाहिजेत..साहेब, मी चतकोर भाकरीवर दिवस काढीन. घोड्यावर बसून प्रवास करीन. पण महाराष्ट्राचे भले केल्याशिवाय सोडणार नाही, हे वचन मी देतो. आपला आज्ञाधारक. एक हाडाचा गरीब कार्यकर्ता..