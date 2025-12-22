मराठी रंगभूमीची ग्लोबल पताका

रेश्मा देशपांडे, लंडन‘रंगमंच युके’ प्रस्तुत ‘अहल्या’ हा दीर्घांक नुकताच ठाणे आर्ट गिल्ड ह्या संस्थेद्वारे काशिनाथ घाणेकर सभागृह, ठाणे येथे सादर करण्यात आला. लंडनमध्ये स्थायिक झालेले रेश्मा विकास व विकास देशपांडे हे जोडपे ‘रंगमंच युके’ मागील प्रेरणास्थान. त्यांच्या नाटक प्रेमामुळे त्यांना लंडनमध्येही स्वस्थ बसवले नाही. मराठी नाटकाचा विचार करणारे ब्रिटनस्थित नाट्यवेडे रंगकर्मी ते जोडत गेले. हे सर्व ध्येयवेडे कलाकार शनिवार- रविवारी वेळात वेळ काढून एकत्र येतात आणि करिअरच्या व तालमींच्या कसरती सांभाळीत ब्रिटनमध्ये आणि भारतातसुद्धा प्रयोग करण्याचे स्वप्न बघतात..‘रंगमंच UK’ ह्या ग्रुपने २०१४ पासून मराठी नाटकांची चळवळ लंडनमध्ये सुरू केली. या हौशी चळवळीचा पुढील टप्पा म्हणजे ‘रंगमंच युके’चे भारत दौरे. २०१८मध्ये पन्नादाई आणि आता ‘अहल्या’सारख्या सकस दर्जेदार नाटयानुभव घेऊन ‘रंगमंच UK’ ने मराठी नाट्यसृष्टीची ग्लोबल पताका दिमाखात फडकावली आहे. सर्वच मराठी नाट्यप्रेमींसाठी ही गोष्ट निश्चितच अभिमानास्पद आहे..नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या ‘अहल्या’चा दीर्घांक सुंदर स्क्रिप्ट आणि सहज अभिनयामुळे मनाला स्पर्शून गेला. अहल्येच्या आख्यायिकेवर आधारित एक समकालीन संहिता या दीर्घांकातून प्रेक्षकाला अनुभवायला मिळते. ओघवती भाषा, सर्वच कलाकारांचा रंगमंचावरचा सहज वावर आणि पारंपारिक चौकटीच्या बाहेर पडून निर्भीडपणे स्त्री पुरुष संबंधातील अनेक प्रश्नचिन्हांना सामोरे जाण्याची धमक, यामुळे अहल्येचा दीर्घांक फक्त रंगमंचापुरता सीमित राहत नाही. सभागृहातील प्रत्येक प्रेक्षकाच्या मनात ‘अहल्ये’चे अनेक पैलू आपसूक उलगडू लागतात आणि त्यामुळे एकाच वेळी अनेक स्तरांवर घराघरातली ‘अहल्या’ जिवंत होते..श्रेष्ठ नाट्यकृती कोणती असते? नाट्यामध्ये जो अनुभव फक्त व्यक्तिगत स्वरूपात आसपास घोटाळत नाही तर एक उत्कट सामूहिक अनुभूती बनतो, तो नाट्यानुभव म्हणजे श्रेष्ठ नाट्यकृती. लेखिका रेश्मा विकास असा श्रेष्ठ नाट्यानुभव आपल्याला देतात. अहल्येच्या भोवताली घुटमळत असलेल्या व्यक्त-अव्यक्त प्रश्नांचा परीघ एवढा वाढत जातो की शेवटी स्त्री-पुरुष संबंधांच्या पलीकडे जाऊन माणसांमधील परस्परसंबंध , हरवलेला संवाद, व्यक्तिस्वातंत्र्य, समाजाने आखलेली नीतिमत्ता अशा अनेक अमर्याद लाटांमध्ये आपले जहाज हरवून जाते..रेश्मा विकास यांचा अभिनयदेखील या दीर्घांकाची जमेची बाजू. रंगमंचावरील सहज वावर आणि डोळ्यांमधून व्यक्त होणारे देवीचे अव्यक्त स्वत्व त्यांनी अतिशय सशक्तपणे साकारले आहे. त्यांना मोलाची साथ दिली आहे सिद्धार्थ (समीर शिरवाडकर), नील (अलंकार उरणकर) आणि राघव ( मिलिंद आगरकर) या उमद्या कलाकारांनी. समीर शिरवाडकर हे कसलेले नट आहेत हे त्यांच्या अभिनयातून स्पष्ट समजते..Sawai Gandharv Mahotsav : गायन, जुगलबंदी अन् पदलालित्यामुळे रंगत.मिलिंद आगरकर ह्यांचा आवाज, व्यक्तिमत्त्वातील ठेहराव ही त्यांची जमेची बाजू तर अलंकार उरणकर ह्यांच्या रूबाबदार व्यक्तिमत्त्वाने ‘नील’ ची भूमिका रंगास येते. हे सर्व कलाकार त्यांच्या भूमिका प्रामाणिकपणे जगले आहेत आणि म्हणूनच हा नाट्यानुभव रसिकांपर्यंत नुसताच पोचत नाही तर काळजाला भिडतो आणि काळाच्या विवरात खितपत पडलेले ‘अहल्ये’चे सनातन शल्य प्रयोग संपून गेल्यावरही दीर्घकाळ मनाला डाचत राहते. नाटकाचा शेवटचा पडदा तर पडतो, पण रसिक प्रेक्षकांच्या मनातला दीर्घांक तेव्हापासून सुरू होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.