संपादकीय

मराठी रंगभूमीची ग्लोबल पताका

लंडनस्थित ‘रंगमंच UK’ या संस्थेने ‘अहल्या’ या दीर्घांकाच्या माध्यमातून मराठी रंगभूमीची पताका आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिमाखात फडकावली आहे. समकालीन आशय, सशक्त अभिनय आणि निर्भीड मांडणीमुळे ‘अहल्या’ हा नाट्यानुभव रंगमंचाच्या पलीकडे जाऊन रसिकांच्या मनात खोलवर रुजतो.
Marathi Theatre

Marathi Theatre

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रेश्‍मा देशपांडे, लंडन

‘रंगमंच युके’ प्रस्तुत ‘अहल्या’ हा दीर्घांक नुकताच ठाणे आर्ट गिल्ड ह्या संस्थेद्वारे काशिनाथ घाणेकर सभागृह, ठाणे येथे सादर करण्यात आला. लंडनमध्ये स्थायिक झालेले रेश्मा विकास व विकास देशपांडे हे जोडपे ‘रंगमंच युके’ मागील प्रेरणास्थान. त्यांच्या नाटक प्रेमामुळे त्यांना लंडनमध्येही स्वस्थ बसवले नाही. मराठी नाटकाचा विचार करणारे ब्रिटनस्थित नाट्यवेडे रंगकर्मी ते जोडत गेले. हे सर्व ध्येयवेडे कलाकार शनिवार- रविवारी वेळात वेळ काढून एकत्र येतात आणि करिअरच्या व तालमींच्या कसरती सांभाळीत ब्रिटनमध्ये आणि भारतातसुद्धा प्रयोग करण्याचे स्वप्न बघतात.

Loading content, please wait...
marathi
women
UK
London

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com