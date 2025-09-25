थोरीव सांडणाऱ्या आमच्या सानेबाई

डॉ. जयंत गाडगीळसानेबाईंना जेव्हा पहिल्यांदा पाहिले, तेव्हापासूनच हे व्यक्तिमत्त्व वेगळे आहे, हे लक्षात आले होते. पण तो माझ्या आयुष्यातला केवढा महत्त्वाचा भाग्ययोग आहे, हे आज ४५ वर्षांनी लक्षात येत आहे. गरवारे कॉलेजला कनिष्ठ महाविद्यालयापासून त्या आम्हाला शिकवायला होत्या. वर्गात फळ्यासमोर उभे राहिल्या, की त्यांचे स्मित, आत्मविश्वास आणि लुकलुकणारे डोळे, बोलण्याची ढब आणि फळ्यावरचे सुटेसुटे अक्षर, रेखीव आकृत्या या सगळ्यांनी आमच्या मनाचा ठाव त्यानी कधी घेतला समजलेच नाही. .कॉलेजात आम्ही विविध उपक्रम करायचो, तेव्हा विद्यार्थ्यांवर देखरेख करण्यासाठी कोणी शिक्षक प्रतिनिधी कार्यकारिणीवर असावा, अशी व्यवस्थापनाने अट घातली. आम्ही नाराजच होतो. पण ते नाव सानेबाईंचे निघाल्यावर आम्हाला लॉटरी लागल्यासारखेच वाटले. आमच्या कार्यक्रमांचे पोस्टर करायला जागा लागणार होती. सानेबाईंनी वनस्पतिशास्त्र विभागाची स्टाफरूममधे जागा देऊ केली. मग आम्ही काहीजण आठवड्याचे चारपाच दिवस तरी तेथे ठिय्या मांडू लागलो. एका प्रॅक्टिकलला आम्ही पाषाणलेक परिसरात, सानेबाईंना माहिती नसलेली वनस्पती शोधायला म्हणून जंगजंग पछाडले. सानेबाईना ही ईर्षा आम्ही सांगितली. त्या म्हणाल्या, ‘‘अशीच वृत्ती हवी.’.Srirampur Crime:'पिस्तुलांच्या तस्करीवर सापळा'; श्रीरामपूरमध्ये तीन कट्टे, दहा काडतुसे, सहा मॅगझीनसह चौघांना अटक...खरेतर सानेबाई माझ्या आईच्या वयाच्या. पण पुरंदरच्या ट्रेकला आमच्याबरोबरीने सानेबाई आल्या होत्या. त्यांनी सगळ्यांना पुरेल असा, स्वतः केलेला कैरीचा छुंदा होता. सगळी ‘रेसिपी’ तपशीलासह उलगडून सांगितली. असेच एकदा त्यांच्या वीज नसलेल्या घरात मी आणि एक मित्र संध्याकाळी गेलो. आम्ही चर्चा करीत होतो. मधेच त्यांनी सुचविले, ‘‘अरे तुम्ही खाउनच जाता का, नाहीतरी खिचडीच करायची आहे.’’ त्यांनी त्यांच्या तीन माणसांच्या खिचडीत भर घातली. त्यांच्याकडे जेवूनच आम्ही बाहेर पडलो..त्यांच्यातला विद्यार्थीही जागाच होता. आम्ही बीएस्सीच्या शेवटच्या वर्षाला गेलो, तेव्हा त्यांना डॉक्टरेट मिळाली. पण त्याआधीच त्यांनी आमच्यातल्या शिक्षकालाही जागे केले. एके दिवशी त्यानी सांगितले, की एक विषय विद्यार्थ्यांनीच तयारी करून शिकवायचा. त्यांनी हे लचांड माझ्या गळ्यात अडकवलेच. नीट तयारी करायची आठवण आठवडाभर रोज करून दिली. मी पहिला फळामजकूर लिहिला, तो त्यांच्या हस्ताक्षराची नक्कल करीत. त्यानी फळ्याकडे पाहिले, म्हणाल्या ‘‘अरे, मला वाटले, चुकून हा फळा मीच लिहिला आहे की काय.’’ सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या. मी तो तास बराच काळ घेतला. त्या मला म्हणाल्या, ‘‘तुम्हाला जमतंय, तुम्ही अशी प्रेझेंटेशन देण्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्या.’’.एमएस्सी करताना, डॉक्टरेट करताना, मास्तरकी सुरू केली तेव्हा आणि मास्तरकी सोडायची ठरल्यावर, अनेक टप्प्यांवर मी सानेबाईंशी प्रदीर्घ चर्चा करत असे. आमचे नाते गुरु-शिष्य नात्यात कसे रुपांतरित झाले, हे कळाले नाही. त्यांच्या अमानीत्वामुळे, ते त्यांनी कधीही जाणवू दिले नाही. सतत शिकत राहाण्याच्या त्यांच्या वृत्तीमुळे त्या गुरू म्हणूनही प्रगल्भ होत राहिल्या. जेव्हा पर्यावरणशास्त्र हा स्वतंत्र विषय नव्हता, तेव्हापासून बाईंची पर्यावरणशास्त्र याविषयातील अंतर्दृष्टी सर्वगामी होतीच. पण इतिहास, पुराणे, धर्म, कला यातही गती आणि रस होता..एकदा त्यानी इंडॉलॉजीमध्ये (भारतविद्येमधे) एम.ए. केले. म्हणाल्या, ‘‘तुम्हीपण एम.ए. इंडॉलॉजी करून टाका. जमेल तुम्हाला. मलासुद्धा जमले ना.’’ आणि हसल्या. स्वतःकडे कमीपणा घेऊन विनोद करण्यावरून मी त्यांच्याशी वाद घातला. त्यावर त्या म्हणाल्या, ‘‘मी विनोद म्हणून नाही म्हणत आहे. माझ्यामागे बरेच व्याप आहेत, म्हणून मला जड होते, असे म्हणायचे होते. आता आपण बरोबरीचे आहोत, असे म्हटल्यावर मी बुद्दू आहे म्हणणे, म्हणजे तुम्हालाही बुद्दू ठरवण्यासारखेच आहे. ते मी कसे करेन?’’ यावर मी अवाक्. थोरीव सांडिली आपुली परिसें। नेणे सिवों कैसे लोखंडासी।। असे तुकोबांनी म्हटले आहे. सानेबाई अशाच अापली थोरीव सांडणाऱ्या होत्या. पूर्वी सानेबाई मला हेन्री डेव्हिड थोरोप्रमाणे आहेत असे वाटायचे. पावणेदोनशे वर्षांपूर्वी काँकॉर्ड शहर सोडून, वॉल्डेनकाठी विचारविहार करणारा हा विचारवंत. सानेबाईंचे राहाणे त्याहून अवघड होते. सानेबाईंना शहरापासून लांब जाण्याचीपण गरज नव्हती. एकविसाव्या शतकात शहरातील काँक्रिटच्या जंगलाच्या ऐन मध्यात, स्वतःभोवती त्यांनी निसर्गाची परिसंस्था वाढू दिली. इतकी, की त्या स्वतःच त्या निसर्गाचा भाग झाल्या. यापुढे हा निसर्ग उलगडून सांगायला मात्र त्या आपल्यात नाहीत..ते गनिम म्हणतात!एकदा मी आमच्या कार्यकारिणीच्या सर्वांना घरी बोलावले होते. सानेबाईपण कार्यकारिणीवर होत्या. त्या येतील का, असा मला संकोच वाटत होता. सानेबाई मला म्हणाल्या,‘‘तुम्हाला जाब विचारायचाय. तुम्ही कार्यकारिणीला घरी बोलावलंय. मला का नाही बोलावलंॽ" त्या रागावल्या नाहीत हे लक्षात आल्यावर मला अगाऊपणा सुचला, मी म्हणालो, ‘‘उगाच दोन गनिमांना आपणच एकत्र कशाला आणायचे?’’ जनरेशन गॅप लक्षात घेता, घरचे गनीम म्हणजे आई, वडील, तर कॉलेजचे गनीम म्हणजे शिक्षक. ते ऐकून त्या हसत सुटल्या. घरी आल्यावर सगळ्या मित्रांच्या देखत माझ्या आईला म्हणाल्या, ‘‘अहो, हे गाडगीळ, आपल्या दोघींनाही गनीम म्हणतात.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.