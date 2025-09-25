थोरीव सांडणाऱ्या आमच्या सानेबाई

संपादकीय

वनस्पतिशास्त्राच्या प्राध्यापक आणि निसर्गप्रेमी हेमा साने यांचे नुकतेच निधन झाले. या मुलुखावेगळ्या व्यक्तिमत्वविषयी त्यांच्या विद्यार्थ्याने लिहिलेल्या आठवणी.
सानेबाईंना जेव्हा पहिल्यांदा पाहिले, तेव्हापासूनच हे व्यक्तिमत्त्व वेगळे आहे, हे लक्षात आले होते. पण तो माझ्या आयुष्यातला केवढा महत्त्वाचा भाग्ययोग आहे, हे आज ४५ वर्षांनी लक्षात येत आहे. गरवारे कॉलेजला कनिष्ठ महाविद्यालयापासून त्या आम्हाला शिकवायला होत्या. वर्गात फळ्यासमोर उभे राहिल्या, की त्यांचे स्मित, आत्मविश्वास आणि लुकलुकणारे डोळे, बोलण्याची ढब आणि फळ्यावरचे सुटेसुटे अक्षर, रेखीव आकृत्या या सगळ्यांनी आमच्या मनाचा ठाव त्यानी कधी घेतला समजलेच नाही.

