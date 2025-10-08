महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी भरारी

मुरलीधर मोहोळनवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणजे अनेक दशकांच्या प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्राला मिळणारी ही सुविधा. ती राज्याला नव्या युगात नेणारी ठरेल. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे; तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार, दळणवळण व पर्यटनाचे प्रमुख प्रवेशद्वार आहे. मुंबईतील ‘छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळा’वर दररोज शेकडो उड्डाणे होत असून, प्रवाशांचा आकडा वर्षागणिक विक्रमी वाढत आहे. मात्र, जागेअभावी विस्तार मर्यादित असल्याने वाढत्या हवाई वाहतुकीचा भार सांभाळणे कठीण झाले आहे. .विमान कंपन्यांना स्लॉट मिळण्यात अडचणी येतात, तर प्रवाशांना गर्दी आणि उड्डाण विलंबाचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या जवळच आणखी एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची कल्पना समोर आली. नवी मुंबईचा परिसर हा भौगोलिकदृष्ट्या, वाहतुकीच्या दृष्टीने आणि भविष्यातील विकासाच्या दृष्टिकोनातून सर्वाधिक योग्य ठरला. ठाणे, रायगड आणि मुंबई महानगर प्रदेशाच्या सीमारेषेवर असलेले हे विमानतळ केवळ मुंबईवरील ताण कमी करणार नाही, तर संपूर्ण कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रासाठीही नवा हवाई दुवा ठरेल..नवी मुंबई विमानतळाच्या उभारणीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचा सक्रिय सहभाग आणि ठोस नेतृत्व हे यशाचे मुख्य घटक ठरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'विकसित भारत २०४७' या संकल्पनेत पायाभूत सुविधा विकासाला केंद्रस्थानी ठेवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या पायाभूत सुविधांना वेग देत या प्रकल्पाला आवश्यक मंजुरी, निधी आणि तांत्रिक सहाय्य मिळवून दिले. केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांनी नवी मुंबई विमानतळ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असावे, याकडे प्राधान्याने लक्ष दिले. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू व मी विमानतळाच्या बांधकामाच्या प्रगतीचे वेळोवेळी पुनराविलोकन केले. या सर्वांच्या एकजुटीतून हे विमानतळ साकार होत आहे. हा प्रकल्प केवळ प्रवास सुलभ करण्याचे साधन नसून, महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचे प्रतीक आहे..विकासाचे 'ग्रोथ इंजिन'नवी मुंबई विमानतळ हा केवळ मुंबईसाठी पर्यायी विमानतळ नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी विकासाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ ठरेल. या परिसरात उद्योग, आयटी, लॉजिस्टिक, बांधकाम आणि पर्यटन क्षेत्रात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. उलवे, खारघर, पनवेल, तळोजा, उरण आणि रायगड परिसरातील जमिनींची किंमत आणि आर्थिक महत्त्व वाढेल. पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे लाखो रोजगार निर्माण होतील. मल्टीमोडल कॉरिडॉर, मुंबई-ट्रान्स हार्बर लिंक, मुंबई-गोवा महामार्ग आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग या सर्वांचा संगम या परिसरात होत असल्यामुळे नवी मुंबई विमानतळ हा ‘विकासाचा केंद्रबिंदू’ बनणार आहे. हा प्रकल्प राज्याला केवळ आर्थिक दृष्ट्या नव्हे, तर भौगोलिक संतुलनाच्या दृष्टीनेही लाभदायी ठरेल..नवी मुंबई विमानतळ कार्यान्वित झाल्यावर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांची वारंवारता वाढेल. सुरुवातीला दरवर्षी चार कोटी प्रवासी हाताळण्याची क्षमता असलेले हे विमानतळ पुढील टप्प्यात नऊ कोटी प्रवाशांपर्यंत विस्तारू शकेल. यामुळे मुंबई विमानतळावरील ताण कमी होईल, हवाई सेवांची गुणवत्ता सुधारेल, आणि विमानतळांचा वापर अधिक कार्यक्षम होईल.नवी मुंबई विमानतळाचा फायदा केवळ मुंबईकरांनाच नाही, तर पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील नागरिकांनाही होणार आहे. सध्या पुणे विमानतळ लष्करी ताब्यात असल्यामुळे उड्डाणांची संख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अनेकदा मुंबई विमानतळावरून प्रवास करावा लागतो. आता नवी मुंबई विमानतळामुळे वेळ, अंतर आणि खर्च या तिन्ही बाबतीत मोठी बचत होईल. आगामी मुंबई-पुणे हाय-स्पीड रेल्वे आणि मेट्रो नेटवर्कमुळे या दोन शहरांमधील प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे..पर्यावरणपूरक आणि स्मार्टनवी मुंबई विमानतळ हा भारतातील सर्वाधिक आधुनिक आणि हरित विमानतळ ठरणार आहे. पावसाचे पाणी साठवण, सौरऊर्जा वापर, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रयत्न, आणि हरित वास्तुरचना या संकल्पनांवर हा प्रकल्प उभा आहे. विमानतळात अत्याधुनिक एअर ट्रॅफिक कंट्रोल टॉवर, डिजिटल बोर्डिंग सुविधा, स्मार्ट सुरक्षा प्रणाली आणि स्वयंचलित सामान हाताळणी असे तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. हे सर्व घटक भारताच्या विमानवाहतूक क्षेत्रात नवा मानदंड निर्माण करतील. विमानतळाभोवतीचा परिसर केवळ आर्थिकदृष्ट्या नव्हे, तर सामाजिकदृष्ट्याही बदलणार आहे. निवासी प्रकल्प, शैक्षणिक संस्था, आरोग्य सुविधा, व्यावसायिक केंद्रे आणि सार्वजनिक वाहतूक यामध्ये मोठा विकास होईल. महाराष्ट्र शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाने (सिडको) हा भाग नियोजनबद्ध आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा करण्यावर भर दिला आहे. हा प्रदेश 'एरोसिटी' म्हणून ओळखला जाईल – जिथे उद्योग, व्यापार आणि पर्यटन या तिन्ही क्षेत्रांची प्रगती हातात हात घालून होईल..प्रगतीला नवे पंखनवी मुंबई विमानतळाचे उद्घाटन हे महाराष्ट्रासाठी केवळ अभिमानाचा क्षण नाही, तर नव्या शक्यतांचे दार आहे. हा प्रकल्प 'विकसित भारत' या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून, महाराष्ट्राला देशाच्या आर्थिक नकाशावर अधिक भक्कम स्थान मिळवून देईल. उद्योग, रोजगार, पर्यटन आणि गुंतवणूक या सर्व क्षेत्रांमध्ये यामुळे नवचैतन्य निर्माण होईल. महाराष्ट्राने नेहमीच देशाच्या विकासात पुढाकार घेतला आहे, आणि आता नवी मुंबई विमानतळ त्या प्रवासाला नवे पंख देणार आहे. ही केवळ उड्डाणांची नव्हे, तर स्वप्नांची आणि संधींची भरारी आहे. ती महाराष्ट्राला आणि भारताला पुढील दशकांत प्रगतीच्या नव्या उंचीवर नेईल.(लेखक केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक आणि सहकार राज्यमंत्री आहेत ) 