निर्भीड अन् बाणेदार

नेपाळमध्ये असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्याकडे देशाची सूत्रे सोपवली असून, त्यांनी सत्तेचा वापर देश घडवण्यासाठीच करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
असंतोषाच्या अग्नितांडवात प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांची आणि तथाकथित भ्रष्ट व्यवस्थेची सद्दी भस्मसात करणाऱ्या नेपाळी जनतेने, तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्याकडे नुकतीच नेपाळच्या सत्तेची सूत्रे सोपविली आहेत. ‘मी सत्ता गाजविण्यासाठी नाही, तर देशाची विस्कटलेली घडी पुन्हा नीट बसवण्यासाठी सत्तेची सूत्रे स्वीकारली आहेत,’ हे कार्की यांचे नागरिकांना उद्देशून असलेले पहिलेच संबोधन तेथील जनतेसाठी आश्‍वासक ठरणारे आहे. मात्र, हे आश्‍वासन पूर्ण करण्यासाठी अनेक अग्निदिव्यांचा सामना करावा लागणार, या वास्तवाची कार्की यांना पुरेशी कल्पना आहे. न्यायपालिकेतील कारकिर्दीमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात उघडपणे मोहीम हाती घेणाऱ्या आणि ती रोखण्यासाठी कितीही दबाव आला तरी त्याला न जुमानता योग्य आणि न्याय्य मार्ग निवडणाऱ्या कार्की या आता राजकीय धुरा सांभाळतानादेखील हाच बाणेदारपणा दाखवतील, अशी अपेक्षा जनतेमधून व्यक्त होत आहे.

